Expatriés suisses: les nouveaux arrivants

Myria Poffet et son mari Romain (tous deux 41 ans) ont émigré avec leur fille Jeanne (4 ans) en Afrique du Sud.

Il y a moins d'un an, Myria Poffet, son mari Romain et leur fille Jeanne ont laissé derrière eux Berne pour s'installer à Pretoria, en Afrique du Sud. Alors que Romain est en mission pour son employeur suisse, Myria Poffet, chanteuse et pianiste, veut se plonger dans la scène jazz locale très vivante.

Mais il a d'abord fallu se construire un quotidien dans ce nouveau pays: «Au début, c'était difficile. Romain était occupé par son travail. Je devais m'occuper des questions administratives et je n'avais personne pour prendre Jeanne en charge», explique Myria Poffet. Il lui a fallu plus de temps que prévu pour pouvoir s'entraîner et composer à nouveau. Entre-temps, Jeanne a appris l'anglais et est parfois prise en charge par une nounou.

Une importante criminalité

La famille a aussi dû s'habituer à vivre essentiellement en intérieur, et à amener leur fille dans des jardins clôturés ou dans des aires de jeux surveillées. «En Suisse, il n'y a pas d'endroits où l'on ne devrait pas aller à cause de la criminalité ou des animaux dangereux. C'est différent ici. Mais les gens accueillants et les paysages grandioses compensent.»

Bien sûr, c'est toujours avec grand plaisir qu'ils reviennent en Suisse, reconnaît Myria Poffet. Toutefois, «le monde est grand. Nous sommes curieux de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles personnes et nous avons envie de partir à l'aventure».

