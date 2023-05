Ces retraités alémaniques qui veulent fuir la «Sonnenstube» tessinoise

De plus en plus de Suisses allemands tournent le dos au Tessin. Melanie Eichenberger, swissinfo.ch

Quitter le plus vite possible le Tessin, ce pays du soleil – «Sonnenstube» en allemand – qui n’est pas toujours le paradis rêvé. De nombreux Suisses alémaniques âgés veulent franchir le pas. Mais ce n'est pas toujours facile.

Monika Gmür, bientôt 70 ans, est arrivée au Tessin il y a 15 ans. Elle avait alors acheté un «bed and breakfast» qu'elle gérait depuis lors. Elle a désormais décidé de le vendre et se demande si elle doit revenir en Suisse alémanique.

«L'offre culturelle de Zurich me manque et j'y ai encore un environnement social», dit-elle. Au Tessin, il est difficile de nouer des contacts, car les Tessinois sont très orientés vers l'Italie - la famille passe avant tout pour eux. Mais Monika Gmür est également consciente que l’art de vivre des Tessinois et des Tessinoises lui manquerait.

Susanna Tosun, 70 ans, nourrit des pensées similaires. Elle vit depuis 14 ans au Tessin - et a déjà pris sa décision. Elle veut partir. «Je ne l'aurais jamais pensé, mais c'est comme ça. Je veux aller vers les gens. C'est trop calme pour moi ici. La vie culturelle d'une grande ville me manque».

Susanna Tosun cherche maintenant un appartement dans la région d'Aarau, à proximité de ses amies. Elle sait que l'emplacement de ses rêves avec vue sur le lac Majeur va lui manquer. Elle trouve que la recherche d'un appartement est épuisante. Mais maintenant, elle a encore la force de le faire.

Il est difficile de dire combien de personnes sont dans le même cas qu'elle. Mais ce que montrent les chiffres de l'Office tessinois de la statistique, c'est qu'avec l'âge, les Suisses et Suissesses alémaniques sont nettement plus nombreux à émigrer qu'à immigrer.

L'entrée en maison de retraite peut poser problème

Jennifer Kerner travaille depuis dix ans comme assistante sociale chez Pro Senectute. Elle connaît de nombreuses personnes qui sont dans le même cas que Susanna Tosun. Mais pour beaucoup, le retour n'est pas une décision facile à prendre. Car ils se sont aussi attachés au Tessin.

La situation devient très difficile lorsqu'une personne disposant de peu de moyens veut déménager directement de son propre appartement au Tessin vers une maison de retraite en Suisse alémanique. Il se peut alors que les prestations complémentaires ne suffisent pas pour la maison de retraite. Car le soutien est calculé par le canton de résidence actuel, donc le Tessin.

«Les contributions du canton du Tessin peuvent être inférieures à celles de Zurich. Ainsi, il est presque impossible de déménager directement de son propre appartement au Tessin vers une maison de retraite proche de ses enfants à Zurich», souligne Jennifer Kerner.

Retourner tôt en Suisse alémanique

Jennifer Kerner et ses collègues du service social de Pro Senectute Tessin essaient donc de sensibiliser les Suisses et Suissesses alémaniques à cette problématique le plus tôt possible.

L'idéal est que ces derniers rentrent en Suisse alémanique avant d'être trop atteints dans leur santé, afin qu'ils puissent vivre encore quelques années en Suisse alémanique dans leur propre appartement. Et ne pas devoir passer leurs vieux jours seuls dans une maison de retraite au Tessin.

