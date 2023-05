L’aide suisse pour le déminage en Ukraine suscite des critiques

Berne débloquera 7,5 millions de francs au cours des quatre prochaines années pour venir à bout des mines qui jonchent une surface grande comme quatre fois la Suisse en Ukraine. Une enveloppe jugée toutefois insuffisante par les acteurs helvétiques du déminage, et qui laisse sur le carreau une ONG qui jouit pourtant d’une bonne réputation internationale.

Frédéric Guerne s’est d’abord énervé. Puis il s’est repris et a respiré un bon coup. Mais l’incompréhension demeure pour le directeur de Digger, une fondation humanitaire basée à Tavannes, dans le canton de Berne, active dans la fabrication d’engins de déminage pilotables à distance: la Confédération vient une nouvelle fois de lui décliner un soutien financier.

Digger en aurait bien besoin pour fabriquer à grande échelle des machines automatisées dernier cri, qu’elle destinerait à l’Ukraine. Mais l’aide fédérale ira à deux autres acteurs suisses.

Digger jouit pourtant d’une solide réputation à l’international. En 2013, le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avait ainsi applaudi l’utilisation d’une machine de la fondation bernoise dans les champs minés du Mozambique, où le travail de déminage se faisait à la main depuis 17 ans.

Selon le PNUD, cette machine avait «contribué de manière significative» au déminage, en défrichant plusieurs centaines de milliers de mètrse carrés. Si bien qu’en 2015, le Mozambique a été le premier pays pauvre fortement miné à se déclarer «libéré des mines».

Berne, qui a présenté début avril sa feuille de route pour les quatre prochaines annéesLien externe, débloquera 7,5 millions de franc pour l’Ukraine. Ce fonds sera alloué à la Fondation suisse de déminage (FSD) et au Centre international de déminage humanitaire (CIDHG), organe qui contribue depuis Genève au développement et à la professionnalisation du déminage dans le monde.

La FSD, seule organisation humanitaire en Suisse employant des démineurs et démineuses sur le terrain, salue le geste: 7,5 millions par rapport aux quelque 18 millions que la Confédération a consacrés au déminage mondial l’an dernier, c’est important. Mais toutefois largement insuffisant pour l’Ukraine.

La FSD présente en force en Ukraine

En Ukraine, la Fondation suisse de déminage (FSD) compte actuellement six machines et 250 collaborateurs et collaboratrices. «Il n’est pas difficile de trouver du personnel là-bas car travailler dans la lutte antimines est bien rémunéré et valorisé socialement», explique le directeur Hansjörg Eberle. «Plus de 90% de notre personnel (démineur-euses, enquêteur-trices, chargé-es de sensibilisation, etc.) est recruté sur place auprès de la population locale et formé par nos expert-es ».

Outre ses quatre machines de chantier blindées, qui servent à déplacer des gravats dans des ruines potentiellement contaminées par des mines et restes d’engins explosifs, la FSD utilise deux machines spécialement conçues pour le déminage, qui servent principalement à préparer les sols. Ces dernières coûtent entre 350’000 et 825’000 à prix d’occasion, 500’000 et 2 millions à prix neuf. La plus petite (5 tonnes quand même!) est télécommandée. La plus grosse (destinée aux surfaces agricoles) pèse 21 tonnes.

En parallèle, précise Hansjörg Eberle, la FSD - qui dispose d'une expertise de pointe et d'une expérience de plus de 25 ans - a été mandatée pour former et assister le State Emergency Service of Ukraine (la principale entité de déminage en Ukraine) dans l’utilisation de huit machines de ce type financées par une fondation américaine.

