Berne souhaite ouvrir la vaccination aux Suisses de l'étranger

Les Suisses de l'étranger et les frontaliers doivent pouvoir se faire vacciner en Suisse, même s'ils ne disposent pas d'une assurance maladie obligatoire. C'est la proposition du gouvernement fédéral, qui satisfait également l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE).

18 août 2021

Actuellement, il n'y a en Suisse pas de problème d'approvisionnement en vaccins, et comme la campagne de vaccination est relativement stagnante, il y a suffisamment de doses pour tout le monde. Pour cette raison, le Conseil fédéral «estime que l’accès à la vaccination devrait être accordé à d’autres personnes ayant un lien étroit avec la Suisse».

Le projet de modification de l'ordonnance sur les épidémies prévoit la possibilité pour les Suisses de l'étranger et les membres de leur famille proche de se faire vacciner même s'ils ne sont pas couverts par l'assurance maladie obligatoire (qui couvre les frais médicaux dans la Confédération).

De nombreux Suisses de l'étranger sont confrontés à un double problème. Dans certains des pays où ils vivent, la campagne de vaccination est lente et il est difficile, voire impossible, d'avoir accès au vaccin - aussi parce que la priorité est parfois donnée aux nationaux. Par ailleurs, même s'ils parviennent à se faire vacciner, le produit n'est pas forcément homologué en Suisse. Dès lors, ils ne peuvent pas obtenir de certificat Covid (passeport sanitaire).

La proposition du Conseil fédéral prévoit toutefois que le vaccin soit administré en Suisse. Le gouvernement ne va donc pas aussi loin que le souhaitait l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE).

