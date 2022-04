Emmanuel Macron a raflé la mise au premier tour auprès de l’électorat français de Suisse

Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Près de 46% des Françaises et Français de Suisse qui ont voté dimanche pour le premier tour de l’élection présidentielle ont donné leur voix au président sortant. Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième.

Avec 45,7% des suffrages exprimés en sa faveur dimanche, Emmanuel Macron a amélioré de dix points le score qu’il avait réalisé au premier tour, il y a cinq ans, auprès des électrices et électeurs français domiciliés en Suisse. Ce résultat est aussi bien meilleur que celui qu’il a atteint au niveau national (27,8% des voix).

Selon les chiffres communiqués mardi par les consulats de France de GenèveLien externe et ZurichLien externe, l’électorat français de Suisse a relégué Marine Le Pen à la cinquième position avec 7% des voix, alors que la candidate de l'extrême droite s’est pourtant qualifiée pour le second tour en France, à plus de 23%.

En Suisse, c’est le leader de la France Insoumise qui s’est hissé sur la deuxième marche du podium. Le tribun de la gauche radicale a obtenu un score proche de celui qu’il a réalisé en terres hexagonales, avec 18% des suffrages dans les circonscriptions consulaires de Suisse, contre 22% en France.

Le vote Macron est le plus important dans la circonscription consulaire de Zurich, où il représente près de 54% des voix. Le consulat général de France à Genève livre par ailleurs un résultat du vote des Françaises et Français expatriés par canton romand. Dans certains cantons, Marine Le Pen a réalisé un meilleur score, notamment dans le Jura (3e avec 14,4% des voix), en Valais (4e, 11,7%) ou à Fribourg (3e, 10%). C’est aussi le cas pour le polémiste d’extrême-droite Eric Zemmour, arrivé troisième en Valais avec plus de 13% des voix.

Emmanuel Macron était déjà arrivé en tête au premier tour devant le candidat de droite François Fillon lors de la dernière élection présidentielle en 2017. Son résultat avait fait l’effet d’un petit séisme politique, puisque la Suisse était jusque alors considérée comme un terreau électoral favorable à la droite française, qui y disposait d’une majorité confortable. A l’époque, Jean-Luc Mélenchon était arrivé troisième à 15%.

Sur le plan de la mobilisation, plus de 65'500 personnes ont déposé un bulletin dans l’urne, sur près de 148'700 électeurs et électrices inscrits sur les listes consulaires (123'800 à Genève et 24'900 à Zurich), soit une participation de 44%. Le dispositif mis en place cette année pour accueillir les bulletins des Françaises et Français de Suisse n’avait jamais été aussi important, avec une centaine de bureaux de vote et près d’un millier de bénévoles, selon Le TempsLien externe.

La Suisse, premier pays d’accueil

Les Françaises et Français de Suisse ont voté de manière similaire à la communauté française expatriée dans son ensemble - 45% pour Emmanuel Macron et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon, selon les chiffres du Ministère de l’IntérieurLien externe français. Suivent Eric Zemmour (8,7%), Yannick Jadot (8,2%) et Marine Le Pen (5,3%).

Environ 2,5 millions de citoyennes et citoyens français vivaient en dehors de leur pays en 2021, dont 1,6 millions étaient inscrits au registre des Français de l’étranger, selon le ministère des Affaires étrangèresLien externe. La Suisse était le premier pays d’accueil des personnes répertoriées sur cette liste.

Ils et elles sont rattachés à 11 circonscriptions législatives réparties à travers le monde, chacune d’entre elle ayant à sa tête un ou une députée. La 6e circonscription des Français de l’étranger, qui englobe la Suisse et le Liechtenstein, est représentée à l’Assemblée nationale par Joachim Son-ForgetLien externe.

