Bienvenue sur «dialogue»!

Avec notre nouvelle offre, appelée «dialogue», vous pouvez découvrir l'actualité et les débats d'une nouvelle manière. Discutez de sujets pertinents - dans l'une des langues nationales suisses ou en anglais. Nous nous chargeons de la traduction.

Ce contenu a été publié le 23 août 2023 - 08:51

Claire Micallef

Chaque semaine, une équipe éditoriale composée de membres issus de toutes les régions de Suisse sélectionne un nouveau sujet dont vous pourrez discuter avec d'autres utilisateurs et utilisatrices. Vous apprendrez également des faits intéressants sur toutes les régions de Suisse et pourrez comparer votre position sur le sujet en question avec celle des autres utilisateurs et utilisatrices à propos de l’enquête «Comment va la Suisse?»

Cette semaine, le thème est le multilinguisme en Suisse - cliquez iciLien externe pour participer à la discussion!

