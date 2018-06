Quoi qu’il en soit, les propos de Mikhaïl Chichkine passent mal dans les cercles de la diplomatie russe. Dans une prise de position adressée à swissinfo.ch, l’ambassadeur de Russie en Suisse regrette «qu’un journal connu et réputé [le Tages-Anzeiger] cède à la mode de diaboliser la Russie et livre ses pages aux attaques empoisonnées et franchement mensongères sur un pays qui souhaite entretenir des relations amicales avec la Suisse».

En Suisse, pro et anti-Poutine s’écharpent avant le Mondial Samuel Jaberg & Igor Petrov 11. juin 2018 - 14:52 Ecrivain russe exilé en Suisse, Mikhaïl Chichkine a lancé dans plusieurs médias helvétiques un appel au boycott de la Coupe du monde de football dans son pays d’origine. L’ambassadeur de Russie en Suisse réplique avec véhémence. «Je pense qu’il faut lancer un signal. Si nous ne le faisons pas, cela signifie que nous sommes complices, que nous nous taisons et que nous donnons une nouvelle fois carte blanche à un dictateur». C’est en ces termes que Mikhaïl Chichkine a appelé fin mai à la télévision publique SRF au boycott de la Coupe du monde en Russie. «Le dictateur [Vladimir Poutine] veut utiliser cette Coupe du monde pour montrer au monde entier qu’il est accepté, qu’il appartient à la communauté internationale. Il faut lui montrer que ce n’est pas le cas», a-t-il souligné. «Il y a la guerre chaude, il y a la guerre froide – et il y a le sport. Dans la conscience russe, c’est le troisième niveau du combat» Mikhaïl Chichkine, écrivain La semaine dernière, celui qui est considéré comme le plus suisse des écrivains russes - il est établi à Zurich depuis 1995 - a récidivé dans une grande interview accordée au quotidien zurichois Tages-Anzeiger. «Il y a la guerre chaude, il y a la guerre froide – et il y a le sport. Dans la conscience russe, c’est le troisième niveau du combat». Appel au boycott pas entendu Pour contrer les ambitions du président russe, Mikhaïl Chichkine espère une sortie de route aussi rapide que possible de la «Sbornaja», l’équipe nationale de football russe. Il souhaite également que les hauts responsables politiques étrangers restent à l’écart de cet événement. «J’appelle le Conseil fédéral et les gouvernements d’autres pays démocratiques à boycotter la Coupe du monde en Russie», a-t-il insisté. Un appel qui n’a pas été franchement entendu. Jusqu’à présent, seuls deux pays ont renoncé à envoyer leurs dirigeants en Russie pour des motivations politiques: la Grande-Bretagne et l’Islande. Comme l’a annoncé dimanche la SonntagsZeitung, le président de la Confédération Alain Berset devrait être en tribune pour le premier match de la Suisse face au Brésil (17 juin), alors que le ministre des sports Guy Parmelin assistera au deuxième match de la «Nati» face à la Serbie (22 juin). Quant au ministre des Finances Ueli Maurer, il s’est dit intéressé à faire le voyage en Russie pour le troisième match de l’équipe nationale le 27 juin contre le Costa Rica. Du dopage, quel dopage? «Je regrette qu’un journal connu et réputé [le Tages-Anzeiger] cède à la mode de diaboliser la Russie» Sergueï Garmonine, ambassadeur de Russie en Suisse Quoi qu’il en soit, les propos de Mikhaïl Chichkine passent mal dans les cercles de la diplomatie russe. Dans une prise de position adressée à swissinfo.ch, l’ambassadeur de Russie en Suisse regrette «qu’un journal connu et réputé [le Tages-Anzeiger] cède à la mode de diaboliser la Russie et livre ses pages aux attaques empoisonnées et franchement mensongères sur un pays qui souhaite entretenir des relations amicales avec la Suisse». S’en prenant violemment à Mikhaïl Chichkine, qu’il accuse d’être «absorbé dans son délire propagandiste» et de «ne plus publier que des pamphlets très insultants sur la Russie», Sergueï Garmonine reproche notamment à l’écrivain d’induire les lecteurs suisses en erreur sur «le soi-disant système de dopage» mis en place dans le sport russe. «En réalité, selon les statistiques de l’Agence mondiale antidopage, la totalité des cas de dopage mis au jour en Russie s’inscrit dans le même taux (1-2%) que dans le reste du monde, alors que depuis 2014 les Russes sont soumis 6,5 fois plus souvent à des tests antidopage», avance Sergueï Garmonine. En conclusion, l’ambassadeur se félicite toutefois «du fait que des voix comme celles de M.Chichkine sont bien rares voire marginales». En Russie, les livres de Mikhaïl Chichkine sont des bestsellers. En raison de ses critiques régulières à l’encontre du régime, il n’est plus retourné dans son pays depuis quatre ans.