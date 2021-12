À Dubaï, le pavillon suisse met l'accent sur la durabilité et l'innovation

Une représentation des Alpes dans le pavillon suisse à Dubaï. Www.sebastiencrettaz.com

Le pavillon suisse de l'exposition universelle en cours à Dubaï mène le public à travers des paysages alpins, dans un spectacle d'ombres et lumières, pour présenter la durabilité, l'urbanisation et l'innovation suisses. Le concept semble séduire, malgré la pandémie.

Ce contenu a été publié le 14 décembre 2021 - 09:00

La Suisse a été le premier pays à rejoindre le projet de l'Expo 2020 à DubaïLien externe (repoussé d’une année), et son investissement de 16,5 millions de francs s'est déjà révélé payant. Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, le pavillon suisse a atteint la barre des 500’000 visiteurs et visiteuses, deux mois après son ouverture. «Le pavillon est toujours bien visité. C'est un plaisir de constater qu'il suscite un tel intérêt», déclare par téléphone Manuel Salchli, commissaire général du pavillon suisse.

L'Expo attend 25 millions de personnes du monde entier jusqu’à sa fermeture le 31 mars 2022. Jusqu'à présent, elle a enregistré plus de 5,6 millions de visites.

SWI swissinfo.ch à Dubaï En tant que partenaire média du pavillon suisse, SWI swissinfo.ch est présent à l'Expo 2020 à Dubaï du 14 au 17 décembre. Notre journaliste Sara Ibrahim y a animé le 15 décembre une table rondeLien externe intitulée «L'avenir de la formation technique et professionnelle de base», l'un des points forts du système éducatif suisse, sur la scène principale de l'Expo. Vous pouvez retrouver l'entier des débats ci-dessous. Contenu externe End of insertion

Pour les Émirats arabes unis, l'Exposition universelle est l'occasion d'attirer des entreprises et des investissements étrangers. Le pays a dépensé plus de 6 milliards de francs suisses pour l'exposition. La Suisse, quant à elle, vise à cultiver ses relations avec son principal partenaire commercial dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. «Être présent à l'Expo est une excellente occasion de consolider et de renforcer les relations avec les Émirats arabes unis et Dubaï, mais aussi avec l'ensemble de la région», déclare Manuel Salchli.

Un projet ambitieux au milieu d'une pandémie

Couvrant une superficie de 438 hectares, l'Expo de Dubaï est le plus grand événement international depuis le début de la pandémie et détient déjà un certain nombre de records. C'est la première fois que l'exposition universelle se tient dans un pays du Moyen-Orient. Cette année, 192 pays y participent - un record égalé seulement par Shanghai en 2010 - et pour la première fois dans l'histoireLien externe des expositions universelles, chacun a son propre pavillon.

L'exposition s'articule autour de trois grands thèmes: la durabilité - conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies - la mobilité intelligente et les opportunités pour un avenir meilleur.

C'est le concept du pavillon suisse, qui propose une «expérience émotionnelle et immersive en trois actes»; une mise en scène théâtrale, qui passe du désert d'Arabie aux montagnes suisses et à une ville du futur. Les visiteurs et visiteuses deviennent les protagonistes d'un jeu de miroirs, de couleurs et de lumières douces atténuées par le brouillard alpin, pour ensuite réapparaître dans un environnement urbain innovant et durable.

«Surtout maintenant que beaucoup de gens sont rivés à un ordinateur en raison de la pandémie, nous avons soif d'expériences émotionnelles de ce genre. C'est ce qu'offre le pavillon suisse et c'est l'une des raisons de son succès», assure Manuel Salchli. Le pavillon suisse est l'un des pavillons les plus visités, avec ceux du Pakistan, de l'Inde, de l'Italie et de l'Arabie saoudite, qui ont récemment enregistré un million de visites.

Le pavillon suisseLien externe s'intitule Réflexions. Ce titre a une double signification: les reflets que crée la façade en miroir du pavillon, et une réflexion plus introspective et profonde sur la beauté de la nature et le développement durable.

La dernière partie du pavillon présente une exposition qui change chaque semaine en fonction des sous-thèmesLien externe de l'Expo. Ceux-ci vont de l'exploration spatiale et du climat au développement urbain et à l'inclusion. Le pavillon est parrainé par des entreprises telles que Schindler, Roche, Novartis et Nestlé.

