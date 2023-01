2022, l'année aux 62 millions de visites

swissinfo.ch

Retour sur une année riche en événements avec le rapport annuel 2022 de SWI swissinfo.ch.

Ce contenu a été publié le 05 janvier 2023 - 09:39

SWI swissinfo.ch

Chères amies et chers amis de SWI swissinfo.ch, chères et chers Suisses de l’étranger, chères lectrices et chers lecteurs intéressés par la Suisse,

Une fois de plus, nous laissons derrière nous une année riche en événements et en enseignements. Bien que l’année 2022 se soit déroulée parfois de manière turbulente, la Suisse a pu, comme souvent, manœuvrer sans trop de dommages à travers les crises mondiales et régionales.

En 2022, nous avons dénombré au total plus de 62 millions de visites sur nos pages web, car l’actualité mondiale a maintenu à un niveau élevé le besoin d’informations et d’articles de fond en provenance de Suisse.

Avec ce rapport annuel, nous vous proposons une sélection d’articles et de recherches qui ont fait parler, tant en Suisse qu’à l’étranger, et nous vous livrons quelques aperçus de nos coulisses qui, espérons-le, vous surprendront.

Rétrospective vidéo sur 2022 de notre équipe de SWI swissinfo.ch

Fin abrupte des mesures anti-Covid

En début d’année, la décision du gouvernement suisse de lever pratiquement toutes les mesures anti-Covid en une seule fois en février 2022 a attiré l’attention du monde entier. Nous l’avons ressenti dans l’écho international suscité par nos articles.

La guerre en Ukraine et ses répercussions chez SWI

Le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Conséquence directe pour SWI swissinfo.ch: un nombre de visites sans précédent sur ses articles publiés en russe. Au début de la guerre, ces visites provenaient en majorité de Russie et d’Ukraine, mais après les premières vagues de personnes réfugiées, elles provenaient également de Suisse, de Pologne, d’Allemagne, du Kazakhstan ou de France.

En moyenne, SWI enregistrait entre 50'000 et 60'000 visites hebdomadaires sur ses contenus en russe. Peu après le début de la guerre, ce chiffre était plus de trois fois supérieur, avec parfois près de 180'000 visites hebdomadaires. En 2022, environ 3,6 des 62,4 millions de visites totales sur SWI ont concerné l’offre en russe.

En respectant systématiquement les principes journalistiques – notamment pour obtenir une couverture aussi équilibrée que possible – SWI courait le risque d’être bloquée en Russie.

De nouveaux canaux ont donc été ouverts sur les réseaux sociaux pour le public russophone, afin de rester en contact avec les lectrices et lecteurs grâce à des contenus librement accessibles. Parallèlement aux pages web, SWI a atteint environ 200’000 russophones via Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram et VKontakte.

Avec la guerre, la pression professionnelle et personnelle s’est accrue pour toutes les rédactions – en particulier pour notre rédaction russe, de plus en plus exposée à des tentatives de pression et à des attaques personnelles. SWI s'est même vu contrainte, par moments, de suspendre du jour au lendemain les zones de commentaires ouvertes, car une modération avec des échanges objectifs n’était plus possible.

Production d’articles en ukrainien

En Russie comme en Ukraine, la presse libre a subi d’énormes pressions et a eu besoin de temps pour se réorganiser à l’étranger. En concertation avec l’Office fédéral de la communication, SWI a vu la nécessité et la possibilité de proposer une partie des articles de son offre courante en ukrainien grâce à sa rédaction russophone. Depuis début mai 2022, SWI publie des informations en ukrainien sur ses pages en russe, anglais, allemand, français et italien, sur la base d’un contrat de prestations limité dans le temps avec la Confédération. Cette offre en ukrainien génère 870 visites par semaine et environ 1300 personnes sont désormais abonnées à la newsletter spécialisée.

Tous les articles de SWI en ukrainienLien externe

Des thématiques suisses dans le contexte de la guerre en Ukraine

Peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un débat sur la neutralité helvétique a éclaté en Suisse et bien au-delà, débat qui résonne encore aujourd’hui. Parallèlement à l’accompagnement rédactionnel des décisions des autorités suisses concernant les sanctions, il a été nécessaire d’expliquer dans diverses langues en quoi consiste la neutralité suisse.

Saviez-vous qu’il y a 200 ans exactement, des Suisses établissaient une colonie en Ukraine? Mais en 2022, il n’y avait malheureusement aucune raison de commémorer ce jubilé.

Pour vous abonner à notre newsletter traitant de thèmes liés à l’Ukraine

La Genève internationale

Lors de crises mondiales – qu’elles soient liées à des pandémies ou à des guerres – un autre «aspect suisse» joue un rôle important: la Genève internationale, siège de nombreuses organisations internationales qui mènent chaque année d’innombrables négociations ou prennent des décisions qui ont parfois une influence sur l’avenir du monde. SWI swissinfo.ch a publié une série de huit articles sur la candidature de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU.

SWI dans les autres médias

SWI swissinfo.ch étant l’une des rédactions les plus diversifiées de Suisse, l’intérêt pour nos compétences, nos points de vue et nos méthodes de travail a augmenté au cours de l’année écoulée, en Suisse comme à l’étranger. L’une des compétences clefs de SWI est de formuler et de contextualiser en fonction des espaces linguistiques et culturels, le but étant de permettre la formation libre d’une opinion aussi objective que possible. Nos journalistes ont répondu à de nombreuses questions ayant trait à la politique ou à la société, mais parfois aussi à leurs sentiments personnels dans le cadre d’entretiens, d’interviews et d’articles.

