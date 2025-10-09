Economie forestière: CCT déclarée de force obligatoire à Fribourg

Keystone-SDA

Après plusieurs années de discussions et de démarches, la convention collective de travail (CCT) de l’économie forestière fribourgeoise sera déclarée de force obligatoire au 1er novembre. Elle devient ainsi la seule CCT étendue dans le canton de Fribourg.

(Keystone-ATS) Le texte révisé de la CCT, déposé en 2021, introduit plusieurs nouveautés qui renforcent les droits des travailleurs et précisent les obligations des employeurs. La déclaration est conforme à la loi fédérale étendant le champ d’application des CCT (LECCT), a indiqué la Commission paritaire de l’économie forestière fribourgeoise jeudi.

Depuis le 1er janvier 2022, étant donné que la CCT n’était plus étendue, seuls les membres signataires y étaient soumis, précise le communiqué. En devenant de force obligatoire, toutes les entreprises de l’économie forestière du canton de Fribourg seront soumises à la CCT. Cela représente une trentaine d’entreprises.

Pour la suite, les prochaines étapes sont constituées par les négociations pour la CCT 2027–2029 qui débuteront cet automne. Dans l’intervalle, la CCT 2022–2026 est prolongée jusqu’à fin 2028.