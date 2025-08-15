Echec des négociations pour un accord sur le plastique à Genève

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Les négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique se sont achevées sur une absence de consensus sur les textes proposés. Le président des pourparlers Luis Vayas Valdivieso et plusieurs délégations ont relayé vendredi la situation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les divergences sur la réduction de la production de plastique et le contrôle des produits problématiques entre les Etats ambitieux, dont la Suisse, et les pays pétroliers étaient trop importants. Peu avant 02h00, après dix jours de discussions, M. Valdivieso avait dévoilé un nouveau projet de texte.

«C’était ma meilleure tentative pour saisir de manière équilibrée les vues des membres», a-t-il dit lors de la plénière de clôture. Plusieurs pays ont déploré qu’aucun consensus n’ait pu être trouvé.

Le texte ne prévoyait toujours pas d’objectif à terme d’une limitation de la production, en dehors de seuls efforts nationaux d’une manière non contraignante. Des ONG avaient rejeté ce projet de texte. Elles parlaient d’un «mauvais traité» ou d’un simple «traité de gestion des déchets».

