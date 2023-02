Baromètre électoral: pour quel parti voteriez-vous aujourd’hui?

Keystone / Urs Flueeler

Les prochaines élections législatives fédérales auront lieu le 22 octobre. La SSR, en collaboration avec l’institut Sotomo, organise le premier grand sondage de l’année électorale en vue de ce rendez-vous majeur pour la vie politique du pays. Votre avis nous intéresse!

Ce contenu a été publié le 20 février 2023 - 08:00

Katy Romy

Journaliste basée à Berne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de société, mais aussi par la politique et les médias sociaux. J'ai précédemment travaillé pour des médias régionaux, au sein de la rédaction du Journal du Jura et de Radio Jura bernois.

Le Parlement suisse était sorti plus vert, plus féminin et plus jeune des élections fédérales de 2019. La percée historiqueLien externe des Verts et des Verts libéraux avait fait perdre des plumes aux quatre partis gouvernementaux, en particulier l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice). Ce fut le plus grand bouleversement des forces politiques depuis l’introduction du vote proportionnel en 1919.

La législature touche désormais à sa fin. Les citoyennes et citoyens suisses sont-ils toujours aussi sensibles à la cause écologique? Dans quelle forme se trouvent les principaux partis? Doit-on s’attendre à un changement des équilibres politiques ou la Confédération va-t-elle renouer avec sa légendaire stabilité, comme le laissait présager le sondage réalisé un an avant les élections?

Pour le savoir, la SSR et l’institut Sotomo lancent le premier Baromètre électoral 2023 en vue des élections fédérales du 22 octobre. Les résultats seront publiés le 22 mars sur SWI swissinfo.ch ainsi que sur les autres canaux de la SSR. Nous sommes particulièrement intéressés à connaître votre opinion de Suisse vivant à l’étranger et au bénéfice du droit du vote.

>> Pour participer au sondage, il suffit de répondre à quelques questions iciLien externe

