Cette immigration turque «non souhaitée» par la Suisse

Hüseyin Yavaş (premier à partir de la gauche) et ses amis avec la légendaire coccinelle bleue à la piscine. Brugg, canton d'Argovie, environ 1964. Privatfotografie: Familie Yavaş

Moins connue que l’immigration italienne ou espagnole, l’immigration turque a aussi participé à l’essor économique de la Suisse de l’après-guerre. Basée sur des albums de famille, une exposition lève le voile sur la vie de ces personnes, entre accueil et discriminations.

Journaliste basée à Berne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de société, mais aussi par la politique et les médias sociaux. J'ai précédemment travaillé pour des médias régionaux, au sein de la rédaction du Journal du Jura et de Radio Jura bernois. Thomas Kern Thomas Kern est né en Suisse en 1965. Il a suivi une formation de photographe à Zurich et a commencé à travailler comme photojournaliste en 1989. En 1990, il a cofondé l'agence de photographie suisse Lookat Photos. Thomas Kern a remporté deux fois un World Press Award et a reçu plusieurs bourses nationales en Suisse. Ses œuvres ont été largement exposées et sont représentées dans diverses collections.

«J'ai dit à mon ami Sabit de me faire traverser le fleuve en barque, car je ne voulais plus rencontrer personne avant de partir. Ils ne m'auraient pas laissé faire!»

Hüseyin Yavas raconte son départ de Turquie pour la Suisse, synonyme de libération, mais aussi de déchirement. Il fait partie de ces milliers d’hommes trucs qui, dans les années 1960, ont répondu à l’appel de grandes entreprises suisses à la recherche de main d’œuvre, en quête d’une vie meilleure.

Milieu des années 1960. Ibrahim Kıran et Hüseyin Yavas à la fonderie de fonte grise Georg Fischer AG, Brugg, AG Privatfotografie: Familie Yavaş.

Fin des années 1960. Les frères aînés et les cousins de Cahit Yurtsever fréquentaient le lieu de travail de leurs pères. Brugg, AG Privatfotografie: Familie Yurtsever.

Ibrahim Kıran dans le logement des ouvriers de Georg Fischer. Brugg, AG, 1964. Privatfotografie: Filiz Kolcu.

Cevdet et Oya Recan au ski. 1972 Privatfotografie: Familie Recan.

Début des années 1980. La famille Sarkany, voisine des Yavas, en excursion aux chutes du Rhin, dans le canton de Schaffhouse, avec des amis. Privatfotografie: Familie Sarkany

Hüseyin Yavas montre sa force dans la piscine. Brugg, AG, vers 1964. Privatfotografie: Familie Yavaş

Ayse Yavas, lorsqu'elle a été envoyée pour la première fois chez sa tante Sude. Istanbul, 1971 Privatfotografie: Familie Yavaş

Nesteren Tural fête son 10e anniversaire avec ses amis. Birr, AG, 1982 Privatfotografie: Nesteren Tural.

Gökşin Varan dans le lotissement In den Wyden. Birr, AG, 1982 Privatfotografie: Familie Varan.

Repos sur la route vers la Turquie, années 1970 Privatfotografie: Familie Yeşiltepe

La famille Yavaş dans le train en direction d'Istanbul, vers 1980 Privatfotografie: Familie Yavaş

Elif et Peri La Roche avant la traversée en bateau vers Igoumenitsa, en route pour Istanbul. Ancône, Italie, 2015 Familie Yavas

Hüseyin et Meryem Yavaş transforment l'ancienne maison natale de Hüseyin Yavas en hôtel. Anadolu Hisarı, Istanbul, 2016 ©AyseYavas

La famille Recan fête Noël, ce que ses voisins de Turquie ont ressenti comme un détournement de leur identité culturelle. Birr, AG, 1990 Privatfotografie: Familie Recan

La famille Yurtsever construit un immeuble à plusieurs étages. Dogancılı, mer Noire, 1982/1983 Privatfotografie: Familie Yurtsever.

Nesteren dans la classe de maternelle de Philipp Burger dans le lotissement In den Wyden. Birr, AG, 1976 Privatfotografie: Nesteren Tural

Ayse Yavas lors d'un camp scolaire en 2e/3e secondaire. 1983 Privatfotografie: AyseYavas

Ercan Recan en 3e année de l'école de district. Windisch, AG, 1990 Privatfotografie: Ercan Recan

Margrit Zimmermann et Hamdi Ulukurt lors d'une fête de la danse. Au dos de la photo: "Dans l'espoir d'un avenir commun heureux". Baden, AG, 1964 Privatfotografie: Margrit Zimmermann

Le jeune couple Ümmügül et Muharrem Varan en Turquie. Babaeski, Kırklareli, 1973 Privatfotografie: Familie Varan

