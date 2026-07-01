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Ecône (VS): quatre évêques ont été ordonnés sur fond de schisme

Keystone-SDA

L’abbé suisse Pascal Schreiber, son homologue américain Michael Goldade et les abbés français Michel Poinsinet de Sivry et Marc Hanappier ont été ordonnés évêques, mercredi à Ecône (VS). Des nominations qui ne seront pas reconnues par le Vatican, sur fond de schisme.

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1 minute

(Keystone-ATS) La cérémonie a été suivie par environ 15’000 fidèles. Ces ordinations ont eu lieu sans l’accord du Vatican. En posant un acte de désobéissance délibérée au pouvoir du pape, les personnes impliquées se retrouvent dans une situation schismatique.

«Nous vivons ce sacre dans la joie et l’espérance, pas dans la polémique ou le ressentiment», a estimé, mercredi, le Supérieur général l’abbé de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), Davide Pagliarini. «Nous devons être prêts à payer n’importe quel prix pour servir l’église.»

La fraternité a expliqué son choix comme un «besoin concret à court terme pour la survie de la tradition», FSSPX ne comptant plus que deux évêques, avant ces ordinations.

Il y a 15 jours, puis lundi, le pape Léon XIV avait exhorté la communauté à abandonner ses plans.

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