Comment les Suisses de l'étranger s’informent sur l'actualité politique

Le téléjournal de la télévision suisse alémanique SRF sur l'écran d'un téléphone portable. © Keystone / Gaetan Bally

La consommation médiatique des Suisses de l’étranger est étroitement liée à la participation politique. C’est ce que montre une étude menée auprès des lectrices et lecteurs de la Revue Suisse, qui a permis de mieux cerner la manière dont la diaspora helvétique se tient au courant de ce qui se passe dans sa patrie d’origine.

Ce contenu a été publié le 02 février 2023 - 14:00

swissinfo.ch

Tout a commencé par une enquête auprès des lectrices et lecteurs de la Revue Suisse. Il s'agit de la revue pour les Suisses de l'étranger éditée par l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE). Elle paraît six fois par an.

Le mandat pour l'étude a été confié au Centre de recherche sur la sphère publique et la société (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft / fög) de l'Université de Zurich. «Le sujet n'avait pas encore été très largement exploré», explique le directeur de recherche Daniel Vogler, «qui plus est, certains éléments nous intéressaient d'un point de vue scientifique».

Un groupe important peu observé

En effet, les nombreuses études existantes sur les Suisses de l'étranger ne se sont jusqu'à présent guère penchées sur l'utilisation qu'ils et elles font des médias. Daniel Vogler parle d'une niche, petite mais intéressante. «Car par rapport à l'ensemble de la Suisse, il s'agit d'un groupe assez important que l'on n'observe pas vraiment», dit-il.

Grâce aux résultats obtenus, il a conjointement rédigé avec Jörg Schneider une publication scientifique complémentaire à l'étude, parue récemment dans le Journal of International Communication.

La première conclusion confirme une hypothèse générale: le groupe des Suisses de l'étranger - aussi hétérogènes soit-il - ne se comporte pas de manière particulière. Il est assez semblable à d'autres groupes consommant les médias.

La seconde conclusion est plus pertinente: les Suisses de l'étranger qui s'informent souvent sur la Suisse sont généralement aussi des personnes qui votent activement. «L'utilisation des médias et la participation politique sont étroitement liées», explique Daniel Vogler.

Un comportement dans la moyenne

L'étude se base sur un ensemble de données datant de l'été 2020. Près de 14'000 lectrices et lecteurs de la Revue Suisse ont participé à l'enquête. L'ensemble des données n'est toutefois pas tout à fait représentatif de tous les Suisses de l'étranger. «Les personnes de plus de 65 ans sont surreprésentées», écrivent les auteurs. Malgré leur âge, leur consommation médiatique est déjà fortement numérisée. Les nouvelles en ligne publiées par des médias suisses sont en effet la source la plus souvent citée.

«Nous avons demandé aux participantes et participants par quels canaux médiatiques ils s'informaient sur les nouvelles et les événements en Suisse», explique Daniel Vogler. «Ce qui nous a surpris et intéressé, c'est que des modes d'utilisation des médias tels que nous les connaissons habituellement se retrouvent également dans ce groupe», ajoute-t-il. Il parle de répertoires classiques, c'est-à-dire de groupes d'utilisateurs et utilisatrices qui se ressemblent dans leur comportement. Par exemple, les personnes qui regardent plutôt la télévision, celles qui sont déjà entièrement passées au numérique, ou encore celles qui lisent les journaux constituent autant de répertoires.

C'est ici que naît l'information qui est aussi écoutée à l'étranger: l'émission "6h-9h le samedi" de la RTS. © Keystone / Jean-christophe Bott

En se basant sur la manière dont les Suisses de l'étranger s'informent sur les nouvelles et les événements en Suisse, les auteurs ont identifié cinq groupes. «Nous avons pu montrer pour la première fois que ces répertoires existent aussi bien chez la diaspora suisse que chez les autres groupes», explique Daniel Vogler.

L'importance pour la démocratie

En raison de l'approche internationale de l'étude, il existe toutefois une particularité. Celle-ci précise en effet que «grâce à son système de démocratie directe, la Suisse est un cas intéressant pour l'analyse du vote transnational». En effet, des votations ont lieu plusieurs fois par an en Suisse. «A cette occasion, les partis politiques s'adressent aussi régulièrement directement aux Suisses de l'étranger», écrivent les auteurs. Dès lors, «d'un point de vue politique, le groupe cible des expatriés est pertinent».

Cela se voit par exemple au sein du groupe appelé «grands utilisateurs» - une catégorie classique de la recherche sur les médias, qui est à l'aise sur tous les canaux et s'informe aussi très intensivement sur ceux-ci. «Ces personnes sont aussi celles qui participent régulièrement aux élections et aux votations», ajoute-t-il.

Ainsi, plus les liens avec la Suisse sont nombreux, plus les actualités du pays sont suivies. Daniel Vogler et son collègue de recherche Jörg Schneider ont non seulement pu le démontrer empiriquement pour la première fois, mais ils soulignent également pourquoi cela est important. «Comme de nombreux Suisses de l'étranger font usage de leur droit de vote, il semble pertinent d'en savoir plus sur cette population hétérogène et sur la manière dont elle reçoit les nouvelles sur la Suisse», peut-on lire dans l'étude.

Le classement des médias

Cela a mené à la question: quels médias les Suisses de l'étranger consomment-ils pour s'informer sur leur pays d'origine?

La réponse en bref et dans cet ordre:

Journaux suisses en ligne

Journaux non suisses

Médias sociaux

swissinfo.ch, l'«unité interrnationale» de la SSR

Journaux suisses en ligne gratuits

Télévision publique suisse (SSR )

Radio publique suisse (SSR )

Sites internet de la SSR

Journaux suisses imprimés

Télévisions et radios privées suisses

Daniel Vogler et Jörg Schneider écrivent: «Les Suisses de l'étranger utilisent encore plus souvent swissinfo.ch que les autres sites internet nationaux de la SSR». Ils l’expliquent ainsi: «swissinfo.ch apporte de nombreuses informations explicatives sur des thèmes qui sont plus pertinents pour les Suisses de l'étranger que les actualités générales du jour».

En effet, swissinfo.ch est chargé par la Confédération d'informer les Suisses de l'étranger. L'étude prouve que, du point de vue des Suisses de l'étranger, swissinfo.ch remplit manifestement ce mandat. «C'est une confirmation pour nous», déclare Mark Livingston, rédacteur en chef de swissinfo.ch. «Car notre objectif déclaré est d'être le média suisse le plus pertinent pour la communauté des Suisses de l'étranger».

La lecture des actualités au café: on peut aussi se passer de journaux papier. © Keystone / Christian Beutler

Mais les réseaux sociaux occupent aussi une place importante : selon l'étude, ils sont plus souvent utilisés que la télévision ou les programmes radio de la SSR. Les supports imprimés sont les moins utilisés. Autre constat: «Une personne qui s'informe peu sur la Suisse n'est pas forcément quelqu'un qui utilise peu les médias», explique Daniel Vogler.

La Revue Suisse, un magazine de fond spécialisé

La «Revue Suisse» est le deuxième produit que la Confédération soutient dans ses efforts pour que la diaspora suisse soit bien informée sur sa patrie et soit en mesure de participer à l'exigeante démocratie suisse.

«La Revue Suisse est plutôt un magazine de fond, de conseil, très focalisé sur ce qui intéresse le lectorat à l'étranger». C’est ainsi que l'auteur de l'étude caractérise le magazine que la Confédération envoie activement à tou-es les Suisses de l'étranger, depuis un certain temps déjà sous forme numérique, mais toujours sur papier si l'on en fait la demande.

Les auteurs de l'étude considèrent que les deux produits sont importants, car «peu de médias ont une orientation nationale ou même internationale marquée», écrivent-ils. De nombreux médias suisses ont une dimension plutôt régionale et n'ont donc pas une grande portée auprès des consommatrices et consommateurs de médias étrangers. A cela s'ajoute le fait que la Suisse a «un marché des médias relativement petit, segmenté par langue».

