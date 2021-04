Ce qu'un échec de l'accord-cadre coûterait à la Suisse

Le think tank libéral Avenir Suisse a évalué les retombées économiques d’un échec de l’accord institutionnel entre Berne et Bruxelles. Les perspectives économiques ne sont pas réjouissantes pour la Suisse.

En 2014, des chercheurs bâlois avaient calculé l'impact économique de la suppression des accords bilatéraux entre Berne et Bruxelles. Un risque matérialisé alors par l'initiative «contre l'immigration de masse». Le produit intérieur brut (PIB) aurait chuté de 7,1 %, soit 64 milliards de francs.

Avenir Suisse a tenté de faire un calcul similaire pour l'accord-cadre en question aujourd’hui qui fera bientôt l’objet d’une publication. Grande différence entre le calcul à l'époque (annulation des Bilatérales I) et l’évaluation d’aujourd'hui (non-conclusion de l’accord institutionnel), les traités existants sont toujours en vigueur, mais ils ne seront probablement plus mis à jour, selon Patrick DümmlerLien externe, chercheur chez Avenir Suisse.

Pas de progrès dans les discussions, selon Guy Parmelin

La rencontre, ce vendredi, avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen n'a pas permis d'atteindre les progrès escomptés pour débloquer l'accord-cadre, a affirmé depuis Bruxelles le président de la Confédération.

Dans le cadre des discussions au niveau technique, la Suisse a fait «des propositions concrètes» sur les trois points litigieux: la protection des salaires, les aides d'État et la directive sur la citoyenneté européenne qui élargit l'accès aux prestations sociales, a souligné M. Parmelin lors d'un point de presse.

De son côté, le porte-parole de la Commission européenne a déclaré à l’issue de l’entretien qui a duré une heure et demie: «L'échange a été nourri. Il a permis un état des lieux des positions et de donner de la clarté sur les positions politiques de part et d'autre.»

Eric Mamer a également relevé qu’«il n'est pas acceptable de supprimer de l'accord les trois points qui posent problème à la Suisse.

«La porte de l'UE reste ouverte. La partie suisse peut nous recontacter pour poursuivre les négociations, mais je ne veux pas spéculer sur la réussite ou non de la négociation», a-t-il tenu à préciser.

