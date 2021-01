La Méditerranée magnifiée de Fred Boissonnas

Autoportrait à l’appareil binoculaire, 1900. Tirage au gélatino-bromure d’argent contrecollé sur carton. © Bibliothèque de Genève

Ulysse a passé dix ans en Méditerranée pour retrouver ses pénates. Une épopée qui a inspiré il y a un siècle le Genevois Fred Boissonnas, un pionnier de la photographie. C’est le thème d’une exposition mise en scène à Genève par le Musée Rath.

Ce contenu a été publié le 14 janvier 2021 - 10:17

C'est son étymologie: la Méditerranée se trouve au milieu, entre des mondes semblables et différents. La Mare Nostrum des Romains relie et sépare depuis l’Antiquité et L’Odyssée du poète Homère. Composée il y a 2700 ans, l’épopée d’Ulysse reste un monument de la littérature mondiale qui imprègne une histoire culturelle occidentale inextricablement liée à la Méditerranée, bien au-delà des régions côtières.

Une exposition au Musée Rath à Genève en témoigne. Intitulée Fred Boissonnas et la Méditerranée. Une odyssée photographique, elle met en scène les œuvres du grand photographe genevois qui, il y a un siècle, a saisi l’atmosphère intemporelle de la mer et de ses rivages à l’occasion de plusieurs voyages effectués vers la fin de sa vie. Des photographies présentées dans leur tirage d'origine.

Mer de Sicile à Tunis, vague et reflet argenté, 1912. Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre retouché, 13 x 18 cm. © Bibliothèque de Genève

Assiout : procession de pleureuses dans les rues du cimetière, 1929. Tirage aux encres grasses, contrecollé sur carton, 26,4 x 33 cm. © Bibliothèque de Genève

Égypte, Nubie : temple d’Hathor à Abou Simbel, 1929. Tirage contact. 24 x 18 cm. © Bibliothèque de Genève

Égypte, Khargah : dune mouvante, 1930 Tirage photographique noir/blanc sur papier 12,9 x 17,9 cm © Bibliothèque de Genève

Athéna Parthénos (musée national d’Athènes), vers 1907. Tirage au gélatino-bromure d’argent, 31 x 25 cm. © Collection privée, Genève

Égypte, île de Philae, le temple d’Isis inondé, mai 1929. Autochrome, 13 x 18 cm. © Bibliothèque de Genève

Le Sinaï, 1930. Tirage au gélatino-bromure d’argent Contrecollé sur carton, 29,7 x 37 cm. © Bibliothèque de Genève

Portrait produit par l’atelier parisien de Boissonnas, (avant 1912). Tirage au gélatino-bromure d’argent contrecollé sur carton, 39,8 x 30,2 cm. © Bibliothèque de Genève

Le Parthénon après l’orage, 1907. Tirage au gélatino-bromure d’argent bleuté contrecollé sur carton, 27,9 x 38,7 cm. © Collection N. Crispini

Mission photographique sur le Parthénon à Athènes, 1907 Tirage au gélatino-bromure d’argent, sur papier baryté, 24,1 x 17,8 cm. © Bibliothèque de Genève

Un pêcheur de thon à Messine, 1912 Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre retouché, 12 x 9 cm. © Bibliothèque de Genève

Messine, plage : Pharo, Skylla, entrée sud du détroit, 1912 Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre retouché, 13 x 18 cm. © Bibliothèque de Genève

Le théâtre de Taormina, Sicile, 1912 Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre retouché, 13 x 18 cm. © Bibliothèque de Genève

Projet Odyssée : voilier en Céphalonie, 1907. Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre, 12 x 9 cm. © Bibliothèque de Genève

Fred Boissonnas (1858-1946) avait déjà gagné ses galons en Suisse et connu un succès international. Issu d'une dynastie de photographes, il avait repris et développé le studio de son père à Genève en ces temps pionniers de la photographie, avec des ateliers à Paris, Saint-Pétersbourg et Marseille où la «bonne société» se faisait tirer le portrait.

C’est donc un artiste, un inventeur et un entrepreneur célèbre qui a décidé de prendre la mer pour se rendre en Grèce et dans d'autres pays méditerranéens.

L'alpiniste Fred BoissonnasLien externe était aussi un homme de montagne. En Suisse, il a réalisé d'importantes œuvres sur les Alpes valaisannes, et il est également devenu célèbre pour ses spectaculaires images du Mont-Blanc. Il a ensuite acquis une renommée supplémentaire en Grèce lorsqu'il a entrepris la première ascension du mont Olympe en août 1913 avec l’écrivain et critique d'art genevois Daniel Baud-Bovy et le guide de montagne grec Christos Kakkalos. End of insertion

Dans ses préparatifs, Boissonnas s’est minutieusement documenté sur les multiples réalités de ses destinations, grâce à des échanges réguliers avec des universitaires, des artistes et des hommes politiques. Cette connaissance et ces contacts lui ont donné un accès unique au pays et à ses habitants.

En GrèceLien externe, son travail était très apprécié par les politiciens afin d'améliorer l'image du pays à l'étranger. Ceci à un moment où Athènes essayait d'étendre son territoire sur les ruines de l’Empire ottoman. Un conflit perdu par la Grèce et réglé en 1923 par le traité de Lausanne. Boissonnas devait photographier les nouveaux territoires, «libérés» selon la vision grecque. Cela a donné lieu à de nombreuses commandes pour le photographe genevois qui, malgré sa renommée artistique, était en proie à des difficultés financières.

Dans la foulée, Boissonnas a accepté une commande du roi égyptien Fouad Ier qui voulait célébrer l'indépendance concédée par le Royaume-Uni en 1922. Ce mandat lui donnait l’occasion de parcourir le Sinaï et de photographier les lieux de l'exode biblique des Hébreux.

,Fred Boissonnas en Haute Égypte, 1929-1930 © Bibliothèque de Genève

Là encore, l'image des vestiges antiques devait favoriser leur résurrection dans la modernité. Le médium relativement nouveau qu'était la photographie servait la construction de l'État.

Mais Boissonnas s'intéressait fortement à la population elle-même. Sa vision ethnographique de la vie quotidienne des habitants vivant à l'ombre des ruines de leurs ancêtres était libre de tout préjugé et leur conférait une dignité particulière. Aujourd'hui, ce sont des documents d'une valeur historique inestimable.

Avec leur esthétique intemporelle, ce sont les paysages marins qui sont au cœur de l'exposition, des photos prises entre Gibraltar et les îles grecques, entre l'Italie et les côtes nord-africaines. Le rôle de la Méditerranée mythique dans l'œuvre de Boissonnas est essentiel pour saisir l'importance du Genevois dans le développement de la photographie.

En raison des mesures de lutte contre la pandémie, le Musée Rath restera fermé jusqu'à nouvel ordre. L'expositionLien externe se poursuit jusqu'à la fin du mois de janvier, mais aucune décision n'a encore été prise quant à sa prolongation.

>> La dynastie Boissonnas racontéeLien externe en 1982 par l’écrivain voyageur genevois Nicolas Bouvier (RTS) .

