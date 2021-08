Ces personnes vaccinées que la Suisse prive de certificat Covid

Keystone / Valentin Flauraud

Frontalières, diplomates ou expatriées, des milliers de personnes sont confrontées à un problème en raison de l'extension du certificat obligatoire en Suisse. Elles sont vaccinées, mais ne reçoivent pas de certificat Covid, car leur vaccin n'est pas reconnu. Le gouvernement fédéral doit réagir.

Le vaccin contre la Covid d'AstraZeneca est utilisé dans 181 pays. Tous les Etats voisins de la Suisse ont effectué des vaccinations avec ce produit. Beaucoup d’Helvètes vivant à l'étranger ont également été vaccinés par AstraZeneca. En Suisse, toutefois, cela peut entraîner des problèmes.

Par exemple, une Suissesse vivant en Jordanie a été étonnée lorsqu'à son retour dans la Confédération - après avoir été vaccinée deux fois par AstraZeneca en Jordanie - elle a demandé un certificat Covid, mais n'en a pas reçu. La raison invoquée était qu'elle avait été vaccinée par AstraZeneca. Cela signifie que si elle veut assister à un événement important, elle devra subir un test de dépistage bien qu'elle ait été vaccinée. Et ce test sera payant à partir du 1er octobre.

Des conséquences absurdes

Avec l'extension de la certification obligatoire, qui pourrait également concerner les restaurants, les cinémas ou même les transports publics à partir d'octobre, le problème s'aggrave. Des milliers de personnes sont touchées, qu’elles soient frontalières, diplomates ou expatriées. Physicien suisse, Franz Muheim vit en Écosse et y donne des cours. Mais pour l'instant, il est au CERN à Genève. Deux fois vacciné par AstraZeneca, Franz Muheim siège également au conseil d'administration de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Il s'agace: «Le virus ne s'arrête pas aux frontières, et cela devrait également être pris en compte dans le certificat.»

Lorsqu'il travaille au CERN, Franz Muheim reste près de la frontière française. S'il veut se rendre dans un restaurant, ce n'est pas possible. La France veut voir un certificat reconnu. Et c'est là que cela devient absurde. Le certificat suisse serait suffisant pour la France. Franz Muheim possède bien un certificat écossais, ce qui n'est pas suffisant pour la France, même si Paris a reconnu le vaccin d'AstraZeneca. Mais Franz Muheim ne reçoit pas de certificat suisse, parce qu'il a été vacciné par AstraZeneca.

Quatre vaccins pour un certificat?

Ce n'est pas tout. Au CERN, Franz Muheim travaille avec des collègues russes et chinois qui ont reçu les vaccins Sputnik et Sinovac. Aujourd'hui, ils se qualifient, en plaisantant, de 4G - quadruple vaccination. En effet, ils ont refait la queue en Suisse pour deux doses supplémentaires de vaccin, juste pour obtenir le certificat suisse et retrouver leur liberté de mouvement ou, en d'autres termes, pour rendre service à la bureaucratie.

Se faire vacciner quatre fois parce que l'autorité réglementaire suisse Swissmedic n'a pas encore approuvé le vaccin d'AstraZeneca? Pour Franz Muheim, il n'en est pas question, par principe. L'OMS déconseille également les vaccinations multi-combinaisons. Pas parce que cela serait nocif - au contraire, selon des études, une combinaison de vaccins vecteurs comme AstraZeneca et de vaccins ARNm comme BioNTech ou Moderna pourrait même renforcer la réponse immunitaire. Mais parce que beaucoup n'ont toujours pas accès à une première vaccination face à la pandémie de Covid-19. Dans les pays riches, les vaccinations multiples ne sont pas très efficaces.

L'OFSP entrevoit la possibilité d'une solution

Apparemment, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reconnu le problème. En réponse à une demande de SWI swissinfo.ch, le bureau écrit: «La Confédération va examiner des solutions pour délivrer des certificats aux personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca dans un pays tiers, dans le cadre d'une éventuelle extension de l'obligation de certificat.»

Cependant, il n'existe toujours pas de certificats suisses pour les personnes qui ont été vaccinées avec Sputnik, Sinopharm ou Sinovac. Ces vaccins n’y sont pas non plus homologués.

Avantages pour la population européenne vaccinée

La pratique existante a déjà mis le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis dans l'embarras. Le 1er août, il a tenté d'expliquer l'affaire aux Suisses et Suissesses de l'étranger en Thaïlande. Il a déclaré: «Toute l'Europe a été vaccinée avec AstraZeneca. Le fait que nous ne l'ayons pas encore approuvé en Suisse ne signifie pas que le vaccin n'est pas bon. Une vaccination AstraZeneca est valable si vous devez entrer en Suisse.» Mais il ne faut pas le confondre avec le certificat Covid. C'est une autre histoire. Selon Ignazio Cassis, il y a un «problème de compatibilité».

Jusqu'à présent, les personnes qui ont été vaccinées par AstraZeneca dans un pays de l'UE ou de l'espace Schengen et qui viennent ensuite en Suisse avec un certificat Covid délivré par l'UE ont eu de la chance. Ce document est reconnu en Suisse, AstraZeneca ou pas. Cela montre à quel point la Suisse aurait dû reconnaître le vaccin.

Le 20 août, le Parlement des Suisses de l'étranger a donc exigé dans une résolution que la Suisse reconnaisse au moins immédiatement les vaccins qui ont également reçu le label de l'OMS. En outre, l'ordonnance suisse sur le Covid devrait être complétée afin que l'équivalence d'un certificat délivré par des pays tiers puisse être reconnue.

Le parlementaire Laurent Wehrli, qui, comme Franz Muheim, siège au conseil d'administration de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE), est prêt à porter cette revendication devant le Conseil national, la Chambre du peuple du parlement suisse, lors de la session d'automne. «Le postulat n'a pas encore été déposé, dit-il. J'espère que le problème sera résolu d'ici la mi-septembre.»