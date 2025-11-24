La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Economie: la Suisse sommée de réduire le fardeau administratif

Keystone-SDA

Face à l’augmentation des prescriptions et à la pénurie de main-d’œuvre, les milieux économiques et agricoles appellent à une réduction urgente de la "bureaucratie". Ils demandent des mesures concrètes pour préserver la compétitivité du pays.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Suisse fait face à un poids administratif croissant qui pèse lourdement sur les entreprises comme sur les exploitations agricoles, ont dénoncé lundi economiesuisse, l’Union suisse des arts et métiers (Usam), l’Union patronale suisse et de l’Union suisse des paysans lors d’une conférence de presse à Berne.

Selon une nouvelle étude réalisée par BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG et l’institut ifo, plus de 30 milliards de francs de coûts bureaucratiques pourraient être évités chaque année si les processus administratifs étaient modernisés et davantage numérisés. Les auteurs rappellent que d’autres pays, tels que la Suède et le Danemark, ont déjà imposé des standards d’efficacité bien supérieurs.

