Certificat Covid suisse: ce qu’il faut savoir quand on vient de l’étranger

Actuellement, peu de choses sont possibles sans certificat Covid. Keystone / Pierre Albouy

En Suisse, un certificat Covid est requis dans de nombreux domaines de la vie publique. Mais toutes les personnes autorisées à entrer en Suisse depuis l'étranger ne peuvent pas recevoir le passe sanitaire. Voici les principales informations.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2021 - 16:18

Balz Rigendinger La Suisse présente de nombreux visages et chacun raconte une multitude d’histoires. Ce pays m’intéresse dans toute sa diversité. J’aime parler de l’agriculture et des banques, des diplomates et des lutteurs, mais aussi de l’excellence industrielle et des grands rendez-vous culturels. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue allemande

A partir du 20 septembre, toutes les personnes vaccinées à l'étranger avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pourront obtenir un certificat Covid suisse.

Quels sont les vaccins acceptés pour le certificat Covid suisse?

Les vaccins contre la Covid-19 suivants sont acceptés:

Pfizer/BioNTech

Moderna

Janssen (Johnson & Johnson)

AstraZeneca

La vaccination doit être complète. Moderna et Pfizer/BioNTech exigent deux doses, Johnson & Johnson/Janssen une dose.

Quels vaccins ne sont pas acceptés?

Les vaccins suivants ne sont pas acceptés pour l'obtention d'un certificat Covid suisse:

Sputnik

Sinopharm

Sinovac

Dans des cas exceptionnels, une personne peut recevoir un certificat Covid si elle a été vaccinée avec un vaccin figurant uniquement sur la liste de l'OMS. Cela s'applique, par exemple, aux citoyens et citoyennes suisses revenant de l'étranger, aux ressortissants et ressortissantes de pays tiers de l'UE travaillant en Suisse, aux employés et employées d'organisations internationales et au personnel diplomatique accrédité, aux étudiants et étudiantes ou à la main-d’œuvre spécialisée.

Un certificat Covid est-il nécessaire pour entrer en Suisse?

Non, l’entrée en Suisse se fait sans problème y compris pour les personnes ayant été vaccinées avec Sputnik, Sinopharm ou Sinovac. Pour le certificat Covid, la Suisse s'aligne sur les pays de l'UE. L'outil en ligne «Travelcheck» permet de savoir quelles personnes de quels pays peuvent entrer en Suisse et sous quelles conditions.

Peut-on faire reconnaître en Suisse un certificat Covid étranger?

Pas à ce jour (état au septembre 2021). La Suisse reconnaît les certificats délivrés par les États membres de l'UE et de l'AELE. Il n'existe pas encore de réglementation de ce type pour les pays tiers tels que les États-Unis. Toutefois, la Suisse étant alignée sur l'UE en la matière, si l'UE opte pour une reconnaissance mutuelle avec des pays tiers, la Suisse pourrait aussi l'adopter.

Comment obtenir le certificat Covid suisse depuis l'étranger?

La demande peut être effectuée en ligne depuis l'étranger avant d'entrer en Suisse, en téléchargeant les documents nécessaires (photos, scan ou PDF).

Où peut-on demander le certificat Covid suisse?

La délivrance des certificats Covid aux personnes entrant en Suisse depuis l'étranger est de la compétence des cantons. Les adresses des sites Internet des différents cantons ne sont pas standardisées et il n’existe pas à ce jour de répertoire central. Tous les points de contact cantonaux seront recensés sur un site web fédéral d'ici le 10 octobre. En attendant, le mieux est de chercher sur Google les termes «Covid», «certificat», «étranger» et le nom du canton dans l'une des langues nationales.

Pendant une phase transitoire qui va durer jusqu'au 10 octobre 2021, tous les certificats de vaccination étrangers, tels que le certificat de vaccination de l'OMS, seront valables pour accéder aux installations ou événements le nécessitant.

Comment obtenir le certificat?

Le certificat est délivré sous forme numérique, par InAppDelivery, par e-mail ou sous forme de PDF à télécharger.

Combien de temps faut-il pour obtenir le certificat?

En principe, le processus est rapide. Toutefois, en fonction du nombre de demandes et des clarifications nécessaires, le traitement peut prendre plusieurs semaines.

Quels documents sont nécessaires pour les personnes vaccinées?

La procédure est généralement bien expliquée sur les sites internet des cantons.

Une copie d'un document prouvant deux vaccinations avec l'un des vaccins mentionnés est nécessaire, de préférence une copie du carnet de vaccination. Les informations suivantes doivent être visibles: type de vaccin, nombre de doses de vaccin administrées, date de la vaccination, cachet et signature.

Si vous avez été malade et avez été vacciné.e, vous aurez besoin d'une copie d'un document prouvant que vous avez reçu une injection d’un vaccin approuvé en Suisse. En outre, il faudra présenter la copie d'un document prouvant qu’un test PCR positif a été réalisé en laboratoire.

Quelle est la durée de validité d'un certificat Covid suisse?

Pour les personnes vaccinées, 365 jours après l'administration de la dernière dose de vaccin. Pour les personnes rétablies, la validité commence le 11e jour après le résultat positif du test et dure 180 jours à partir de ce moment-là. Pour les personnes testées négatives avec un test PCR, 72 heures à partir du moment où l'échantillon a été prélevé; et 48 heures à partir du moment où l'échantillon a été prélevé pour un test antigénique rapide.