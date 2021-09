Baromètre électoral: pour quel parti voteriez-vous aujourd’hui?

Keystone / Anthony Anex

Les prochaines élections législatives fédérales auront lieu dans deux ans. A mi-législature, la SSR, en collaboration avec l’institut Sotomo, organise le premier grand sondage en vue de ce rendez-vous majeur pour la vie politique du pays. Votre avis nous intéresse!

29 septembre 2021

En 2019, le Parlement suisse connaissait son plus grand bouleversement depuis l’introduction du vote proportionnel en 1919. Alors que les quatre partis gouvernementaux perdaient des plumes, en particulier l’UDC, les Verts et les Verts libéraux connaissaient une progression historique. Ces élections législatives marquaient aussi un bon inédit de la représentation féminine sous la Coupole fédérale.

Deux ans plus tard, les citoyennes et citoyens suisses sont-ils toujours aussi sensibles à la cause écologique? La crise du coronavirus a-t-elle bouleversé les équilibres politiques? Dans quel forme se trouvent les principaux partis du pas?

Pour le savoir, la SSR et l’institut Sotomo lancent le premier Baromètre électoral en vue des élections fédérales d’octobre 2023. Les résultats seront publiés le 15 octobre sur SWI swissinfo.ch ainsi que sur les autres canaux de la SSR. Nous sommes particulièrement intéressés à connaître votre opinion de Suisse vivant à l’étranger et au bénéfice du droit du vote.

>> Pour participer au sondage, il suffit de répondre à quelques questions iciLien externe.

