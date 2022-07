Denis Schmyhal: «La conférence sur l'Ukraine nous donne de l'espoir»

La conférence sur la reconstruction de l'Ukraine a lieu à Lugano les 4 et 5 juillet 2022. La «Déclaration de Lugano» sera adoptée par le président de la Confédération, Ignazio Cassis, et le chef du gouvernement ukrainien, Denys Schmyhal. © Keystone / Michael Buholzer

Le Premier ministre ukrainien, Denis Schmyhal, s'est rendu à Lugano pour la conférence sur l'Ukraine. Dans une interview, il explique ce qu'il attend de la conférence, comment l'Ukraine entend lutter contre la corruption et pourquoi son pays a besoin rapidement d'armes de l'Occident.

Ce contenu a été publié le 05 juillet 2022 - 10:34

Thomas von Grünigen, SRF

SRF News: Qu'attendez-vous de cette conférence?

Denis Schmyhal: Elle nous donne de l'espoir pour l'avenir. Lorsque la guerre sera terminée, nous serons tous unis avec nos partenaires de défense. Nous reconstruirons ensemble notre pays, car le nombre de bâtiments civils et d'infrastructures détruits est énorme. C'est pourquoi nous avons maintenant besoin d'un plan de reconstruction très clair. Et, d'autre part, il en va des paramètres de l'intégration européenne de notre pays. Nous comprenons que nous devrons reconstruire le pays mieux qu'il ne l'était avant cette guerre.

Denis Shmyhal est Premier ministre de l'Ukraine depuis le 4 mars 2020. Il a étudié l'économie à Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine. Keystone / Michael Reynolds

Certains ont critiqué le fait que cette conférence arrivait trop tôt, car personne ne sait à quoi ressemblera l'Ukraine après la guerre.

En fait, elle arrive à point nommé. (...) Cette guerre apportera chaque jour davantage de ruines, de destruction des infrastructures et de morts pour notre peuple. Mais nous devrions déterminer dès à présent les paramètres pour la reconstruction de notre pays. Et nous pensons que la première source de financement pour cette reconstruction devrait être les actifs russes confisqués et saisis. Cela pourrait être notre budget national. Tous ces fonds nous permettront de reconstruire notre pays. Et nous devrions commencer dès maintenant, car nous devrions tous penser à la reconstruction future.

Il semble que la corruption soit toujours un problème majeur en Ukraine. Pouvez-vous garantir à ceux qui investissent des milliards dans votre pays que l'argent ira là où il doit aller?

Pendant et après la guerre, le pays, son État de droit et la lutte contre la corruption ont été et seront restructurés. C'est la priorité numéro un. Après la fin de la guerre, nous poursuivrons toutes les réformes que nous avons entamées avec nos partenaires, car c'est une des clés de notre future adhésion à l'UE et c'est la question critique pour être un jour membre de l'Union européenne, un membre de la famille des pays de l'Union européenne.

L'Occident aurait-il dû réagir plus tôt et vous aider avec des armes lourdes pour faire une différence plus tôt?

Nous sommes très reconnaissants à nos partenaires d'avoir commencé par fournir des armes et des munitions à notre pays. Nous en avons besoin de davantage. Nous en avons besoin plus rapidement. Mais nous comprenons la bureaucratie. Nous attendons une autre livraison d'armes et de munitions. Nous espérons qu'elle arrivera à temps, car nous avons maintenant besoin de la prochaine livraison d'armes pour stabiliser la situation sur le front et ensuite essayer de les repousser et de gagner la guerre.

Traduit de l'allemand par Samuel Jaberg