Meryem et Hüseyin Yavaş se marient une deuxième fois. La Suisse n'a pas reconnu leur acte de mariage en Turquie. Brugg, AG, 1971 Privatfotografie: Atiye und Ahmet Yavaş

Cinquante ans plus tard, sa fille, la photographe Ayse YavasLien externe, raconte son histoire et celle de sa famille élargie à travers une exposition au Musée de la ville d’AarauLien externe. Intitulée «Und dann fing das Leben an ...» («Et la vie commença…»), elle rassemble des photographies, des documents et des enregistrements sonores. Les personnes interviewées racontent leurs expériences autour de plusieurs thèmes: travail, école, loisirs, amour, etc. Au-delà des destins personnels, le travail réalisé par Ayse Yavas et l’ethnologue Gaby FierzLien externe met en lumière un chapitre peu connu de l’immigration suisse.

Non souhaités, mais recrutés

Hüseyin Yavas, le père de la photographe, a choisi d’immigrer en Suisse un peu par hasard. Il est arrivé en 1963 à la gare de Brugg, dans le canton d’Argovie, pour travailler dans l’industrie. Puis, au cours des années suivantes, il a trouvé un emploi pour 70 compatriotes dans des entreprises du canton. Son histoire est un fil rouge dans l’exposition.

L'exposition Elle aura lieu dans le foyer du musée de la Ville d'Aarau. L'entrée est gratuite. «Et la vie, alors, commença»

Une recherche biographique et photographique en Suisse et en Turquie. Prolongation jusqu'au 12 juin 2022. L'exposition interactive sera présentée lors d'une prochaine étape en automne à la Photobastei de Zurich. End of insertion

Elle met aussi en évidence la situation des travailleuses et travailleurs en provenance de Turquie, qui ne pouvaient entrer en Suisse qu’en ayant déjà un emploi ou un permis de séjour. Contrairement à l’Allemagne, qui a ouvert la porte à des centaines de milliers de Turcs dès 1961, la Suisse n'a jamais conclu d'accord de recrutement avec la Turquie. La Confédération avait pourtant signé un tel accord avec l’Italie en 1946 et l’Espagne en 1961. La culture et la religion étaient trop étrangères, argumentaient celles et ceux qui s’y opposaient. «Les travailleuses et travailleurs de nationalité turque n’étaient officiellement pas souhaité-es par la Suisse, mais recruté-es de manière ciblée par les entreprises», constatent Ayse Yavas et Gaby Fierz.

Gaby Fierz s'entretient avec Ayse Yavas.

L’opinion publique ne voit pas non plus de bon œil l’arrivée de ces immigré-es. On parle de «surpopulation étrangère» ou de «problème turc». Une image qui ne s’est pas améliorée dans les années 1980, lorsque de plus en plus d'activistes politiques et des membres des minorités kurdes ont demandé l’asile à la Confédération. On les qualifie alors de «faux requérant-es d’asile».

Entre accueil et discriminations

Les Suisses se sont toutefois aussi montrés accueillant-es. «Celles et ceux qui pouvaient se le permettre louaient une chambre chez des Suisses», raconte Meryem Yavas, l’épouse d’Hüseyin. Elle se rappelle avoir été bien accueillie. Lorsque le couple a voulu fonder une famille, le message a toutefois été clair: «pour des enfants, nous n’avons pas de place».

À l’époque, la recherche d’un appartement n’était pas non plus facile pour qui était d’origine étrangère. Les expériences de racisme n’étaient pas rares. «Certaines gérances immobilières avertissaient: ‘Les étrangers ne sont pas les bienvenus’», raconte Murat Muharrem Varan, dans l’exposition.

Des enfants séparés de leurs parents

Ayse Yavas et Gaby Fierz mettent aussi en lumière les douloureuses expériences de séparation vécues dans certaines familles. En Suisse, beaucoup d’immigré-es ne trouvaient pas de solution pour faire garder leurs enfants pendant qu’ils travaillaient, les structures d’accueil existantes étant trop onéreuses. C'est pourquoi, dans les années 1970 et 1980, de nombreux enfants ont été confiés à leur famille en Turquie, parfois pendant plusieurs années.

Ercan Recan a vécu enfant dans le lotissement In den Wyden, s'est rendu à Istanbul à l'âge de 13 ans au lycée autrichien, a étudié les sciences de l'environnement à l'İstanbul Teknik Üniversitesi et à l'ETH (Ecole Polytechnique Fédérale) de Zurich. Zurich, 2021 © Ayse Yavas

