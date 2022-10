«Les clubs suisses ont encore un potentiel de croissance en Californie»

La satisfaction de voir la fête nationale réussie: Diane Wagner le 6 août à Newark, Californie. swissinfo.ch

Autrefois, les clubs suisses étaient des points de contact centraux pour les nouveaux arrivants dans leur pays d'accueil. Aujourd'hui, ces clubs vivent du besoin de tradition de leurs membres. Mais Diane Wagner est convaincue que les clubs suisses ont un avenir.

Ce contenu a été publié le 30 octobre 2022 - 09:00

Mariangela Mistretta, Newark

Une parade est en cours au Swiss Park de Newark, en Californie. Les drapeaux des 26 cantons suisses flottent, les cloches des vaches sonnent. C'est ainsi que les Sociétés suisses unies de Californie du Nord (USSNCLien externe) célèbrent la fête nationale. Depuis sa fondation à San Francisco en 1910, cette organisation faîtière des clubs suisses de Californie du Nord s'engage pour la culture helvétique. On sert des saucisses à rôtir, des spätzli et du chou rouge. Du chocolat, des vins et d'autres produits typiques sont proposés.

Les émotions remontent à la surface

Diane Wagner est la présidente de l'organisation. Depuis la scène, elle annonce la projection de la vidéo que le président de la Confédération Ignazio Cassis a enregistrée pour les Suisses de l'étranger à l'occasion de la fête nationale. Puis vient l'hymne national, l'émotion gagne l'assistance. Diane Wagner est satisfaite. «Je voulais que cette manifestation reflète l'esprit et les traditions de notre pays», dit-elle.

Les Suisses de San Francisco SWI swissinfo.ch dresse le portrait de Suisses vivant dans la Silicon Valley et la baie de San Francisco, qui excellent dans leur travail ou dans leur vie. La série est réalisée par la journaliste Mariangela Mistretta. End of insertion

Née à Modesto, en Californie, de parents suisses, Diane Wagner a grandi dans la Central Valley, une région agricole. «Mon père est originaire de Stans et ma mère du canton d'Uri». Plus tard, lorsque son père s'assied à son tour à la table, la Suissesse raconte l'histoire de sa famille. «C'était une famille de paysans qui ne gagnait pas suffisamment sa vie. Après la Seconde Guerre mondiale c'est ici, en Californie, que la génération de mes parents a obtenu de grandes opportunités.»

La Silicon Valley était une terre de paysans suisses

Les Suisses dominaient à l'époque l'industrie laitière dans la région. La laiterie Bauhofer ou la laiterie Edelweiss étaient des institutions dans ce secteur. «Plusieurs régions de l'actuelle Silicon Valley appartenaient également autrefois à des paysans suisses», explique Diane Wagner. Selon elle, presque plus personne ne le sait aujourd'hui.

Violon schwytzois et cloches de vache. Les Californiennes et Californiens célèbrent la patrie de leurs pères. swissinfo.ch

Comme beaucoup de compatriotes de cette génération en Californie, ses parents ont toujours été membres d'une association. «Ma mère, qui a grandi à Fremont, était membre du groupe des alpagistes.» Elle voulait que ses enfants deviennent également membres, «je l'ai donc rejointe».

Avec le temps, Diane Wagner a assumé le rôle de déléguée de son club auprès de l'organisation faîtière USSNC. Puis, en 2015, elle est devenue présidente de l'union. «C'était beaucoup plus de travail que je ne le pensais. Mais il était nécessaire de moderniser l'organisation.» Elle a numérisé tous les processus, a créé une liste de courriels et a mis en place un nouveau site web. «Nous avons maintenant 17'000 contacts», dit-elle. Le défi consistait à préserver le passé tout en travaillant à la croissance de l'USSNC.

19 associations sont désormais sous l'égide de l'union. «Quand je suis arrivée, nous n'en avions que six. Ensemble, nous sommes plus forts.» De nombreux clubs sont germanophones. Diane Wagner voit encore un potentiel de croissance dans les clubs de langue latine, comme le Monterey Swiss Club, originaire du Tessin, ou le Humboldt Swiss Club, de langue française.

La tenue traditionnelle suisse est appréciée lors des événements du club. swissinfo.ch

A l'occasion de la fête nationale, Diane Wagner a rencontré des jeunes ayant des racines suisses au consulat de Suisse. Elle leur a parlé des Suisses qui avaient créé des associations pour cultiver leurs traditions à l'étranger. «J'ai demandé aux jeunes s'ils étaient également membres d'une association.» Elle a fait de la publicité pour les associations. «On parle la même langue, on cuisine des plats traditionnels, on joue au yass.» Diane Wagner a lancé un appel aux jeunes, leur contribution compte aussi pour que cet héritage culturel puisse se perpétuer.

La relève porte les drapeaux des cantons suisses à la fête nationale suisse de Newark, Californie. swissinfo.ch

La présidente de l'USSNC a également pensé aux jeunes pour la fête à Newark. Une Family Fan Zone, un espace avec des jeux et une exposition sur les trains suisses ont été aménagés pour les enfants. Parmi les principaux événements de l'union consacrés chaque année aux plus jeunes, il y a le Swiss Kids Camp, auquel 90 enfants et 35 bénévoles ont participé cette année. Pour les enfants plus âgés en revanche, il existe une vente aux enchères en ligne, sponsorisée entre autres par Suisse Tourisme. Les prix à gagner vont de séjours dans des hôtels suisses à des réductions lors d'un voyage en Suisse.

Vision d'avenir

Mais assurer la relève n'est pas le seul défi. Il faut aussi des personnes qui participent et de l'argent. «Tout cela n'est possible que parce que le comité, les associations et toute la communauté y contribuent», explique Diane Wagner. Elle a une vision pour permettre aux clubs de continuer à se développer. Elle souhaite donner plus d'espace à chaque membre, les impliquer, leur donner le sentiment d'appartenir à un groupe. «Dans notre association, il y a de la place pour tout le monde», dit-elle. «Un pour tous et tous pour un», telle est la devise.

Traduit de l'allemand par Emilie Ridard

Mots clés: Culture

Economie

Loisirs

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative