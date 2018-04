Droits d’auteur

Les Suisses boudent les sacs plastiques, depuis qu’ils sont payants 11. avril 2018 - 08:31 En 2017, la consommation de sacs en plastique jetables s'est réduite de plus de 84% par rapport à 2016, selon les chiffres relevés dans le cadre d'une convention de branche destinée à diminuer leur volume. Au total, 417'781'000 sacs plastique jetables ont été remis aux clients en 2016, contre 66'112’000 en 2017, ce qui correspond à une baisse d'environ 84%, selon le communiqué publié mardi dans le cadre de la «convention de branche visant à diminuer la consommation de sacs en plastique jetables». La Swiss Retail Federation et la Communauté d'intérêt (CI) commerce de détail suisse ont signé cette convention en octobre 2016. A ce jour, plus de 30 entreprises du commerce de détail alimentaire y ont adhéré. L'accord se proposait de faire baisser de 70% à 80% d'ici à 2025 le nombre de sacs en plastique jetables remis aux caisses des magasins vendant principalement des denrées alimentaires. Cet objectif devait être atteint surtout grâce à l'engagement des entreprises signataires de ne plus les distribuer gratuitement aux clients dès le début de 2018.