Des Suisses de l’étranger amènent de l’exotisme au mondial de la fondue

Le mondial de la fondue a lieu tous les deux ans et vise à couronner quelle fromagère ou fromager concocte la meilleure recette. Cette année, des Suisses de l’étranger venus du Brésil et du Canada ont participé.

À chaque édition, une foule d'irréductibles mangeurs de fondue envahit un petit village surplombant le lac Léman et les Alpes françaises. Là, au milieu d'un vignoble doré par l'automne, on décide qui fait la meilleure fondue du monde.

Cette quatrième édition, qui s'est tenue du 17 au 19 novembre, était très attendue, puisque celle de 2021 avait dû être annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

240 compétitrices et compétiteurs suisses et étrangers se sont affrontés pour décrocher le titre de champion du monde 2023. Les participants étaient répartis en deux catégories: les professionnels, pour les fromagers et restaurateurs, et les amateurs, une catégorie ouverte au grand public.

Cependant, les mêmes règles s'appliquent à toutes et tous. «Les fondues doivent contenir au moins 50% de Gruyère AOP. L'autre moitié est laissée à la créativité des personnes participant», précise Graziella Jayet, porte-parole de l'événement.

Pendant les trois jours que dure la manifestation, plus de 10’000 personnes ont pu déguster différentes fondues, servies dans plus de 6000 caquelons.

Une touche brésiliano-bernoise

Cette année, le comité d’organisation est parti bien au-delà des frontières suisses pour aller chercher la meilleure fondue, puisqu’il s’est rendu jusqu’au Brésil et au Canada.

Au Brésil, Clara Gaehwiler a remporté la finale. Fille d'un Bernois qui produit du fromage au Brésil depuis plus de 40 ans, Clara Gaehwiler est tombée dans le caquelon quand elle était toute petite.

«Il y avait du fromage à tous les repas. Aujourd'hui, toutes mes recettes contiennent du fromage», raconte Clara, qui possède également un restaurant et une épicerie fine à Pirenópolis, dans l'État de Goiás. «Comme ça, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aimer le fromage», plaisante-t-elle.

Conformément aux règles du Mondial de fondue, la finaliste dans la catégorie professionelle a utilisé 50% de gruyère, un produit exclusivement suisse, et un mélange de fromages produits par son père dans sa Queijaria Alpina (fromagerie alpine) au Brésil.

La fondue venue du grand froid

La participation du Canada, en revanche, est due à la provocation d'un Suisse qui vit dans la province de Québec. «J'ai contacté le comité d’organisation à Tartegnin pour plaisanter en leur disant qu'une Coupe du monde digne de ce nom devait changer de pays. Ils m’ont pris au mot et j'ai fini par organiser l'événement au Québec», raconte Gérald Golay, qui a vécu dans le canton de Vaud avant d'émigrer au Canada en 2010.

Philippe Magnenat prépare sa fondue sur la scène des finalistes représentant sa nouvelle maison canadienne. swissinfo.ch

La plaisanterie s'est progressivement transformée en une entreprise qui importe plus de 20 tonnes de gruyère et d'emmental chaque année pour fabriquer ses mélanges à fondue, vendus en sachets ou chauds dans des pains à hot-dogs servis lors de foires et de festivals.

Retour aux sources

Pour le finaliste de la catégorie amateur venu du Canada, le voyage en Suisse représentait un retour aux sources. Le Lausannois Philippe Magnenat a en effet été adjudant instructeur à la place d’armes de Bière, avant de partir pour le Canada en 2002. Il est également membre du Conseil des Suisses de l'étranger. Il s’est dit surpris d'avoir été sélectionné. «Je me suis inscrit pour soutenir mon ami Gérald Golay, qui a organisé l'événement», raconte-t-il.

Lors de la finale de la catégorie amateur, Philippe Magnenat a préparé la même fondue que celle qu'il fait toujours au Canada, «une fondue 100% suisse, avec des fromages suisses», a-t-il déclaré. «Il est facile de trouver des fromages suisses pour faire mon mélange assez traditionnel. Parfois, ils sont même moins chers que les fromages québécois», précise-t-il.

Trop d’exotisme pour le palais suisse

Dans la fondue qu'elle a présentée aux juges en Suisse, Clara Gaehwiler a mis l'accent sur les produits brésiliens. Outre les fromages, elle a également apporté du vin blanc de Monte Alba et a ajouté à la recette une pincée de poivre rose d'aroeira.

Sa recette était peut-être trop exotique pour le palais du jury, qui a déclaré vainqueur du concours de la meilleure fondue du monde un fromager de la région de Gruyère, dans le canton de Fribourg, où est produit le fromage qui a parrainé l'événement.

Pour la cinquième édition en 2025, le comité d’organisation a toutefois promis d'ouvrir une catégorie «libre», «pour laisser libre cours à la créativité et ne pas obliger les gens à utiliser 50% de Gruyère AOP». Cela permettra peut-être aux fondues étrangères d'avoir plus de chances de monter sur le podium la prochaine fois.

Sibylle Groux, dont la famille est originaire de Tartegnin, a été sacrée championne dans la catégorie amateur, tandis que Damien Raemy et Maurice Vauthey, du canton de Fribourg, ont remporté la Coupe du monde de fondue pour les professionnels. Alain Munafo de Gilly, Mondial de fondue

