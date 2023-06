«Dangereux millions», épisode 4: Sous les ors du Kremlin

Sur cette image, la décoration tellement chargée du Kremlin semble écraser Vladimir Poutine. C'est pourtant son prédécesseur Boris Eltsine qui a été le maître d'œuvre de cette rénovation, menée par une entreprise suisse sur fonds d'énormes pots-de-vin. Keystone / Maxim Marmur

Au Kremlin, tout ce qui brille est effectivement or. Mais pas pur pour autant. Restaurées par une entreprise suisse, les dorures tape-à-l’œil qui ornent le cœur du pouvoir russe ont un parfum de corruption au plus haut niveau de l’État.

Le 7 mai 2000, tout le Grand Palais du Kremlin à Moscou brille de mille feux. Du plafond pendent des lustres d’argent et de cristal et les murs sont cerclés de dorures. On est tout de même dans l’ancienne demeure des tsars! Dans ce décor surchargé et à vrai dire terriblement kitch s’avance Vladimir Poutine. Il vient d’être élu président de la Russie.

Ce Grand Palais du Kremlin, construit au milieu du 19e siècle, semble flambant neuf. Depuis plusieurs années, l’ancien président, Boris Eltsine, a entrepris d’importants travaux de rénovation. On pourrait s’attendre à ce qu’un tel symbole national soit confié aux bons soins d’une entreprise russe... Eh bien non. Pour ce projet, Boris Eltsine a fait appel à une entreprise suisse, Mabetex.

Mais un an déjà avant l’investiture de Vladimir Poutine, la justice helvétique enquête sur des transactions financières plus que suspectes entre la société établie au Tessin et le cœur du pouvoir russe. Le 22 janvier 1999, des policiers débarquent au siège de Mabetex. Cette perquisition très médiatisée montrera que l’entreprise a fait émettre des cartes de crédit au nom des filles de Boris Eltsine, officiellement, pour les dépenses courantes de la famille quand elle voyage à l’étranger. Mais il y a près d’un million de francs suisses disponibles sur chaque carte. Un peu gros pour simplement faire du shopping en Europe…

Et surtout, cet argent ne vient pas de nulle part. L’hypothèse à ce moment-là, c’est que ce sont en réalité des pots-de-vin versés par Mabetex au pouvoir russe, pour «remercier» le Kremlin de lui avoir attribué tous ces appels d’offres…

