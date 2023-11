Emmanuel Macron: «Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà Européens»

Emmanuel Macron, reçu à Berne avec les honneurs militaires, passe les troupes en revue, en compagnie du président de la Confédération Alain Berset. © Keystone /peter Klaunzer

Les relations entre la Confédération et l’Europe étaient le fil rouge du premier jour de la visite d’État du président de la République française en Suisse. Accueilli par son homologue suisse Alain Berset, Emmanuel Macron a plaidé pour une accélération des négociations.

Ce contenu a été publié le 15 novembre 2023 - 21:08

Katy Romy

Journaliste basée à Berne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de société, mais aussi par la politique et les médias sociaux. J'ai précédemment travaillé pour des médias régionaux, au sein de la rédaction du Journal du Jura et de Radio Jura bernois.

La Suisse aura dû patienter six ans avant de pouvoir accueillir le président français Emmanuel Macron pour une visite d’État. Il est arrivé mercredi en début d’après-midi à l’aéroport de Belp-Berne, accompagnée de son épouse et d’une large délégation, où il a été accueilli par le président de la Confédération Alain Berset.

Dans la capitale fédérale, l’impatience et une certaine tension étaient déjà palpables plusieurs heures avant l’arrivée du président de la République. Placée sous haute sécurité, la Place fédérale avait été entièrement bouclée pour l’occasion. Sur les toits avoisinants, des membres des forces de l’ordre scrutaient le ciel. Les drapeaux français, européen et suisse flottaient dans le ciel.

Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont accueillis par le président de la Confédération Alain Berset et son épouse Muriel, à l’aéroport de Belp-Berne. © Keystone /anthony Anex

Environ un millier de personnes s’étaient rassemblées autour de la place fédérale pour assister à l’arrivée d’Emmanuel et Brigitte Macron, agitant de petits drapeaux français et suisses. Pour patienter, elles ont pu assister à la mise en place millimétrée de la cérémonie militaire. La tenue et la position des soldats ont été contrôlées à plusieurs reprises, les chaussures encore cirées une dernière fois.

Même le soleil avait fait son apparition, lorsque le couple présidentiel a fait son apparition devant le Palais fédéral, peu avant 15h. En compagnie d’Alain Berset et son épouse Muriel, ils ont salué tous les membres du Conseil fédéral, ainsi que les délégations des deux pays. Les présidents ont ensuite défilé sur le tapis rouge de la place fédérale, avant de passer la troupe en revue.

Après avoir écouté les hymnes nationaux français et suisses, les deux couples présidentiels ont pris un bain de foule, échangeant avec les personnes présentes et prenant même la pose pour quelques selfies.

>> La rencontre avec le public sur la Place fédérale:

Contenu externe

Cette fois, pas d’incident à signaler. Rappelons que lors de la dernière visite d’État d’un président français en 2015, un jeune homme avait pris la pose avec François Hollande, tout en lui faisant un doigt d’honneur. Le cliché avait évidemment fait scandale, d’autant plus que son auteur était un employé de la Ville de Berne.

«La Suisse a besoin de l’Union européenne»

Après le cérémonial d’accueil, les délégations présidentielles se sont retrouvées dans la Salle des pas perdus du Palais fédéral pour prononcer leurs discours officiels respectifs. Le président français a tenu à délivrer un message fort sur les relations entre la Suisse et l’Europe. «L'Union européenne a besoin de la Suisse, et je crois que la Suisse a aussi besoin de l'Union européenne», a-t-il déclaré.

Après avoir mis fin aux discussions en vue de la signature d’un accord-cadre institutionnel avec l’UE en 2021, le Conseil fédéral a récemment annoncé vouloir élaborer un nouveau mandat de négociation avant la fin de l’année. Après ce premier pas, Emmanuel Macron a souhaité voir des résultats dans ce dossier. «La France soutient la communauté européenne dans sa volonté d’avancer», a-t-il souligné.