L'imposante façade en miroir du pavillon suisse à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Www.sebastiencrettaz.com

A l'intérieur du pavillon suisse, l'atmosphère change brusquement et devient plus sombre. Des néons futuristes nous entraînent dans la deuxième partie de l'exposition. Www.sebastiencrettaz.com

Le pavillon offre un spectacle spectaculaire d'ombres et de lumières, au milieu du brouillard alpin. Www.sebastiencrettaz.com

Au milieu du brouillard, le public peut admirer le paysage alpin. Www.sebastiencrettaz.com

La dernière partie de l'exposition suisse est consacrée à l'innovation. Www.sebastiencrettaz.com

Un bar se déploie sur le toit du pavillon. Www.sebastiencrettaz.com

La durabilité, dans l'espace et sur Terre

Le pavillon met l'accent sur la force d'innovation de la Suisse. Comme de nombreux autres pays, la Suisse se concentre sur la durabilité, qui est un thème clé de l'Expo. «La Suisse est convaincue que l'innovation joue un rôle clé pour stimuler le développement durable. En tant que leaders dans le domaine de l'innovation et du recyclage, nous voulons discuter et échanger sur les meilleures pratiques», précise Manuel Salchli.

L'un des projets suisses les plus intéressants présentés à Dubaï vient de ClearSpace, une start-up de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), qui crée un système efficace et abordable pour éliminer les débris spatiaux inutiles jonchant l'orbite de la Terre. Il s'agit de l'une des technologies phares de l'EPFL, créée avec un mandat et un financement de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui l'a sélectionnée pour la première mission d'enlèvement des débris.

On peut également mentionner le projet PlasticycleLien externe d'un groupe d'étudiants libanais, qui a remporté un concours organisé par l'initiative «Économie circulaire pour la jeunesse» Suisse-Moyen-Orient. L’équipe veut apporter une solution durable au recyclage des sacs en plastique au Liban en les décomposant en granulés recyclés. Le projet avance grâce à la collaboration de mentors et de professeurs d'universités suisses. «Il était passionnant de voir ce groupe de jeunes gens prometteurs s'engager dans leur projet vraiment extraordinaire et remporter le concours», déclare Dante Larini, chef de projet pour SwissnexLien externe, qui gère le pavillon en collaboration avec Présence SuisseLien externe.

Les Émirats arabes unis: champions de la durabilité et des droits humains?

En coulisses, l'Expo de Dubaï a néanmoins connu de nombreuses controverses. Les critiques ont pointé du doigt l'empreinte carbone de l'événement, dans un pays déjà fortement dépendant des exportations de pétrole et de gaz, qui représentent 30% de son produit intérieur brut, selon l'OPEPLien externe.

«De mon point de vue, il ne s'agit pas d'un calcul à somme nulle. Pour façonner notre avenir de manière durable et trouver des solutions communes, nous avons besoin de plateformes où nous pouvons nous rencontrer et échanger des idées. L'expo est idéale pour cela, car elle permet de réunir des personnes d'horizons différents», justifie Manuel Salchli.

Avec l'un des taux d'émissions de CO2 par habitant les plus élevés au monde, devant l'Australie et les États-Unis, les Émirats arabes unis viennent de lancer un plan d'investissement visant à réduire leur empreinte carbone et à parvenir à des émissions nulles d'ici 2050.

Les droits humains suscitent également des inquiétudes dans cet État du Golfe. Peu avant l'ouverture de l'Expo, le Parlement européen a dénoncéLien externe les graves violations commises dans le pays et a exhorté ses États membres à boycotter l'événement. L'appel est resté sans effet. «Comme pour les autres grands événements, la Suisse s'engage à promouvoir et à protéger les droits humains par le dialogue plutôt que par le boycott», répond Léa Zürcher, porte-parole de l'ambassade suisse à Abu Dhabi, dans une réponse par courriel.

Il y a aussi la question des travailleurs étrangers qui sont exploités dans les États du Golfe. Selon une enquêteLien externe du journal The Guardian, les ouvriers de l'Expo de Dubaï ont probablement été soumis à un stress thermique dangereux alors qu'ils travaillaient sur les sites de construction. Interrogée sur ce point, l'ambassade de Suisse affirme qu'elle a toujours exigé et contrôlé le respect des normes de recrutement et de rémunération de ses principaux contractants et sous-traitants. «C'est pourquoi [l'ambassade] a effectué des inspections sur le chantier du pavillon suisse et dans les logements des travailleurs employés par nos sous-traitants en décembre 2019 et en mars 2020», précise Léa Zürcher.

En octobre, l'Expo a déclaré que 6 employés étaient décédés (sur quelque 200’000 travailleurs), y compris les décès liés au Covid-19 et aux travaux sur les chantiers. L'organisation refuse toutefois de dire s'il y a eu des décès dus à d'autres causes.