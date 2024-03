Eboulement à Nendaz – Isérables quasi inaccessible par route

3 minutes

(Keystone-ATS) Un éboulement est survenu samedi sur la commune de Nendaz (VS), nécessitant la fermeture de la route de déviation utilisée pour atteindre Isérable après l’effondrement d’un tunnel il y a cinq semaines. Le village reste accessible par téléphérique.

Le rocher d’une 50 de mètres cubes qui s’est ébranlé samedi vers 15h20 a en outre causé des dommages importants à une grange qui était inoccupée. Il n’y a pas de blessé, a indiqué en soirée la police cantonale dans un communiqué. Mais suite au fracas, près d’une quarantaine de vaches qui se trouvaient juste à côté en ont été quitte pour leur peur.

“La plupart des cailloux se sont arrêtés dans la forêt mais les plus gros blocs se sont prolongés plus à l’aval et là on a un bloc d’environ 50 m3 qui a traversé la route, a basculé et s’est arrêté contre une grange”, a déclaré Alexandre Vogel, géologue responsable des dangers naturels du canton, sur la radio régionale Canal 9. En tout, ce sont quelque 300 m3 qui ont déboulé, selon le géologue.

Chalets évacués

Cinq chalets ont été évacués par précaution en contrebas de la route entre Fey et les Condémines, au lieu-dit ‘le Dinto’. “C’est pas fini, avec le mauvais temps, d’autres cailloux pourraient descendre. On est obligé d’évacuer”, a dit l’un des résidants.

Le géologue n’a pas encore pu évaluer la situation, “car ça bouge encore”. “Une fois sur place, on pourra définir un calendrier un peu plus précis”, a-t-il dit. Dans l’état actuel des connaissances, on peut parler d’un ordre de grandeur d’une semaine pour sécuriser le périmètre ou revenir à une situation supportable, selon lui.

Dans un communiqué samedi, la police évoquait une fermeture de la route qui durerait quelques jours jusqu’à sécurisation et remise en état.

Déviation compliquée ou téléphérique

Une autre déviation par la route permet de relier la plaine à Isérable, mais elle est très compliquée et réservée aux cas d’urgence, avait indiqué samedi à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale, confirmant une information de Rhône FM.

Après la fermeture du tunnel, il ne restait que deux accès par route pour atteindre Isérable et La Tzoumaz. Il n’y a désormais plus que la solution via Haute-Nendaz, a précisé Christelle Duc, présidente de la commune de Riddes, interrogée samedi sur RTS-La Première.

Mme Duc a ajouté que le transport public, via la gare de Riddes, a été renforcé depuis la fermeture du tunnel. Le téléphérique Riddes-Isérables, puis le bus d’Isérables à la Tzoumaz et inversement, permettent d’acheminer les touristes à la petite station valaisanne.

Il y a cinq semaines exactement, le 3 février, une partie du plafond d’un tunnel routier à Isérables, sur la commune de Riddes (VS), s’était effondrée. Il n’y a pas eu de victimes. Le tunnel pourrait rester fermé des mois, voire peut-être plus.