Petite sélection de notre présence dans les autres médias:

SWI obtient la certification de la JTI

Au milieu de ces grands défis, la certification par le label de la Journalism Trust Initiative nous a donné un élan de motivation supplémentaire. Ce label, qui est une initiative de Reporters sans frontières, facilite la reconnaissance d’un journalisme de qualité tant par des humains que par des algorithmes.

SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Un nouveau rédacteur en chef et une nouvelle responsable de domaine

En juillet 2022, SWI swissinfo.ch a pu s’attacher les services de Mark Livingston en tant que nouveau rédacteur en chef. Ce dernier est depuis lors responsable de la qualité éditoriale et de la mise en œuvre des lignes directrices journalistiques, tâches précédemment assumées par Larissa M. Bieler dans le cadre d’un double mandat de rédactrice en chef et de directrice. Mark Livingston poursuit également le développement stratégique de SWI swissinfo.ch en collaboration avec Veronica de Vore, aussi nouvellement élue au Comité de direction de SWI pour le domaine «Audience».

Le communiqué de presse consacré à ces nominationsLien externe

Congrès des Suisses de l’étranger

Après une pause de trois ans due à la pandémie, le Parlement de la Cinquième Suisse s’est à nouveau réuni physiquement pour la première fois, du 19 au 21 août à Lugano. Nous étions sur place et avons eu un échange direct avec les représentantes et représentants du Conseil des Suisses de l’étranger et le conseiller fédéral Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères. Il y avait cette année de nombreux nouveaux visages parmi les 140 membres du Parlement de la Cinquième Suisse. Plusieurs thèmes ont été abordés: le vote électronique, la collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères, les rapports avec l’Union européenne ainsi que la problématique des assurances maladie pour les Suisses de l’étranger. «Extrêmement préoccupé» par l’évolution des relations entre la Suisse et l’Union européenne, le Parlement de la diaspora a tout particulièrement interpellé le conseiller fédéral sur cette question.

La contribution suisse au développement de l’Afrique

La réussite ou l’échec de l’aide au développement suisse dépend d’une multitude de critères. Notre journaliste Céline Stegmüller l’a montré de manière éclatante en prenant l’exemple de deux installations de biogaz financées par la Suisse au Bénin, dont l’une produit encore aujourd’hui du biogaz avec succès, tandis que la seconde est laissée à l’abandon.

Le reportage sur la Kényane Lucia Syokau Muli a quant à lui démontré l’influence que la fixation des prix des médicaments anticancéreux suisses peut avoir sur des destins individuels.

De la graisse à traire aux billets de banque

Une entreprise suisse, très prospère, mais peu connue, a fait parler d’elle au niveau international: SICPA. Son histoire impressionnante, ses activités commerciales parfois opaques et ses liens internationaux ont été une raison suffisante pour que SWI développe, en collaboration avec le collectif de journalistes d’investigation Gotham CityLien externe, une histoire multimédia complète qui se lit comme un polar économique et qui vous fera probablement vous demander pour la première fois d’où vient l’encre utilisée pour imprimer les billets de banque que vous tenez tous les jours dans vos mains.

SICPA ou les affaires opaques du roi de la traçabilitéLien externe

Des films suisses pour un public international

«Swiss made», c’est aussi une sélection de films documentaires suisses que la plateforme de streaming de la SSR Play SuisseLien externe rend accessible à un public international. Ces films, qui n’étaient jusqu’à présent diffusés qu’en Suisse, sont sous-titrés en anglais et peuvent être visionnés dans le monde entier.

La nouvelle offre de SWI donne par exemple un aperçu des événements liés au crash du vol SR 111 de Swissair en septembre 1998, au spectaculaire vol de la poste de Zurich ou encore à un drame ferroviaire dans les Alpes suisses. La sélection sera complétée en permanence.

La «Swiss Films Selection»: un accès facile depuis chaque navigateurLien externe

Comment vit-on vraiment au Qatar?

Les reportages sportifs ne font pas partie de notre offre. Mais si quelque chose d’exceptionnel se passe quelque part en matière de sport avec la participation de la Suisse, nous voulons tout de même y regarder de plus près. L’accent est alors rarement mis sur les performances sportives, mais sur les aspects internationaux qui ont un lien avec la Suisse. Ce type de reportage suscite souvent un grand intérêt. Par exemple, après les matchs réussis de l’équipe nationale suisse de football, le nombre de visites de notre article de 2016 La Suisse: 12 nations, une équipeLien externe a souvent augmenté.

Lors de la Coupe du monde de football au Qatar, nous ne nous sommes pas seulement intéressés au processus d’attribution de l’événement par la FIFA, mais nous avons également voulu savoir comment se déroulait réellement la vie dans ce petit État du désert en prenant contact avec des Suisses du Qatar.

En route vers 2023

Avec une focalisation sur la Suisse et une orientation internationale, nous continuerons à vous fournir des informations indépendantes, approfondies et fidèles aux faits en 2023! Depuis 2022, SWI swissinfo.ch est membre de la DG8Lien externe, une association de huit entreprises de médias de service public actives au niveau international, dont l’objectif est de renforcer le libre accès à l’information dans le monde entier et de freiner l’augmentation de la désinformation ou des discours de haine.

Seul l’endroit d’où nous vous informerons en 2023 a légèrement changé. Jusqu’en septembre 2022, nous travaillions pour vous depuis Ostring, un quartier en périphérie de la ville de Berne. Depuis octobre 2022, nous avons établi nos bureaux dans le même bâtiment que la radio alémanique SRF, au 21 de la Schwarztorstrasse, dans le quartier de Monbijou, au cœur de Berne.

Notre communiquéLien externe diffusé lors du changement de locaux

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative