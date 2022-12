Adaptation des prix pour les programmes de la SSR par satellite

Un match de football à la télévision: les droits de retransmission dans le domaine du sport sont généralement limités à un seul pays, ce qui explique que les chaînes à l'étranger soient cryptées. © Keystone / Peter Klaunzer

L'année prochaine, la SSR augmentera les frais pour les cartes d'accès par satellite. 3600 Suisses vivant à l'étranger sont concerné-e-s.

Les programmes TV de la SSR sont diffusés sous forme cryptée, car les droits de nombreuses émissions ne sont valables que pour la Suisse - notamment les productions étrangères et le sport. Les personnes qui reçoivent les programmes de la SSR directement par satellite doivent donc les décrypter. Cela se fait à l'aide de la carte d'accès par satellite.

Les utilisateurs sont principalement en Europe

Avec une telle carte, les Suisses de l'étranger peuvent recevoir les programmes de la SSR sur pratiquement tout le territoire européen. Actuellement, on compte environ 3600 Suisses de l'étranger parmi les utilisateurs. À quelques exceptions près, ils se répartissent entre l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal et la Grèce. «Sans une évaluation à grande échelle, nous ne pouvons pas déterminer clairement où se trouve exactement le plus grand nombre d'utilisateurs», explique Simon Blumer, responsable de la communication de la SSR.

Au 1er janvier 2023, les frais pour cette carte passeront de 60 à 75 francs pour les nouvelles cartes et de 20 à 25 francs pour les cartes de renouvellement. À cela s'ajoute une contribution aux frais de distribution de 120 francs par an ainsi que la TVA du pays concerné. Au total, la contribution pour les programmes de la SSR à l'étranger s'élève donc désormais entre 145 et 195 francs, hors TVA. En contrepartie, les Suisses à l'étranger ne paient pas la redevance dite Serafe, qui coûte 365 francs par an à un ménage résidant en Suisse.

L'antenne parabolique ne suffit pas. Pour le décryptage, il faut une carte d'accès satellite. © Keystone / Gaetan Bally

L'augmentation est justifiée par «l'augmentation des coûts liés à ce service», entre autres l'affranchissement des lettres et les frais de transport. «D'un autre côté, les recettes provenant de la distribution des cartes Sat Access diminuent», fait savoir la SSR. La dernière adaptation de ces frais remonte à plus de dix ans.

L’accès à l’offre est payant partout

La redevance médias permet de financer les activités de la SSR, comme la production et la diffusion des émissions. Les coûts de la réception individuelle des offres de la SSR doivent être financés par le public - en Suisse également. Il s'agit notamment des frais mensuels de réseau câblé, des frais d'abonnement ainsi que des frais d'acquisition.

Les utilisateurs de Sat Access sont concernés par cette augmentation s'ils achètent une nouvelle carte à partir du 1er janvier 2023 ou si une carte Sat Access existante doit être renouvelée. La carte Sat-Access peut être commandée iciLien externe.





