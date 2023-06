Dangereux Millions: Mexican connection

swissinfo.ch

Ce contenu a été publié le 08 juin 2023

Dans les années 50, le Mexique vit une explosion culturelle, économique et sociale. Dans la capitale, les buildings poussent comme des champignons. En politique, les femmes vont bientôt obtenir le droit de vote. Et en toute discrétion, de gigantesques trafics de drogues se mettent en place… et génèrent des liasses de billets qu’il faut rapidement blanchir, avec la bénédiction des responsables politiques. C’est que le pays a une longue tradition de corruption. Même la police s’achète très facilement.

C’est dans ce contexte que grandissent les trois frères Salinas, les «Kennedy du Mexique», dont le second, Carlos, accédera à la présidence en 1988 et l’aîné, Raul, passera dix ans en prison pour le meurtre de son propre beau-frère. Tout cela ressemblerait à un télénovela mexicaine, s’il n’y avait l’immense fortune des frères Salinas, qui viendrait du trafic de drogue.

Le 15 novembre 1995, cette femme très élégante et passablement fébrile qui se présente au guichet de la banque Pictet & Cie à Genève pour y retirer 84 millions de dollars en cash n’est autre que l’épouse de Raul Salinas, qui croupit en prison à ce moment-là. Sa mission, c’est de commencer à récupérer la fortune cachée du clan. Mais les employés de la banque ont prévenu la police, la femme est arrêtée.

Au Mexique, plusieurs procureurs commencent à enquêter, et c’est un monstre qui remonte à la surface. Des dizaines de comptes bancaires dans plusieurs banques suisses. Au total, plus de cent millions de dollars sont retrouvés… et immédiatement bloqués. Un record pour l’époque. Et une réussite pour le parquet local de Genève et son jeune procureur Bernard Bertossa. Mais l’affaire est si tentaculaire qu’elle remonte à l’échelon fédéral. C’est là qu’on voit apparaître un duo de choc, un homme et une femme, qu’on va bientôt voir partout, y compris à la télévision américaine. Lui s’appelle Valentin Roschacher, responsable de la lutte anti-drogue à la police fédérale, et elle, Carla Del Ponte, est procureure de la Confédération.