Ümmügül et Muharrem Murat Varan. Ce cordonnier de formation est arrivé en Suisse à la fin des années 1960, où il a d'abord travaillé dans une petite usine de chaussures à Wohlen. Il est ensuite passé chez Bally, puis chez Suhner. Ümmügül a travaillé quelques années chez Bally, puis a vécu 17 ans à Istanbul avec ses deux fils. Aujourd'hui, le couple vit à nouveau ensemble In den Wyden. Birr, 2021 // Nesteren Tural Recan. Amie d'enfance d'Ayse Yavas. Les parents étaient amis. Nesteren Recan Tural a passé ses premières années chez ses grands-parents maternels à Istanbul, puis a grandi dans le lotissement In den Wyden. Après sa formation commerciale, elle a passé un an à Istanbul où elle a travaillé dans une agence de voyage et comme guide touristique. Aujourd'hui, cette mère de deux enfants travaille comme employée de commerce. Rütihof, 2021 © Ayse Yavas

Güzin Merve. Muhtar, chef de la communauté d'Anadolu Hisarı, de la deuxième génération. Elle a été initiée au travail de muhtar par sa mère. Anadolu Hisarı, Istanbul © Ayse Yavas

Ahmet Yavaş est le cousin de Hüseyin Yavaş. Ils ont grandi ensemble dans la Sarı Kısla (maison jaune), la maison d'enfance de Hüseyin Yavaş et l'hôtel actuel d'Anadolu Hisarı. Anadolu Hisarı , Istanbul // Peri La Roche. Fille d'Ayse Yavas et d'Andreas La Roche. Zurich, 2021 © Ayse Yavas

© Ayse Yavas

Gençosman Yavaş. Le frère d'Ayse Yavas. Il vit depuis la fin des années 1980 à Istanbul, où il est musicien, auteur de livres pour enfants et traducteur. Kadıköy, Istanbul. 2021 // Tüba Saxer. Fille de Memduh et Nesrin Yeşiltepe. Memduh Yeşiltepe était l'un des onze hommes qui sont arrivés d'Istanbul à Brugg en été 1963 avec Hüseyin Yavaş. Tüba Saxer a grandi avec sa famille dans le lotissement de Georg Fischer AG, les Bananenblöcken, à Brugg. Aujourd'hui, cette coiffeuse et commerçante de formation dirige avec son mari l'entreprise SATO AG. Electrovannes, pompes, tuyaux, matériel sanitaire & accessoires de salle de bain. Melligen, 2021 © Ayse Yavas

Devin Tural. Le fils de Nesteren Recan Tural. Rütihof, 2021 © Ayse Yavas

Margrit Zimmermann. Elle a été mariée à Hamdi Ulukurt (1936 - 1969) qui, comme Hüseyin Yavaş, est venu d'Istanbul en Suisse au début des années 1960. Ils ont eu une fille ensemble. Margrit Zimmermann a travaillé aux PTT, puis chez Swisscom, et a été active en politique pendant de nombreuses années, siégeant notamment pour le PDC (aujourd'hui au centre) au conseil municipal de Brugg à la fin des années 1980 et dans les années 1990. // Nihal et Ibrahim Kıran. La tante et l'oncle maternels d'Ayse Yavas. Ibrahim Kıran est l'un des 70 hommes de Doğancalı qui, grâce à l'intervention de Hüseyin Yavaş, ont obtenu un emploi chez Georg Fischer AG, à la fonderie de fonte grise de Brugg. Plus tard, il a travaillé à la fonderie Oehler à Aarau. Doğancılı, 2021 © Ayse Yavas

Özgür Ozan Akçay. Il a passé son enfance dans le lotissement In den Wyden et est ami avec Gençosman Yavaş et Ercan Recan. Birr, 2020 © Ayse Yavas

Markus Mäder. Il était le professeur d'Ayse Yavas à l'école secondaire de Windisch. Aarau, 2020 // Malik Kolcu. Le fils de Filiz Kolcu Kıran et petit-neveu du côté maternel d'Ayse Yavas. Oberrohrdorf, 2021 © Ayse Yavas

Les enfants d’origine turque scolarisés en Suisse ont aussi vécu des expériences de rejet. Dans l’exposition, une femme raconte notamment que lorsque la disparition d’un collier a été signalée dans sa classe, elle a été immédiatement soupçonnée de l’avoir volé. Lorsqu’on a réalisé que ce n’était pas le cas, personne ne lui a présenté des excuses.

Des liens forts

«Ils étaient plus attirants, plus soignés et plus élégants que nos hommes suisses», se souvient Margrit Zimmermann, qui a épousé Hamdi Ulukurt, un jeune turc arrivé en Argovie pour travailler. Elle parle des premiers regards échangés à la piscine, le lieu de rencontre des jeunes. Si les mariages binationaux représentent aujourd’hui environ la moitié des unions, à l’époque ils étaient très rares.

Au-delà des expériences de discrimination, les Suisses et les immigré-es ont tissé des liens forts. Actuellement, 130’000 personnes d’origine turque vivent encore en Suisse, dont près de la moitié ont obtenu la naturalisation.

Lien sur le projet «Et la vie commença…» en allemand et turLien externec

