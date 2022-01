Des bulles de béton et de plastique

Esquisse de Pascal Häusermann, 1970. Concours de Cannes, Ambiance urbaine privée Collection Frac Centre-Val de Loire / Donation Pascal Häusermann

Des chambres d’enfants en forme de bulle construites illégalement, des maisons ressemblant à des Barbapapas, des sphères mobiles ou encore des édifices à coupole archaïques en Iran: l’architecture suisse de l’après-guerre a misé sur l’expérimentation, avec des structures de béton ressemblant à des bulles.

Pourquoi ne pas tout simplement ajouter une pièce supplémentaire au lieu de déménager dans un appartement plus spacieux? Voici cinquante ans, un architecte genevois a réalisé le rêve de beaucoup de locataires: fin 1970, Marcel Lachat, 23 ans, et son épouse attendent un enfant, mais le marché du logement ne leur permet pas d’avoir un appartement plus grand.

Marcel Lachat trouve une solution. Avec des amis, il accroche une cellule de polyester en forme de bulle à la façade de l’appartement qu’il loue. Il gagne ainsi de l’espace supplémentaire pour une chambre d’enfant confortable. Ce que Marcel Lachat ne sait pas encore à l’époque, c’est que ces dix petits mètres carrés vont attirer l’attention des médias en Suisse: cette construction est considérée comme «anarchique» et la bulle sera bientôt démolie.

Le fait que Marcel Lachat ose accrocher une bulle à un appartement loué fait sensation. Pourtant, dans les années 1960, les expérimentations en matière de «maisons-bulles» sont en plein essor au niveau international.

Révolution de la forme

Dès les années 1940, l’architecte Wallace Neff a construit des maisons en enduisant de poudre un ballon en néoprène et en le recouvrant de béton projeté. L’Américain a déployé le projet à l’échelle internationale - au Sénégal, il existe encore aujourd’hui 1500 maisons-bulles érigées selon ses plans.

Mais celles-ci n’ont pas su s’imposer sur le marché son pays. Malgré sa construction rapide et bon marché, la maison-bulle ne semblait pas assez attrayante pour devenir un produit de masse dans les pays industrialisés occidentaux. Car comment meuble-t-on des pièces aux murs arrondis?

Ce n’est que dans les années 1960 que le phénomène prend une tournure chaotique. La géométrie stricte de l’urbanisme moderne et son fonctionnalisme sont de plus en plus vécus comme une certaine contrainte. L’urbanisme pour la société des baby-boomers attache de l’importance à l’efficacité, pas assez aux personnes.

Première maison-bulle de Wallace Neff, 1941. Huntington Library, courtesy of Jeffrey Head

La sphère privée devient politique: les maisons individuelles et les villas de vacances permettent d’exprimer une rébellion individuelle. Le critique d’architecture Michel Ragon estime à l’époque que, grâce au plastique et au béton projeté, l’architecture peut enfin rivaliser avec des structures comme les squelettes, les toiles d’araignée, les gouttes d’eau et les bulles de savon.

Il s’agit de se rebeller «contre le schéma violent des six murs». De nombreux projets de l’époque semblent tenter d’échapper aux lignes droites de l’architecture moderne avec des formes organiques et biomorphiques.

Les maisons-bulles de Wallace Neff s’inscrivent dans la lignée du Goetheanum de Rudolf Steiner, des utopies architecturales de Hermann Finsterlin ou des dômes géodésiques de Richard Buckminster Fuller.

La forme de bulle, en particulier, donne l’impression qu’un monde tout à fait unique est érigé autour d’une personne très spéciale. En tant que symbole de rêves et d’illusions toujours en danger, elle correspond parfaitement aux mouvements des années 1960.

Des interventions anarchistes

La bulle «pirate» de Lachat à Genève n’est pas seulement l’illustration que la nécessité stimule l’inventivité. Elle suit une idée radicale de l’architecture «do it yourself». Marcel Lachat a lu le Manifeste pour une architecture insurrectionnelle de Jean-Louis Chaneac. Pour l’architecte français, l’architecture ne se résume pas à des maisons individuelles au chic radical, il s’agit d’interventions anarchistes.

En mai 1971, le bureau d’architecture expérimental Himmelb(l)au de Vienne chassait dans une bulle en plastique à travers le centre-ville de Bâle. «Restless Sphere», tel était le nom de la performance: la bulle comme sphère révolutionnaire qui dérangeait le public Peter Schnetz

Le rêve est une architecture sans architectes. «L’ère industrielle a entraîné la disparition de l’autoconstruction et de ses traditions. (...) Dans notre ère écologique, la possibilité de créer sa propre maison réapparaît», relève l’architecte Claude Costy en 1981.

Jean-Louis Chanéac: cellules parasites, vue aérienne avec dessins, 1968 Collection Frac Centre-Val de Loire / Donation Nelly Chanéac

Les Häusermann se sont déjà fait un nom en tant qu’architectes de divers bâtiments en forme de bulle. En 1959, Pascal Häusermann construit une première maison près de Genève, sur un terrain rocheux, dont la structure de base est une bulle en béton projeté. En 1967, il bâtit avec sa femme «le Motel de l’Eau Vive» à Raon-l’Étape, en France, que l’on peut encore visiter aujourd’hui. Ce projet s’inspire de la forme des Barbapapas, des personnages de dessins animés. Il sera promu en 2000 comme prototype pour un hôtel.

Mystérieuses, irritantes et uniques, les capsules de béton habitables du musée Motel L’Utopia à Raon-l’Étape, un petit village des Vosges françaises. Conçues par Pascal Häusermann, 1967 Keystone / Brocard Pascal

Le Goetheanum, conçu par Rudolf Steiner, le fondateur de l’anthroposophie. Rudolf Steiner Archiv

Une maison en terre de l’architecte Peter Vetsch, dans le canton de Thurgovie. Keystone

Une maison d’habitation, inspirée de l’architecture futuriste des dômes géodésiques de Richard Buchminster Fuller Credit: Vintage Images / Alamy Stock Photo

Le prototype de la maison Rondo des architectes bâlois Angelo et Dante Casoni lors de l’Exposition internationale des maisons en plastique en Allemagne, photographié en octobre 1971. Keystone / Dejaco

L’appartement de l’architecte Daniel Grataloup à Genève, en août 1970 Keystone / Max Vaterlaus

Cette villa a été le premier bâtiment à réunir les projets, les techniques et les matériaux issus des recherches de l’architecte Daniel Grataloup. Elle a été construite en 1972, près de Genève grataloup

Maison-bulle des architectes suisses Pascal Häusermann et Claude Costy, 1966. Beldonne (nord de la France) Centre Pompidou / MNAM-CCI / Bibliothèque Kandinsky / Fonds Cardot-Loly

À Genève, il est possible de passer une nuit dans l’Ecocapsule et de tester la tiny house autarcique Ecocaspule

Passer la nuit dans une Bubble Suite au milieu de la forêt: une nouvelle tendance dans le secteur du tourisme. adventurecamp

L’un des projets de Häussermann, de Costy et de Chaneac consiste en des cités composées de «domobiles» en plastique pouvant être aménagées librement en permanence: les conditions de logement doivent pouvoir être réorganisées à tout moment. Pas besoin de chercher un nouvel appartement lorsque les situations de vie changent, l’appartement lui-même doit pouvoir s’adapter.

Les bulles suisses en Iran

Avec le choc pétrolier de 1973, les bulles architecturales éclatent littéralement. Cela s’explique d’une part par le fait qu’avec leur isolation minimale, elles apparaissent soudain comme un luxe énergétique. D’autre part, à la fin du miracle économique, elles ressemblent, avec leur enthousiasme formel, à des fleurs desséchées dans les cheveux des anciens hippies.

Deux Suisses vont continuer à croire aux maisons-bulles: Justus Dahinden, architecte faisant partie du Groupe international d’architecture prospective avant-gardiste, ainsi que l’ingénieur Heinz Isler, qui expérimente depuis les années 1950 des constructions élaborées en coques de béton.

Au milieu de la plus grande crise économique depuis 1945, les deux hommes se fixent pour objectif de construire une ville de 30’000 habitants dans le nord de l’Iran, à partir de maisons-bulles. En 1976, une première unité est construite à Amirabad. Mais la Révolution islamique empêchera la construction de la ville-bulle de Moghan.

Une seule des maisons-bulles d’Heinz Isler a été construite en Iran. Masih Mostajeran / Courtesy of CAOI.IR

Alors que Justus Dahinden se tourne vers de nouveaux projets, Heinz Isler tente de faire de la maison-bulle une idée commerciale. Il fonde la société Bubble Systems AG et essaie de vendre ces maisons en Suisse. Avec peu de succès.

Si l’on se promène aujourd’hui dans la forêt près de Berthoud, dans le canton de Berne, on peut trouver des boules de béton érodées par les intempéries, qui ressemblent aux constructions isolées d’Iran. Mais alors que sa jumelle iranienne évoque les coupoles traditionnelles de la région, la maison-bulle de Heinz Isler à Lyssachschachen (Berne), dévastée par les intempéries et envahie par la mousse, rappelle plutôt l’avenir brisé des bulles de béton et de plastique.

Les maquettes de Heinz Isler près de Berthoud David Aebi

