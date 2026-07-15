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Ecône (VS): la Fraternité sacerdotale St-Pie X fait recours

Ecône (VS) : la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X fait appel
Ecône (VS) : la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X fait appel Keystone-SDA

La Fraternité sacerdotale St-Pie X (FSSX) a déposé un recours préliminaire concernant l'excommunication de ses six évêques décidée par le Vatican. Le Saint-Siège avait pris cette décision, le 2 juillet, le lendemain de l'ordination de quatre d'entre eux.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le recours dit préliminaire a été déposé en date du 11 juillet. Il fait écho à la décision prise par le Dicastère pour la Doctrine de la Foi d’excommunier l’ensemble des évêques de la Fraternité.

«Cette démarche, qui constitue le préalable requis avant l’introduction éventuelle d’un recours hiérarchique, a pour effet de suspendre l’exécution du décret, conformément au Code de droit canonique», précise FSSX sur son site Internet.

Mercredi 1er juillet, l’abbé suisse Pascal Schreiber, son homologue américain Michael Goldade et les abbés français Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier avaient été ordonnés évêques, à Ecône (VS). Tous les quatre ont été excommuniés par Rome, le 2 juillet, tout comme les autres évêques de FSSX, l’Espagnol Alfonso de Galarreta et le Valaisan Bernard Fellay.

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