Des entreprises envoient des apprentis suivre des cours de bonnes manières

swissinfo.ch

En Suisse, des entreprises apprennent à leurs apprentis comment bien se comporter en société. Certaines entreprises formatrices estiment que la jeune génération a plus besoin de cours de bonnes manières que de formation technique.

Ce contenu a été publié le 19 juillet 2023

SRF

«On peut utiliser du parfum, mais pas trop», dit une future peintre. Elle répond à l’animatrice du cours de savoir-vivre qui lui demandait si le déodorant et le parfum étaient appropriés dans le cadre professionnel.

A priori, le déodorant et le parfum n’ont pas grand-chose à voir avec le métier de peintre. Pourtant, l’entreprise de peinture bâloise Marcel Fischer envoie ses onze apprentis suivre un cours de savoir-vivre.

Faire bonne impression

«Notre étiquette, c’est la manière dont nous nous présentons à l’extérieur», justifie Domenico Forastefano, le directeur adjoint. Si quelqu’un monte dans le tram avec des vêtements propres, s’il porte notre logo sur son T-shirt, cela a une influence sur notre réputation. Et aussi le fait qu’il se comporte de manière polie et respectueuse envers les clients.» Domenico Forastefano veut faire revivre des valeurs de base «dont nous avons peut-être davantage profité dans notre génération».

Christian Rieder de «fit4school» affirme lui aussi que de nombreux jeunes sont aujourd’hui moins familiarisés avec les règles de comportement qu’auparavant. C’est la raison pour laquelle l’école a intégré de tels cours dans son programme.

«Les jeunes manquent souvent de points de repère», dit-il. Autrefois, le patron était mieux habillé que les employés. D’une certaine manière, cela facilitait les relations des jeunes avec l’autorité. Les hiérarchies plates peuvent en effet prêter à confusion. Ainsi, on tutoie souvent le supérieur, mais cela ne vaut pas forcément pour les membres de la direction, cite-t-il en exemple.

Un intérêt croissant

«Les entreprises formatrices réagissent aux incertitudes des apprentis», explique Marc Scherrer. Ce dernier est responsable de l’apprentissage à la Chambre économique de Bâle-Campagne et reçoit de nombreuses demandes de la part des entreprises formatrices.

«Il s’agit souvent d’exemples banals», relève-t-il. Ne pas venir au travail en training, saluer aimablement ses collègues de travail le matin, éteindre son ordinateur à la fin de la journée, etc.

Comme cela ne fonctionne pas toujours, il a cherché à entrer en contact avec l’entreprise «fit4School», qui propose un cours de savoir-vivre. Et cela a plu aux entreprises formatrices. «Nous nous attendions à une demande, mais pas à une demande aussi importante.»

Les cours sont appréciés dans toute la Suisse, affirme Christian Rieder. Il ne peut toutefois pas encore donner de chiffres: on n’en est qu’au début et on a été un peu pris de court par l’engouement.

À ne pas faire

Les bas de training sont tabous dans l’entreprise.

J’évite les interférences avec mon smartphone personnel; mon smartphone est en mode silence et le vibreur est éteint.

Mes engagements sont fermes. On peut compter sur mon oui.

Le jargon des jeunes n’a pas sa place dans le quotidien de l’entreprise.

Je n’utilise pas d’abréviations de chat comme GLG, Omg, Sry ou Thx, car elles sont trop familières. J’écris les mots en entier et je fais des phrases complètes.

Quelques règles de savoir-vivre

Je regarde les gens que je salue dans les yeux

Je salue mon interlocuteur par son nom.

Je dis toujours au revoir - et poliment.

Mon parfum ne doit pas être perceptible à plus d’une longueur de bras.

J’ai une attitude respectueuse envers mon interlocuteur, car je veux moi aussi être traité avec respect.





Articles mentionnés Test de résistance mondial pour la liberté d'expression

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative