Echafaudage effondré à Prilly (VD): un rapport dénonce des défauts

Keystone-SDA

Un rapport d'un bureau d'ingénieurs dénonce des défauts dans l'échafaudage qui s'était effondré en juillet 2024 à Prilly (VD), dans l'ouest lausannois. L'accident avait fait trois morts et plusieurs autres personnes avaient été blessées, certaines grièvement.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Ministère public vaudois a indiqué jeudi après-midi à Keystone-ATS «avoir réceptionné le rapport d’expertise indépendante et décidé ce jour de la verser au dossier», confirmant ainsi une information de la RTS. «Ce document conclut notamment à des défauts dans la conception et la construction de l’échafaudage», écrit le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand.

«Les parties à la procédure ont été informées et invitées à se déterminer dans un délai d’un mois. L’instruction suit son cours et de nouvelles auditions vont intervenir», est-il encore ajouté.

L’accident s’était produit le vendredi 12 juillet 2024 à Prilly. L’échafaudage de 60 mètres de haut, dressé sur la façade nord de la tour de Malley Phare, s’était effondré en pleine matinée.