Des thèmes suisses à portée internationale et une application revisitée

Comment travaillons-nous? Quels enjeux suisses intéressent le monde? Quelles nouvelles offres et quels nouveaux formats avons-nous développés pour vous? Voici un aperçu trimestriel du travail de notre rédaction, l'une des plus diversifiées de Suisse culturellement.

Ce contenu a été publié le 31 mai 2023

Philipp Meier





Apprentissage de contremaître jardinier-paysagiste. Ensuite études artistiques et responsable de programme dans divers clubs et lieux festifs. Après huit ans à la direction du Cabaret Voltaire à Zurich, il a travaillé comme rédacteur médias sociaux et gestionnaire de contenu chez watson.ch. Il veille maintenant à ce que les contenus de swissinfo.ch soient lus, vus, discutés, partagés et likés.

Chère lectrice, cher lecteur, proche ou à distance,

SWI swissinfo.ch vous invite désormais tous les trimestres à jeter un coup d'œil dans ses coulisses. Cette newsletter vous permettra de découvrir nos nouveaux produits et formats ainsi que les sujets suisses à dimension internationale que nous avons repérés.

Comme nos yeux et nos oreilles ne peuvent pas être partout à la fois, nous avons besoin de vous. Vous voyagez beaucoup dans le monde, vous surfez souvent sur la toile et y repérez des sujets en relation avec la Suisse? Ou bien vivez-vous à l'étranger et êtes bombardés de questions sur la Suisse? Dans ce cas, envoyez-nousLien externe vos réflexions et vos commentaires.

Notre application s’étoffe

Si vous vivez à l'étranger et souhaitez prendre le pouls de la Suisse, vous êtes ici au bon endroit? En plus des principales actualités suisses et de tous les sujets concernant les Suisses de l'étranger, vous trouverez dans notre nouvelle application des liens vers les offres et les services les plus importants pour la diaspora helvétique.

Vous êtes curieux ou curieuse et voulez voir tout de suite de quoi il retourne? Cliquez ici pour la télécharger SWIplus:

👉 AndroidLien externe

👉 iPhone Lien externe

Si vous souhaitez d'abord lire quelle offre comprend l'application remaniée, vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans l'article suivant:

En cas de questions ou de suggestions concernant l'application, vous pouvez nous écrire iciLien externe.

La Suisse dans le monde

Cette newsletter a aussi pour but de vous donner un aperçu des enjeux suisses d'envergure internationale.

Notre ambition n'est pas seulement de traiter les grands sujets, mais aussi d'attirer l'attention sur des histoires suisses issues des régions du monde les plus diverses et quasiment inconnues.

Une récompense pour «la promotion de la démocratie»

SWI swissinfo.ch a reçu une distinction spéciale du prix «PrivateLien externe» des médias pour l'ensemble de son offre.

Le jury justifie sa décision de la manière suivante: «Depuis de nombreuses années, Swissinfo apporte une contribution importante à la promotion de notre démocratie et à la cohésion de notre société».

Certification pour un journalisme transparent et professionnel

Nous nous engageons pour un journalisme crédible et contre les fausses informations. C'est pourquoi SWI swissinfo.ch fait partie depuis l'année dernière de la «Journalism Trust InitiativeLien externe» de Reporters sans frontières. Notre collègue Veronica DeVore vous explique ce que cela signifie.

Vous avez des questions ou des suggestions? N'hésitez pas à me contacterLien externe.

Avec mes meilleures salutations de Berne

Philipp Meier

Traduit de l'allemand par Emilie Ridard

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative