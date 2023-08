Découvrez votre profil politique sur smartvote

Le questionnaire de smartvote permet de définir votre profil politique et de le comparer à celui des candidats et candidates aux élections fédérales.

30 août 2023

Famille, santé, économie, migration ou environnement sont quelques-uns des thèmes abordés dans le questionnaire, disponible en version courte (30 questions) ou en version longue (75 questions), élaboré par la plateforme smartvoteLien externe, créée et gérée par l'association PolitoolsLien externe à Berne.

Vous avez aussi la possibilité de consulter directement la base de données qui présente les profils de plus de 4000 candidats et candidates au Conseil national et au Conseil des États, soit environ 70% des aspirants et aspirantes parlementaires. Vous pouvez aussi comparer différents candidats et candidates, pour évaluer leur position sur le spectre politique.