«La Suisse n’est pas si isolée au milieu de l’Europe, car on trouve en elle beaucoup de la France», a pour sa part tenu à souligner le président de la Confédération Alain Berset. Il a pris soin de mettre l’accent sur les nombreux points communs et les liens historiques entre les deux pays, qui partagent une langue et une culture.

Des liens étroits entre la France et la Suisse Quelque 210'000 Suisses vivent en France, soit la communauté suisse à l'étranger la plus importante. Environ 163'000 ressortissants français vivent en Suisse. Par ailleurs, plus de 220'000 frontaliers travaillent en Suisse. Sur le plan économique, la France est le cinquième partenaire commercial de la Suisse, après l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie et la Chine. En 2022, la valeur des échanges entre les deux pays s’est élevée à 36,2 milliards de francs. La Confédération se situe au troisième rang des investisseurs étrangers en France, après les États-Unis et juste derrière l’Allemagne. De son côté, la France occupe le quatrième rang des investisseurs étrangers en Suisse. End of insertion

Des discours marqués par les guerres

Emmanuel Macron a également évoqué la guerre en Ukraine, ainsi que les conflits au Proche-Orient, au Sahel et au Haut-Karabakh. Il a en particulier félicité la Suisse pour «son engagement clair, fort, en condamnant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et en reprenant les sanctions de l’Union européenne.» «Nous devons à cet égard continuer à travailler ensemble et aller plus loin chacun selon nos moyens», a-t-il toutefois averti.

«Notre monde saigne», a déclaré, de son côté, Alain Berset, en faisant également référence à la résurgence de la violence en Europe et à ses portes. «Les solutions politiques existent certainement, mais le repli national n'en est pas une», a-t-il considéré. À cet égard, il a qualifié l’approche multilatérale et internationale d’Emmanuel Macron d’«exemple à suivre».

«L’Europe est dans les gènes de la Suisse»

Les deux présidents ont également échangé avec la presse suisse et française en fin de journée. Et là encore, la question européenne a été centrale. «Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà Européens», a déclaré Emmanuel Macron. Avant de poursuivre: «Tous les jours, par votre position géographique, par le fait que votre pays est ouvert, vous échangez avec le reste de l'Europe.»

Aux yeux du président français, «l’Europe est dans les gènes de la Suisse». «Il y a toutefois une relation singulière de la Suisse à l’Europe, que nous aimons tous, qui est de ne pas adhérer à l’UE», a-t-il commenté.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue suisse Alain Berset devant la presse suisse et française. © Keystone / Peter Schneider

«La Suisse est profondément européenne, par sa position géographique, mais aussi par ses valeurs et sa culture», a renchéri le président de la Confédération. Il a souligné que cultiver une relation stable avec l’Union européenne est essentiel aux yeux de la Suisse.

Alain Berset est également revenu sur la décision du gouvernement d’adopter un mandat de négociation avec l’UE d’ici la fin de l’année. «C’est une étape importante dans notre stratégie qui vise à consolider et développer la voie bilatérale avec l'UE», a-t-il insisté.

>> Revivre la journée avec le sujet de la RTS:

Contenu externe

Deuxième jour de la visite entre Lausanne et Genève L’Europe sera également le fil rouge de la deuxième journée de la visite officielle du président français Emmanuel Macron, jeudi. Celle-ci commencera par une visite de la Fondation Jean Monet à Lausanne, qui regroupe les archives de celui qui est considéré comme l’un des «pères de l’Europe». Le président rencontrera ensuite les étudiantes et les étudiants de l’Université de Lausanne pour parler entre autres des enjeux européens. Emmanuel Macron partagera ensuite un repas de midi avec de grands investisseurs suisses. «Il en profitera pour sécuriser de prochains investissements en France», indique l’Élysée. La dernière étape de son séjour en Suisse conduira le président français à Genève, où il visitera le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. End of insertion

