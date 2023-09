Lorsque les jeunes Suisses de l'étranger reviennent en Suisse pour plus de trois mois, ils sont recrutés et soumis au service militaire. © Keystone / Christian Beutler

Le service militaire en Suisse soulève toujours des questions pour les jeunes Suisses de l'étranger. Que se passe-t-il par exemple en cas d'études en Suisse?

Ce contenu a été publié le 05 septembre 2023 - 11:40

Stephanie Leber, service juridique de l'OSE, Revue suisse

Autre langue: 1 English (en) “Will I have to do military service when I return to Switzerland?”

Question: «Je vis en France et je possède un passeport français et un passeport suisse. Âgé de 18 ans, je vais bientôt commencer des études et j’envisage de déménager en Suisse pour ce faire. Devrai-je accomplir mon service militaire à mon retour en Suisse?»

Réponse: En Suisse, tous les hommes suisses sont en principe astreints au service militaire. Pour les femmes suisses, en revanche, ce service est facultatif. Les obligations militaires commencent l’année où la personne astreinte atteint l’âge de 18 ans. Le recrutement s’effectue jusqu’à 25 ans. L’école de recrues doit être suivie au cours de l’année suivant le recrutement.

En tant que Suisse de l’étranger, vous êtes libéré – en temps de paix – du recrutement et du service militaire obligatoire aussi longtemps que vous demeurez à l’étranger. Cependant, si vous revenez en Suisse pour y faire des études et, par conséquent, pour un séjour de plus de trois mois, vous serez recruté et devrez accomplir votre service militaire si vous êtes considéré comme apte au service. Vous êtes tenu de vous annoncer auprès du commandement d’arrondissement cantonal compétent dans les 14 jours suivant votre arrivée en Suisse.

Chaque année, de jeunes Suisses de l'étranger font partie des recrues. Ils étaient 53 en 2020, 61 en 2019 et 39 l'année précédente. © Keystone / Christian Beutler

Vous pouvez remplacer votre service militaire par un service civil. Les hommes qui n’effectuent ni service militaire, ni service civil doivent s’acquitter d’une taxe financière, la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Vous devrez la payer même si vous ne rentrez en Suisse qu’après votre 25e anniversaire, et au plus tard jusqu’à l’âge de 37 ans révolus.

En principe, les binationaux sont eux aussi astreints au service militaire. Cependant, ceux qui peuvent prouver qu’ils possèdent la nationalité d’un autre État et qu’ils y ont accompli leurs obligations militaires ou le service de remplacement sont exemptés de l’obligation de servir en Suisse. La Suisse a conclu des accords bilatéraux sur le service militaire des binationaux avec plusieurs pays, notamment avec la France. Dans votre cas, vous avez le choix d’effectuer votre service militaire en France ou en Suisse et serez ainsi exempté de l’obligation de servir et de vous acquitter de la taxe d’exemption dans l’autre pays.

Articles mentionnés La Suisse, un État qui inspire confiance

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative