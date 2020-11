«Les affaires éthiquement répréhensibles rapportent toujours moins»

Antoinette Hunziker-Ebneter a fait carrière dans le secteur financier, dirigé la Bourse suisse et est actuellement présidente de la Banque cantonale de Berne. Elle est l’une des voix les plus influentes du pays en matière de gestion et d’investissements durables. Interview.

swissinfo. ch: L’initiative «Pour des entreprises responsables» et l’initiative «Pour l’interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» bénéficient d’un grand soutien auprès des citoyens, comme le montrent les sondages. Les valeurs éthiques sont-elles actuellement en vogue?

Antoinette Hunziker-Ebneter: En général, j’ai remarqué qu’il y a une augmentation de la prise de conscience des questions vraiment importantes et vitales. Le mouvement pour le climat a donné une impulsion dans cette direction. On passe du quantitatif au qualitatif, de la réflexion à court terme à l’action durable. Il est facile de comprendre pourquoi les préoccupations éthiques sont si populaires dans ce contexte.

Vous avez mentionné le mouvement pour le climat, qui a eu un impact énorme sur le débat sur la durabilité ces derniers temps. D’autres aspects de la durabilité, tels que la responsabilité sociale, sont-ils en revanche négligés?

Il s’agit généralement de valeurs morales. Aujourd’hui, par exemple, il n’est plus acceptable qu’une personne reçoive un salaire trop élevé. Les gens ne veulent plus voir un tel comportement, qui viole les valeurs morales de beaucoup, et ils veulent le changer. J’ai remarqué que de nombreuses personnes dans le monde des affaires sont déjà en train de s’orienter vers de telles valeurs.

La pandémie nous a amenés à consommer différemment: en ce moment, les produits biologiques et locaux sont très demandés. La crise a-t-elle renforcé de manière permanente la tendance à la durabilité?

Je suppose que oui. Il y a eu une poussée, mais pas encore de saut quantique. Mais je suis fermement convaincue que, dans tous les domaines de la vie, la durabilité sera beaucoup plus importante pour les générations futures qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Pourquoi en êtes-vous convaincue?

Je vois que la jeune génération, celle de mon fils et de nos jeunes employés, vit et consomme de manière très consciente. Et je constate de plus en plus souvent que les clients des banques et les investisseurs exigent explicitement des investissements durables. En outre, lors de discussions avec le public, j’ai entendu des personnes qui ne pensaient pas beaucoup à la durabilité dans le passé dire: «Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous devons changer quelque chose».

L’impulsion provient-elle d’une conviction intérieure? Ou est-il simplement à la mode de penser de manière durable?

Je suis sûr qu’il y a les deux. Bien sûr, il y a des gens qui le font juste parce que c’est à la mode. Mais je vois aussi de plus en plus de personnes agir par conviction. Les plus jeunes en particulier se rendent compte que les choses deviennent plus difficiles pour eux, qu’il s’agisse du climat, de l’air, de l’eau ou de la dette publique. Lorsque je donne des conférences, je constate que beaucoup de gens ont compris que la durabilité n’est pas une tendance, mais une nécessité. Il faut un vrai changement; il ne suffit pas de peindre quelque chose en vert.

Grâce aux médias sociaux, les citoyens ont aujourd’hui plus de pouvoir informel que jamais. Les individus et les organisations sont condamnés s’ils ne se comportent pas selon certaines valeurs morales. Les affaires louches sont-elles encore rentables?

Les affaires répréhensibles d’un point de vue éthique rapportent effectivement de moins en moins. Les personnes qui agissent de la sorte pensent à court terme et, par conséquent, le profit immédiat est plus important pour elles que la survie à long terme de l’entreprise. Pour ces moutons noirs, une réglementation gouvernementale efficace est malheureusement encore nécessaire aujourd’hui.

Pourquoi le pouvoir des consommateurs ne suffit-il pas à lui seul pour changer le système?

Les comportements incorrects doivent être sanctionnés. Cela demande des sanctions pécuniaires; le fait qu’il puisse y avoir moins de demandes pour un produit à l’avenir ne suffit pas comme sanction. Mais en fin de compte, les deux sont nécessaires. Toutes les règles peuvent être contournées, je le sais depuis l’époque où je dirigeais la Bourse suisse. C’est pourquoi il est essentiel que les consommateurs exercent également leur pouvoir. Sans oublier les médias. Ils ont l’importante tâche de clouer au pilori les entreprises malhonnêtes.

N’est-il pas un peu facile d’en appeler à l’État au lieu d’agir soi-même?

En tant que consommateurs, nous pouvons, par notre comportement d’achat, contribuer à faire disparaître des rayons les produits qui ont été fabriqués dans des conditions douteuses. D’autre part, il existe de nombreuses entreprises qui ne sont pas directement sur le marché avec leurs produits et services et qui évitent ainsi cette possibilité de sanctions. Nous sommes au milieu d’une période de transformation vers une économie pleinement durable. Pour l’instant, je pense qu’une réglementation étatique temporaire est nécessaire et qu’elle doit elle aussi pouvoir résister à un test de durabilité.

Dans le débat sur la durabilité, on remarque qu’en Europe, la question est de savoir ce que chacun peut faire. Aux États-Unis, en revanche, l’État est appelé à l’aide. Pourquoi cette différence?

L’une des raisons peut être que, par rapport aux États-Unis, il existe encore une importante classe moyenne dans les pays européens, qui peut aborder des questions qui vont au-delà d’une stratégie de subsistance à court terme. Les acquis sociaux de notre État nous offrent, en particulier aux Suisses, les meilleures conditions pour approfondir la réflexion sur le développement durable. Mais un travailleur aux États-Unis, qui doit craindre d’être licencié à chaque crise, est-il prêt à contribuer, en tant qu’individu, à rendre le monde meilleur?

C’est donc un privilège de pouvoir se comporter moralement?

Je pense que c’est le cas. D’autre part, l’offre de denrées alimentaires produites de manière durable est en constante augmentation. Cela entraîne une baisse des prix dans ce segment. Aujourd’hui, vous pouvez faire des achats raisonnables même avec peu d’argent, par exemple en optant pour des produits saisonniers qui n’ont pas parcouru la moitié du globe. Mais si quelqu’un est pauvre, il ne se soucie probablement pas de la somme que le cultivateur de cacao reçoit pour les matières premières du chocolat.

N’y a-t-il pas un danger que le mouvement pour la durabilité devienne quelque chose d’élitiste?

À mon avis, un comportement durable est possible non seulement parmi les classes supérieures et moyennes, mais aussi parmi les moins riches - par exemple, en renonçant à certains produits ou en achetant des aliments locaux et de saison. Je connais aussi des gens qui ont peu d’argent et qui se posent des questions sur la durabilité. Mais cela n’est tout simplement pas possible pour les plus pauvres – même s’ils ont souvent une compréhension et un besoin de durabilité.

Je crois qu’il y a une autre dichotomie dans la société. D’une part, on place la durabilité et les questions sociales au-dessus de tout le reste. D’autre part, on s’en prend aux bienfaiteurs et moralistes. Qu’en pensez-vous?

Je partage votre évaluation. Dans le même temps, cependant, je suppose que ce problème diminuera avec le temps, car de plus en plus de personnes réalisent que le développement durable est nécessaire. Cette tendance sera encore plus forte avec l’arrivée des générations futures. Il s’agit notamment de passer d’un ordre économique unidimensionnel, axé exclusivement sur la maximisation des profits, à une économie qui tient compte non seulement des préoccupations économiques, mais aussi des préoccupations écologiques et sociales.

L’économie doit-elle aussi être repensée pour convaincre les sceptiques? Pour montrer que la durabilité n’est pas seulement l’affaire de la gauche et des Verts, mais de nous tous?

Oui, je crois que des exemples d’hommes d’affaires qui pensent de manière durable et qui, en même temps, dirigent une entreprise avec succès peuvent aider à convaincre les autres. Prenons l’exemple du patron de Phillips, Frans van Houten. Il a invité les employés à considérer le cycle de vie complet des nouveaux produits: d’où viennent les matières premières, le produit peut-il être réparé et comment est-il éliminé à la fin? Cette vision d’une production circulaire a inspiré les employés et a conduit Phillips à développer considérablement son activité de services. Cette situation a suscité l’enthousiasme du marché financier, car cette activité génère des marges plus élevées que les activités traditionnelles.

Vous connaissez l’élite des affaires. Comment évaluez-vous l’esprit éthique des dirigeants d’entreprise?

Il y a beaucoup de très bons dirigeants, mais on en parle rarement. Les projecteurs sont braqués sur la minorité qui ne se comporte pas bien. Dans l’ensemble, on est en train d’aller dans la bonne direction. Une conduite éthiquement correcte est de plus en plus essentielle, tant par le biais de règlements et de directives que par la pression du public. Par exemple, le «Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise» d’economiesuisse a incité la plupart des grandes entreprises suisses à établir des règles internes de bonne gestion et à rendre compte chaque année du respect de ces règles. En comparaison internationale, la Suisse est certainement en bonne position.

De plus en plus d’entreprises s’engagent en faveur de la durabilité. Est-ce une question d’image ou de conviction?

Chez Forma Futura, nous demandons toujours plus d’informations lorsqu’une entreprise prétend être durable. Nous demandons des exemples concrets. Un bon rapport de durabilité ne suffit pas. Certains facteurs peuvent être facilement mesurés et nous voulons en voir les résultats. Les progrès dans de nombreux domaines sont énormes, par exemple en matière de recyclage, de consommation d’eau ou d’émissions de CO₂. Cela se voit aussi dans l’environnement. Aujourd’hui, par exemple, la qualité de l’eau des lacs suisses est bien meilleure que lorsque j’étais jeune.

Néanmoins, les médias font de plus en plus souvent état de dommages et de scandales environnementaux. Les journalistes sont-ils plus attentifs aujourd’hui?

Sans aucun doute. Je suis dans les affaires depuis plus de 30 ans. Dans le passé, il fallait peut-être dix ans pour s’apercevoir qu’une entreprise portait atteinte à l’environnement. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus rapide. Je pense que c’est fantastique.

Est-ce pour cela que les investisseurs sont devenus plus prudents lorsqu’ils investissent de l’argent dans une entreprise?

Oui, clairement. Le risque de dommage à la réputation est l’un des plus grands risques. Des études menées aux États-Unis montrent que 80 % de la performance des actions dépend de la réputation. Personne ne veut investir dans une entreprise qui a mauvaise réputation. Dans Forma Futura, par exemple, nous comparons les affaires juridiques d’une entreprise avec celles de ses concurrents.