L'ancien conseiller aux Etats et procureur tessinois Dick Marty est décédé à 78 ans

L'ancien député radical et procureur général du Tessin Dick Marty est mort jeudi à l'âge de 78 ans. Celui qui fut aussi rapporteur au Conseil de l'Europe et membre de la Commission des droits de l'Homme de l'OSCE a consacré une bonne partie de sa carrière à combattre les systèmes mafieux et à défendre les libertés.

La mort de Dick Marty, qui avait consacré une bonne partie de sa carrière à combattre les systèmes mafieux, a été rapportée par la RSI et d'autres médias tessinois. Elle a été confirmée par le PLR Suisse. Le politicien était malade depuis quelques mois, comme il l'avait lui-même révélé dans des interviews accompagnant la sortie de son dernier livre, «Verita irreverenti», en novembre.

Né en 1945 à Lugano, Dick Marty a été procureur du Tessin de 1975 à 1989 puis conseiller d'Etat, avant de siéger durant seize ans au Conseil des Etats, de 1995 à 2011. C'est durant cette période qu'il a été délégué à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, dès 1998.

Il s'y est fait connaître comme enquêteur spécial sur les très contestés transports de prisonniers de la CIA et les prisons secrètes en Europe.

Menaces de mort et haute surveillance

Cette ancienne grande figure de la politique et de la justice suisses a longtemps vécu sous surveillance policière maximale, dès fin 2020. La Confédération avait été alertée que les services de renseignement serbes auraient cherché à assassiner Dick Marty.

«Les services serbes ont demandé à la pègre de me liquider, tout simplement pour faire retomber la faute sur les Kosovars», a-t-il confié au printemps 2022. Car le nom de Dick Marty a aussi étroitement été associé au Kosovo. En 2010, en tant que rapporteur spécial du Conseil de l'Europe à Strasbourg, le Tessinois avait dénoncé un trafic d'organes conduit dès 1999 par l'Armée de libération du Kosovo.

Ses dénonciations pour crimes de guerre des milices kosovares contre la Serbie ont débouché sur l'inculpation en 2020, devant le Tribunal spécial de La Haye sur le Kosovo, de l'ancien président kosovar Hashim Thaci.

Au plan national, Dick Marty s'est aussi fait connaître par sa présidence de feu l'Assemblée interjurassienne de 2011 à 2017, dans le cadre du conflit jurassien. Il a également été président de Suisse Tourisme pendant près de dix ans (1996-2007) et a présidé pendant trois ans le Conseil de l'Université de Neuchâtel, dès 2010.

Parallèlement à son parcours politique et de défenseur des grandes causes, comme le combat contre la torture mais aussi contre le dopage dans le cyclisme, Dick Marty a exercé à temps partiel comme conseiller en droit et en économie.

«Crise démocratique»

Dans une interview parue début décembre dans La Liberté et Le Courrier, Dick Marty, souvent fin observateur, avait estimé que «la démocratie en Suisse traversait sa crise la plus importante depuis le siècle dernier. On assiste à un déplacement du pouvoir vers l'exécutif, au détriment du législatif et du judiciaire», déplorait-il.

Dick Marty a cité l'exemple des contrats à hauteur de milliards de francs pour des vaccins anti-Covid. «Aucune information sur le sujet n'a été rendue publique. Or, un des principes cardinaux de la démocratie est justement la transparence», a-t-il constaté, critiquant par ailleurs «le recours du Conseil fédéral au droit d'exception».

Une pluie d'hommages

Les hommages après le décès de Dick Marty ont été appuyés et fournis. «Le PLR tessinois regrette le décès d'une personnalité de la plus haute envergure». Dick Marty, écrit le parti, «laisse un vide incomblable dans le paysage politique et social tessinois». Au-delà, l'homme «était parvenu au fil des années à gagner le respect et la considération au niveau national et international».

«Par son engagement infatigable en faveur des droits de l’Homme, Dick Marty a laissé une marque indélébile en Suisse et dans le monde», a ainsi écrit sur le réseau social X le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Contenu externe Con il suo instancabile impegno in seno al Consiglio d’Europa per i diritti umani, Dick Marty ha lasciato un segno indelebile della Svizzera nel mondo.

Condoglianze alla famiglia pic.twitter.com/drEy5A2vHO — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 28, 2023

Dick Marty était très apprécié et respecté également au-delà de son parti. «C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Dick Marty», a déclaré, toujours sur X, le président de la Confédération Alain Berset. Et de souligner qu'en tant que «procureur, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats ou encore comme parlementaire au Conseil de l'Europe», il s'est battu sans relâche pour une Suisse ouverte, pour la dignité humaine et pour l'Etat de droit.

Contenu externe È con profonda tristezza che ho appreso la scomparsa di Dick Marty. Come procuratore, consigliere di Stato, consigliere agli Stati o come parlamentare al Consiglio d’Europa si è instancabilmente battuto per una Svizzera aperta, per la dignità umana e per lo Stato di diritto. pic.twitter.com/wpSfLe09ER — Alain Berset (@alain_berset) December 28, 2023

Une «étincelante et bienveillante intelligence»

Le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) salue de son côté la stature «de grand homme d'Etat» de Dick Marty. «Il était un vrai libéral, un Européen courageux», a-t-il relevé. «Son engagement pour la justice, les droits de l'Homme et l'Etat de droit resteront dans les mémoires bien au-delà des frontières suisses.»

Le président du PLR Suisse Thierry Burkart a exprimé également sa «reconnaissance» pour l'engagement du défunt en faveur des droits de l'Homme et de l'Etat de droit.

Le conseiller national neuchâtelois Damien Cottier (PLR) a rendu hommage à l'«intégrité, à la rigueur et aux valeurs morales» de Dick Marty, tandis que la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (PS) a souligné son «étincelante et bienveillante intelligence».

Contenu externe S'habituer au silence et à l'absence de Dick Marty sera difficile. Son étincelante et bienveillante intelligence nous incitait à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est rare et précieux.



A sa famille mon affectueux message de compassion. pic.twitter.com/Y7ahHtiJzV — Elisabeth Baume-Schneider (@elisabeth_baume) December 28, 2023

Un «modèle d'humanisme incroyable»

Pour l'ancienne conseillère nationale libérale-radicale zurichoise Doris Fiala, interrogée dans l'émission Forum de la RTS, Dick Marty était un «modèle d'humanisme incroyable», un «très grand combattant» et un «grand homme».

«Quand on veut mener une lutte, il faut avoir du courage et de la persévérance. Dick Marty était doté des deux», a déclaré Doris Fiala, qui a fait partie de la délégation suisse auprès du Conseil de l'Europe avec le Tessinois. Elle estime que son courage a eu «un prix très élevé pour lui, mais aussi pour sa famille».

«Il était beaucoup plus combattant que d'autres personnalités politiques», a-t-elle ajouté.

«Dick Marty a été un grand homme politique», a exprimé Franco Cavalli, ancien conseiller national socialiste tessinois, dans le 19h30 de la RTS.

«Il a certainement été la personnalité politique suisse la plus connue en Europe au cours des vingt dernières années, parce qu'il a réussi à faire, souvent tout seul, des choses extraordinaires», a ajouté Franco Cavalli, qui a dit perdre «un ami fraternel».

