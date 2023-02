Ces figures bien connues qui vont quitter le Parlement fédéral

De gauche à droite: Ada Marra, Olivier Français, Adèle Thorens, Yves Nidegger, Jacques Bourgeois et Christian Lüscher. Keystone

Comme toujours en année d'élections fédérales, nombre de nouveaux visages vont fêter en octobre leur arrivée à Berne. Et plusieurs parlementaires bien connus et régulièrement présents dans les médias vont dire au revoir à la Coupole fédérale. Le point sur les départs déjà annoncés.

Ce contenu a été publié le 28 février 2023 - 16:00

Frédéric Boillat, RTS

Si nombre d'élus actuels souhaitent rempiler, de grandes figures ne se représenteront pas en octobre. On ne semble toutefois pas parti pour vivre à nouveau le coup de sac historique de 2019.

Il y a quatre ans, 48 parlementaires avaient annoncé leur départ avant le scrutin fédéral et 34 autres n'avaient pas été reconduits alors qu'ils et elles étaient en lice. Un total de 82 visages du Parlement avaient disparu, sur un total de 246 parlementaires.

À quelques mois du scrutin, tous les élus n'ont pas encore fait part de leurs intentions, mais beaucoup de sortants se sont déjà dit partants pour un nouveau mandat. D'autres ont d'ores et déjà annoncé leur retraite fédérale.

Plusieurs départs dans le canton de Vaud

Pour l'heure, c'est dans le canton de Vaud que le plus important brassage s'annonce. Les deux conseillers aux États (chambre haute du Parlement) en poste ne briguent pas de nouveau mandat: élue pour la première fois en 2007, la Verte Adèle Thorens s'en iraLien externe à l'âge de 51 ans, après trois législatures au National puis une aux Etats. Sénateur depuis 2015 après deux législatures au National, le PLR (droite libérale) Olivier Français cédera aussi sa placeLien externe à 67 ans.

Au Conseil national (chambre basse du Parlement), la socialiste Ada MarraLien externe, 50 ans, et l'UDC (droite conservatrice) Jean-Pierre Grin, 76 ans, ont annoncé leur retrait après chacun 16 ans à la Chambre du peuple. A noter que trois autres figures vaudoises à Berne ont quitté la capitale en cours de législature: le Vert Daniel Brélaz et les libéraux-radicaux Isabelle Moret et Frédéric Borloz.

Deux représentants bien connus du canton de Genève à Berne vont aussi tirer leur révérence: le PLR Christian Lüscher, 59 ans, et l'UDC Yves Nidegger, 65 ans, ne seront pas candidats, tous deux après quatre législatures au Conseil national.

Élu aussi au National pour la première fois en 2007, le PLR fribourgeois Jacques Bourgeois va également céder sa place à 65 ans, tout comme son collègue jurassien du Centre Jean-Paul Gschwind, 70 ans, qui était à la Chambre basse depuis 2011. A noter aussi dans ces deux cantons les départs en cours de législature de Christian Levrat et Elisabeth Baume-Schneider (élue au Conseil fédéral), qui siégeaient aux Etats.

Plusieurs «dinosaures» sur le départ côté alémanique

Du côté alémanique aussi, certains poids lourds vont tourner le dos à la Coupole fédérale, à l'image de Hans Stöckli, 70 ans, dans le canton de Berne. Le socialiste siégeait au Conseil des Etats depuis 2011, après avoir occupé un fauteuil durant 7 ans au National. L'ancien maire de Bienne s'en iraLien externe donc après 19 ans au Parlement fédéral.

Autre «dinosaure» de la politique, le Saint-Gallois Paul Rechsteiner a choisi de démissionnerLien externe juste avant la fin de son mandat. Le socialiste âgé de 70 ans a laissé sa place lors de la dernière session de 2022 après 36 ans à Berne, dont 11 comme sénateur. Celui qui a aussi longuement présidé l'Union syndicale suisse avait été élu pour la première fois en 1986, avant la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS!

Avec derrière lui une carrière certes légèrement moins longue, le PLR zurichois Ruedi Noser va s'en aller à 62 ans après 20 ans à Berne, 12 au National et 8 aux Etats. Idem pour Martin Landolt, qui siège au National depuis 2009. Le Glaronais de 54 ans représente actuellement le Centre après avoir dirigé le PBD jusqu'à la fusion du parti avec le PDC.

Trois anciens présidents des Chambres sont aussi annoncés partants: l'UDC bernois Andreas Aebi, qui avait présidé le Conseil national en 2021, son collègue de parti schwytzois Alex Kuprecht, président du Conseil des Etats la même année, et la PLR bernoise Christa Markwalder, au perchoir du National en 2016.

La centriste argovienne Ruth Humbel, le socialiste soleurois Roberto Zanetti, la PLR zurichoise Doris Fiala, la socialiste argovienne Yvonne Feri, la centriste lucernoise Ida Glanzmann, la socialiste lucernoise Prisca Birrer-Heimo ou encore les UDC bernois Andrea Geissbühler et Erich von Siebenthal vont aussi s'en aller. Les Verts ont pour leur part perdu en cours de législature leur ancienne présidente, la Bernoise Regula Rytz.

