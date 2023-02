Comment accéder à l’information dans les pays censurés

Keystone / Richard Jones

La Chine, la Russie, l’Iran et d’autres pays avec des régimes dictatoriaux et stricts bloquent de plus en plus l’accès à l’Internet gratuit et utilisent le réseau pour collecter des données. Ce guide explique comment éviter la censure en ligne et utiliser Internet de manière sûre et anonyme.

Comment accéder aux sites web bloqués: serveurs proxy et VPN

Les serveurs proxy statiques étaient autrefois la solution – des adresses IP qui faisaient suivre le trafic Internet. Mais aujourd’hui, de nombreux censeurs ont pris conscience de l’existence de ces proxys et les ont bloqués.

À la place, on peut utiliser les VPN (Virtual Private Network). Le VPN est un tunnel de connexion crypté vers un serveur, peut-être dans un autre pays, qui dissimule ce qui se passe dans le tunnel. Les VPN peuvent permettre d’accéder à Internet depuis une zone censurée, mais ils ne sont pas infaillibles. Bien qu’elles ne puissent pas voir dans le tunnel, les autorités de censure peuvent reconnaître les VPN et leurs exploitants. Dans de nombreux endroits, ils sont illégaux.

Naviguer avec Tor

Une autre option est le navigateur Tor, disponible en téléchargement sur le siteLien externe du projet Tor. Construit en couches comme son logo en forme d’oignon, Tor connecte les utilisateurs à Internet en utilisant une série de détours appelés nœuds Tor. Chaque nœud place une couche de cryptage sur le comportement du navigateur afin qu’il soit illisible, y compris par les autres nœuds Tor.

Tous les sites web normaux sont accessibles en utilisant Tor, avec des degrés d’anonymat variables. L’opérateur du site web ne peut pas identifier l’adresse IP du navigateur ou toute autre caractéristique d’identification, car Tor bloque l’accès à ces informations. Pour contourner la censure, Tor a développé des transports dits «enfichables». Ceux-ci dissimulent la nature du trafic Internet, de sorte que la navigation sur le web peut ressembler à une activité de courrier électronique ou de vidéoconférence, par exemple.

Parfois, les autorités de censure peuvent contrer les transports enfichables en voyant comment le serveur répond à leur propre trafic. Si le serveur ne répond pas comme prévu au trafic qui lui est envoyé parce que des transports enfichables sont utilisés, les autorités peuvent vous déconnecter. Si un tel trafic est identifié, il est généralement bloqué. Mais il est possible que les autorités continuent à enquêter sur l’utilisateur.

La navigation avec Tor peut être légèrement moins pratique qu’avec un navigateur standard, car il ne sauvegarde pas les paramètres ou les mots de passe. Certains sites web ou organisations interdisent également le trafic en provenance du réseau Tor parce qu’ils le jugent peu sûr, mais il est généralement de plus en plus accepté.

Créer des passerelles

Pour accéder à Tor depuis un pays censuré, vous avez besoin de ce que l’on appelle une passerelle. Les passerelles aident les utilisateurs à entrer dans le réseau Tor malgré les blocages. Chaque utilisateur de Tor peut fournir une passerelle via sa propre machine, donc si les personnes dans les pays avec un accès libre à Internet le font, ils peuvent donner aux personnes dans les pays censurés plus d’options pour accéder au réseau Tor.

Pour éviter la censure sur Tor, vous devez utiliser les paramètres corrects du navigateur. Pendant l’installation de Tor, le navigateur basé sur Firefox demande une fois si vous êtes dans un pays censuré. Si vous le confirmez, le transport enfichable est chargé automatiquement.

Il est également possible de télécharger des transports enfichables via les paramètres du navigateur existant dans Tor. Les passerelles sont également chargées, et le navigateur Tor recherche lui-même continuellement les passerelles actuelles.

Les utilisateurs dans les pays non censurés se verront demander par Tor s’ils veulent fournir une passerelle. Cela peut avoir un léger impact sur la vitesse de connexion.

Il existe également un projet appelé SnowflakeLien externe qui permet à tous les utilisateurs disposant d’un navigateur Chrome ou Firefox normal de fournir des ponts sans Tor. La passerelle Snowflake n’existe que le temps que quelqu’un surfe avant de «fondre» et de devenir méconnaissable.

Services de messagerie sécurisés

Les plateformes de messagerie comme WhatsApp ou Facebook Messenger sont largement utilisées, mais les données peuvent ne pas être sécurisées. Une alternative est une application gratuite appelée SignalLien externe, dont le code source ouvert permet aux experts de vérifier régulièrement sa sécurité.

Cet article a été adapté d’un guideLien externe sur la censure sur Internet publié à l’origine sur Deutsche Welle.

