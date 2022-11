Les choses bougent à nouveau sur le front ukrainien avec la libération de la ville de Kherson. Mais les combats font toujours rage et les conséquences de l'attaque russe s’étendent bien au-delà de la zone de conflit.

Ce contenu a été publié le 15 novembre 2022 - 15:16

Bienvenue dans notre newsletter consacrée à la guerre en Ukraine avec une perspective suisse.

L'attaque de la Russie a libéré des dynamiques qui vont bien au-delà de la région. Peu de personnes peuvent mieux expliquer comment tout cela s'articule que l’analyste en sécurité Benno Zogg. Notre collègue Giannis Mavris l'a interrogé.

Toute l'Europe est concernée par cette guerre, qui entame un nouvel hiver et entraîne des mouvements géopolitiques que l'on ne peut plus ignorer. L'Italie et la Grande-Bretagne traversent des turbulences. En Allemagne, le gouvernement de coalition s’écharpe sur l'énergie et la politique étrangère. Après de longues hésitations, le pays a finalement livré des chars à l'Ukraine. Ceux-ci ont désormais besoin de munitions - de fabrication suisse.

La Suisse a jusqu’ici refusé les exigences allemandes en invoquant sa neutralité, qui interdit les exportations d'armes vers les zones de guerre. C'est un principe de la Convention de La Haye: la neutralité consiste à ne pas soutenir militairement un camp, même le bon. Mais cela implique un autre vieux dilemme pour la Suisse: les armes contre la tradition humanitaire.

Depuis la Première Guerre mondiale, on se demande comment un pays qui met toujours en avant sa tradition humanitaire peut, dans le même temps, entretenir une industrie d'armement tournée vers l'exportation.

En ce qui concerne l'Ukraine, le cap du gouvernement est actuellement clair: pas de munitions, mais une solidarité illimitée.

Pour la réaffirmer, le président de la Confédération suisse Ignazio Cassis s'est rendu en octobre en Ukraine, à Kiev. L'objectif concret du voyage tel qu’il a été présenté était de planifier l’aide hivernale, ce qui n’est normalement pas une tâche du président de la Confédération. Mais le geste était là, et une photo avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en témoigne.

Ce geste a-t-il été apprécié en Ukraine? «Il y a parfois de l'agacement», concède l'ambassadeur de Suisse à Kiev, Claude Wild.

«Plus notre aide humanitaire est efficace, mieux nous sommes compris», précise toutefois l’ambassadeur. Jusqu'à présent, la Suisse a livré plus de 5000 tonnes de matériel de secours et de nourriture dans le pays ravagé par la guerre.

L’investisseur Bill Browder, qui lutte contre le régime russe et son financement, ne se montre pas non plus très compréhensif à l’égard de la neutralité suisse. Il a répondu aux questions de notre journaliste Elena Servettaz.

D’où l’importance que nous, citoyennes et citoyens, nous demandions aussi régulièrement quelle peut être notre contribution. Notre journaliste à la retraite Gaby Ochsenbein a décidé de passer à l'action en accueillant une famille ukrainienne et en nous faisant partager leur quotidien grâce à son blog. Dans son dernier article, vous pourrez lire comment Viktoriia et Polina ont pu emménager dans leur propre appartement.

«Que pouvons-nous faire?» Cette question, notre journaliste Patricia Islas vous l’a également aussi adressée en ce qui concerne les économies d’énergie. Parlez-en avec nous!

Mots clés: Politique

Conflits

Environnement

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative