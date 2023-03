Credit Suisse: la «machine à vapeur du crédit» n'a plus de souffle

Les bonnets du Credit Suisse sont devenus cultes: à la fin des années 70, la banque a distribué 800 000 bonnets de ski à ses clients actuels et futurs afin de changer son image. Keystone

L’histoire de Credit Suisse symbolise un changement dans l'image de la place financière suisse. Les banques discrètes qui profitaient de la fuite des capitaux grâce au secret bancaire se sont transformées en banques d'affaires qui ne dédaignent pas le risque.

Dans les années 1980 encore, on aurait pu croire que la Suisse appartenait à la Schweizerische Kreditanstalt (SKA), comme s'appelait encore le Credit Suisse (CS) à l'époque. Des milliers d'enfants suisses portaient des bonnets de la SKA, rouges et bleus avec une croix stylisée au sommet. En 1977, 800’000 exemplaires avaient déjà été distribués, et cet objet promotionnel populaire a été produit jusqu'en 1993.

À l'automne 2022, on se moquait de ces bonnets culte, que l'on peut encore acheter aujourd'hui sur Internet, en disant qu’il s’agissait d’un bien meilleur investissement que les actions de CS. Les moqueurs ont eu raison, l'UBS s'est désormais emparée des restes de Credit Suisse.

Nostalgie des années de fondation

La nostalgie devrait encore faire grimper le prix des couvre-chefs. En effet, les origines de Credit Suisse remontent au 19e siècle, lorsque la Suisse est passée du statut de pays pauvre à celui d'acteur économique. Le Credit Suisse a été fondé par un homme d'action que beaucoup admirent encore: Alfred Escher.

+ Alfred Escher, le «roi de Suisse», naissait il y a 200 ans

Sous sa statue devant la gare Centrale de Zurich, des dragons cracheurs d'eau enchaînés rappellent encore aujourd'hui qu'il a fait rectifier des rivières, et une autre allégorie qu'il était lui-même à l'origine du percement du massif du Gothard. Les Chemins de fer du Nord-Est d'Escher, avec leurs centaines de kilomètres, ont fourni la base de l’exploitation ferroviaire helvétique.

La puissance financière derrière tout cela était assurée par la SKA, qu'Escher avait fondée en 1856 avec d'autres industriels. Sa «machine à vapeur du crédit» lui a fourni le capital dont il avait besoin pour développer son réseau ferroviaire. Alors qu’elle était l'une des premières grandes banques suisses, elle a pu octroyer les crédits importants dont l'industrialisation du pays avait besoin.

En 1870, la SKA s'est développée et a ouvert une filiale à New York et à Vienne. En Suisse, elle se concentrait sur Zurich: depuis 1876, la succursale principale se trouvait sur la Paradeplatz zurichoise, qui symbolise aujourd'hui littéralement la puissance des banques en Suisse. En 1897, la Société de banque suisse, qui a ensuite été absorbée par l'UBS, s'y est également installée. C'est là que commença une compétition qui prit définitivement fin avec le rachat par UBS.

Sur la Paradeplatz se trouvent les sièges principaux des deux banques suisses Credit Suisse (à droite) et UBS (à gauche) à Zurich. © Keystone / Michael Buholzer

Après la Première Guerre mondiale, la fuite des capitaux a permis au secteur bancaire helvétique de connaître une ascension fulgurante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SKA, comme d'autres banques suisses, a fait affaire avec les nazis, acceptant sciemment de l'or volé.

Une image de dure à cuire

Après la Seconde Guerre mondiale, l'ascension se poursuit sans interruption: alors que la SKA gérait encore 3,9 milliards de francs de titres en 1945, la banque en gérait 47 milliards en 1970. Elle fait du commerce de devises et a même sa propre raffinerie d'or au Tessin. Et même si, grâce au secret bancaire, SKA acceptait de l'argent de tous les pays du monde, il évitait plutôt les aventures d'expansion à l'étranger.

La banque est ainsi restée longtemps dans le sillage de la Société de Banque suisse et de l'Union de Banques Suisses, qui devait également être absorbée par l'UBS en 1998. Cela était également dû à sa réputation de banque sérieuse et peu innovante.

Les fameux bonnets promotionnels faisaient partie d'une campagne visant à gagner les petits épargnants et le cœur de la population suisse. La banque communiquait plus ouvertement et courtisait aussi les petits épargnants. À partir de 1970, elle a proposé des comptes d'épargne pour les jeunes.

Credit Suisse

Mais en 1977, le «scandale de Chiasso» a ébranlé la SKA. Pendant des années, elle avait hébergé des fonds non déclarés d'Italiens fortunés par le biais de véhicules financiers dissimulés au Liechtenstein – au total plus de deux milliards de francs suisses – et les avait en outre mal investis. La SKA a ainsi été accusée non seulement de blanchiment d'argent, mais aussi d'incompétence.

Alors la banque contre-attaque: quelques têtes tombent au sein de l'équipe dirigeante. Mais surtout, elle convainc le public de sa fiabilité dans le cadre d'une offensive de relations publiques, en surfant sur le marché des casquettes et en devenant omniprésent en tant que sponsor sportif. «SKA pour tous» devient le nouveau slogan.

L'ambivalence de ce slogan a été démontrée en 2022 par la publication des Swiss Secrets, qui ont révélé à quel point la banque était toujours étroitement impliquée dans le business mondial de la dissimulation de patrimoine. Des mafieux auraient également fait partie des clients de la banque.

Mais la gestion de la crise de 1977 est réinterprétée, comme l'écrivait à l'époque la NZZ, «comme un symbole de la force de l'établissement». Cette réputation de dure à cuire, capable de surmonter toutes les crises, a accompagné le CS jusqu'à sa fin.

L'ascension des banquiers

La crise de 1977 a toutefois entraîné une perte douloureuse de 1,4 milliard de francs, que la distribution d’objets promotionnels et l’argent des petits épargnants n'ont pas suffi à compenser. En 1978, la SKA se lance dans la banque d'investissement, et la CS Holding est créée en tant que société sœur de la SKA afin de détenir des participations dans des entreprises industrielles.

En 1988, cette holding a racheté la First Boston, un établissement financier qui s'était fait connaître par son comportement particulièrement agressif dans le secteur florissant de la banque d'investissement des années 1980. Le rachat a coûté plus de 20 milliards de francs: un ordre de grandeur jamais atteint jusqu'alors pour une entreprise suisse.

En 1997, CS Holding devient Credit Suisse Group. Cette fois, il devance ses voisines de la Paradeplatz. L'Union de Banques Suisses et la Société de Banque suisse fusionnent en 1998 pour former UBS. Les deux grandes banques cherchent à s'agrandir.

Dans les années 1990, une consolidation du secteur a commencé. Alors qu'il y avait encore 495 banques en Suisse en 1990, il n'y en avait plus que 243 en 2020. CS Holding Group commence une tournée d'achats avec le rachat de la banque suisse Leu, suivi plus tard par la Volksbank et la Neue Aargauer Bank.

Fin 2000, la banque universelle Credit Suisse employait environ 80’000 personnes dans le monde, dont 28’000 en Suisse. À la fin de l'année, le cours de l'action était d'environ 100 francs et le bénéfice s'élevait à 5,7 milliards de francs.

L'épreuve de force sur la Paradeplatz

Dans le cadre de la restructuration des années 1990, le nom «Schweizerische Kreditanstalt (SKA)» disparaît. Et avec l'orientation de plus en plus internationale, un changement culturel insidieux s'amorce: le banquier traditionnel, qui gère discrètement toutes sortes d'argent venant des quatre coins du monde, est remplacé par le type de banquier plus enclin à prendre des risques.

+ «L’image du banquier au-dessus de tout soupçon n’existe plus»

Cela se manifeste également dans la rémunération. Au début des années 2000, on assiste à une récession brève, mais violente: 20’000 emplois sont perdus et le cours de l'action tombe en dessous de 20 francs. Malgré cela, les bonus ont continué à pleuvoir.

Lors du crash de 2008, la banque peut se maintenir grâce à l'aide d'investisseurs qatari. Elle refuse l'aide de l'État, alors que l'UBS doit être sauvée par décision du Conseil fédéral. On a l'impression que la course sur la Paradeplatz est gagnée, le CS obtient les meilleures notes. Mais les nuages noirs au-dessus de la grande banque ne se dissipent pas dans les années qui suivent.

Le CS s’engage dans une voie risquée et réduit sa part de fonds propres. En même temps, il fait la une des journaux pour les salaires et les bonus exorbitants qu'il verse. En 2014, des banquiers de CS sont jugés aux États-Unis pour évasion fiscale. La banque doit s’acquitter d’une amende 2,6 milliards de dollars.

En 2020, le CS est accusé d'avoir espionné un banquier vedette de peur qu'il ne passe à la concurrente UBS - le conseil d'administration est sous le feu des critiques. En 2021, les deux fonds de placement Greensill et Archegos explosent, ouvrant une plaie béante de plusieurs milliards dans le bilan de CS.

+Où est-ce que tout a mal tourné pour Credit Suisse?

À la fin de l'année dernière, la Saudi National Bank est entrée dans le capital de CS. Mais cette fois-ci, le coup de pouce de l'argent du Proche-Orient n’aura pas suffi. Quiconque regardera à l'avenir vers le haut de la Paradeplatz à Zurich le remarquera: il n'y a plus qu'un seul nom de banque.

