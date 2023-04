Jamais il n'y a eu autant de Suisses à l'étranger

Toujours plus de Suisses s'installent en Asie. Au cours des dix dernières années, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande ont remporté un franc succès. Ici, le site d'Angkor Wat, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le nord du Cambodge. Keystone / Kith Serey

Pour la première fois, plus de 800'000 Suisses sont enregistré-es auprès d'une représentation helvétique à l'étranger. L'Europe reste le continent de prédilection de la diaspora, mais de plus en plus de personnes expatriées s'installent en Asie.

Ce contenu a été publié le 06 avril 2023 minutes

Melanie Eichenberger Titulaire d’un bachelor en communication multilingue et d’un diplôme fédéral en relations publiques. Elle a travaillé comme journaliste à l’Aargauer Zeitung après avoir été assistante personnelle d’un ancien maire de Berne.

Autre langue: 1 Deutsch (de) Noch nie gab es so viele Schweizer:innen im Ausland (original)

Le nombre de Suisses de l'étranger franchit pour la première fois la barre des 800'000 et égale désormais la population du troisième plus grand canton de Suisse, celui de Vaud. C'est ce que montrent les chiffresLien externe publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) à propos de la Cinquième Suisse.

Par rapport à 2021, la part des Suisses de l'étranger a augmenté de 1,5%, ce qui correspond à la tendance de l'année précédente et des dernières décennies. À l'exception de 2017, la population de la Cinquième Suisse n'a cessé d'augmenter depuis 2002: elle est passée de 598'00 à 800'000.

Entre-temps, la population résidente en Suisse a augmenté de 0,8% l'année dernière pour atteindre 8,8 millions de personnes, l'immigration compensant un taux de natalité historiquement bas.

De plus en plus âgé-es

Chaque année, les citoyennes et citoyens suisses sont plus nombreux à émigrer qu'à immigrer: en 2022, selon les données provisoires de l'OFS, 31'300 personnes ont quitté la Suisse et 21'900 sont revenues.

La raison de l'augmentation de la diaspora suisse à l'étranger l'année dernière n'est cependant pas seulement due à ce mouvement migratoire. Une différence entre le nombre de naissances et de décès ainsi que des naturalisations y ont également contribué.

En 2022, les groupes d'âge ont également connu une évolution similaire à celle de l'année précédente: le groupe des plus de 65 ans a de nouveau connu la plus forte croissance avec 3,4%, soit 23% du total. 21% des Suisses de l'étranger avaient moins de 18 ans (+1,6%), tandis que la part des 18-64 ans s'élevait à 56% (+0,8%).

swissinfo.ch

L'Asie du Sud-Est et le Portugal toujours plus populaires

Avec 510'900 personnes, plus de 64% de la Cinquième Suisse vit en Europe. En 2022, la France comptait la plus grande diaspora (206'400 personnes), suivie de l'Italie et du Royaume-Uni. Parmi les Suisses vivant hors d'Europe, près d'un quart (82'700 personnes) se trouvait aux États-Unis.

L'année dernière, le nombre de Suisses a particulièrement augmenté au Portugal (+12,9%), en Israël (+3,5%) et en Espagne (+2,8%). Selon l'OFS, de plus en plus de Suisses s'installent également dans certaines régions d'Asie. Le Cambodge, le Laos et la Thaïlande ont été particulièrement populaires au cours de la dernière décennie.

Dans d'autres régions du monde, en revanche, le nombre de Suisses de l'étranger a reculé entre 2002 et 2022. En Afrique centrale et en Afrique australe, il a diminué respectivement de 24% et de 10%. Dans ces deux zones, la plupart des pays ont été concernés par ce recul. Une évolution similaire a été observée dans de nombreux pays des Caraïbes et d'Asie du Sud, où le nombre de résidentes et résidents suisses a également diminué.

Statistique des Suisses de l'étranger L'Office fédéral de la statistique (OFS) recense chaque année les citoyennes et citoyens suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits auprès d'une représentation de la Suisse à l'étranger. Les donnéesLien externe sont collectées par le réseau consulaire. End of insertion

Traduit de l'allemand par Emilie Ridard

Articles mentionnés La Suisse: une coopérative

Mots clés: Politique

Société

Divers

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative