Compétitivité: médaille en chocolat à la Suisse

Comme l'an dernier, la Suisse occupe la 4e place du classement des pays les plus compétitifs de la planète établi par l'«International Institute for Management (IMD)» de Lausanne. Sur le podium, on retrouve les Etats-Unis, devant Hongkong et Singapour.

La Suisse pointe devant le Danemark, la Suède, l'Australie, le Canada et la Finlande. La France, qui était 25e, recule au 28e rang. Selon l'institut lausannois, la Suisse affiche des performances économiques en baisse, mais conserve «des murs porteurs en béton».



Depuis l'automne, un sérieux coup de frein à l'attrait du pays s'est fait sentir: le flux des investissements en Suisse a diminué, passant de 12% du PIB en 2007 à 3% du PIB en 2008. Les exportations souffrent et le marché de l'emploi se détériore, sur fond de climat de consommation morose.



Mais la Suisse a des atouts, indique l'IMD. En comparaison internationale, elle fait preuve d'une stabilité économique, politique et financière remarquable. La Suisse se distingue aussi par sa qualité de vie, la valeur des infrastructures et l'efficacité du gouvernement (3e sur 57).



