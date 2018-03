Adecco recule... et rachète

Le groupe vaudois Adecco a terminé la période dans le rouge: il inscrit une perte nette de 147 millions d'euros, notamment à cause de correctifs de valeurs, a-t-il indiqué mardi. Un an plus tôt, il affichait un bénéfice de 212 millions, influencé positivement par des changements de calculs des charges en France. Adecco souligne que les conditions de marché sont restées difficiles. Mais le groupe constate que le déclin des revenus a cessé de s'accentuer violemment comme c'était le cas lors des trimestres précédents. Il a observé en particulier une certaine stabilisation courant juillet. Par ailleurs, Adecco veut faire l'acquisition de l'entreprise britannique Spring Group. Pour cela, il devrait verser au final un montant de quelque 108 millions de livres sterling, soit près de 195 millions de francs. Adecco a annoncé cette offre de rachat amicale mardi, parallèlement à la publication de ses résultats trimestriels. Spring Group a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 517 millions de livres, ce qui représente environ 933 millions de francs. Après la transaction, le patron de Spring Group deviendra le chef des activités combinées d'Adecco et de Spring Group au Royaume-Uni et en Irlande. swissinfo.ch et les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Adecco recule... et rachète 11. août 2009 - 08:13 Le groupe Adecco, leader mondial des services en ressources humaines, a vu son chiffre d'affaires reculer au deuxième trimestre de 31% à 3,6 milliards d'euros, soit environ 5,52 milliards de francs. Ce qui ne l'empêche pas de vouloir acquérir l'entreprise britannique Spring Group. Le groupe vaudois Adecco a terminé la période dans le rouge: il inscrit une perte nette de 147 millions d'euros, notamment à cause de correctifs de valeurs, a-t-il indiqué mardi. Un an plus tôt, il affichait un bénéfice de 212 millions, influencé positivement par des changements de calculs des charges en France. Adecco souligne que les conditions de marché sont restées difficiles. Mais le groupe constate que le déclin des revenus a cessé de s'accentuer violemment comme c'était le cas lors des trimestres précédents. Il a observé en particulier une certaine stabilisation courant juillet. Par ailleurs, Adecco veut faire l'acquisition de l'entreprise britannique Spring Group. Pour cela, il devrait verser au final un montant de quelque 108 millions de livres sterling, soit près de 195 millions de francs. Adecco a annoncé cette offre de rachat amicale mardi, parallèlement à la publication de ses résultats trimestriels. Spring Group a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 517 millions de livres, ce qui représente environ 933 millions de francs. Après la transaction, le patron de Spring Group deviendra le chef des activités combinées d'Adecco et de Spring Group au Royaume-Uni et en Irlande. swissinfo.ch et les agences