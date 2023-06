«Dangereux Millions» - des polars économiques suisses à écouter

En collaboration avec Gotham City et Europe 1 Studio, SWI swissinfo.ch présente un podcast qui détaille comment la Suisse a été utilisée pendant des décennies comme plaque tournante du blanchiment d'argent.

Ce contenu a été publié le 01 juin 2023

Les journalistes d'investigation Marie Maurisse et François Pilet, créatrice et créateur du magazine en ligne Gotham City, spécialisé dans la criminalité économique, ont épluché des dossiers restés dans l’ombre afin de traiter les cas les plus spectaculaires pour une série de podcasts. Ces six épisodes, coproduits par Europe 1 Studio et SWI swissinfo.ch, paraissent en français, à raison d’un par semaine sous le titre «Dangereux Millions».

Les banques suisses dans le collimateur

«Dangereux Millions» fait plonger les auditrices et auditeurs dans les mondes troubles de la mafia new-yorkaise des années 1920 et 1930, des cartels de la drogue d'Amérique latine et des oligarques qui tirent les ficelles en Russie. Ces cas illustrent la manière dont le crime organisé a mis en place et développé des systèmes de flux financiers sophistiqués et montrent comment des millions de dollars en différentes monnaies ont atterri sur des comptes et dans des coffres de diverses banques suisses.

Au service de l’intérêt public

Lors de leurs recherches et des travaux préparatoires à la coproduction, les journalistes d'investigation de Gotham City ont été confrontés à des défis considérables et ont dû résister à de nombreuses tentatives de pression de la part d'avocats. Le résultat qu’ils présentent aujourd’hui révèle une partie encore cachée de l'histoire criminelle et juridique suisse, alors qu’elle est d'intérêt public.

Offre audio élargie

Avec «Dangereux Millions», SWI swissinfo.ch élargit son éventail de podcasts pour les publics francophone et intéressé par la Suisse. Cette offre s’ajoute à celle des podcasts existants: «Inside Geneva», «Swiss Connection» et «Geldcast Update» en anglais, «Geldcast» en allemand et «O Sequestro da Amarelinha», une coproduction SWI swissinfo.ch, Piauí Magazin et Rádio Novelo en portugais.

«Dangereux Millions», basé sur le travail d’investigation des journalistes François Pilet et Marie Maurisse. Foto: Carlo Pisani / SWI swissinfo.ch. Carlo Pisani

