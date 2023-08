L'app «SWIplus», pour renforcer la participation politique des Suisse.sses de l'étranger

La Suisse dans la poche: l'application «SWIplus» regroupe des actualités, des informations de fond et une aide au vote pour les Suisses et Suissesses de l'étranger. swissinfo.ch

Environ 10% de la population suisse vit à l'étranger et a des habitudes d'utilisation des médias ainsi que des besoins en informations spécifiques. Cette part de la population qui s'informe principalement en ligne apprécie de trouver des actualités et des contenus de fond sur les événements nationaux en différentes langues.

Ce contenu a été publié le 15 août 2023 - 09:47

SWI swissinfo.ch l’informe sur mandat de la Confédération et renforce ainsi la participation aux élections et aux votations. Cette dernière ne cesse d’augmenter: depuis 1996, le registre des électeur.trices suisses de l’étranger a progressé de 235%. SWI swissinfo.ch prend cela en compte en proposant l'app «SWIplus» en quatre langues qui constitue, aux côtés de son offre sur le web, un relais supplémentaire entre la démocratie suisse et la population installée à l'étranger.

Quelles sont les intentions de vote en Suisse actuellement? Quelles positions politiques les candidat.es représentent-il.elles et dans quelle mesure défendent-il.elles les intérêts de diaspora helvétique? Les réponses à ces questions et à bien d’autres sur ce même thème se trouvent sur l'app pour les Suisse.sses de l'étranger «SWIplus»Lien externe, ainsi que sur le portail en ligne en dix langues. Améliorée au plan technique, l’app propose des contenus adaptés aux besoins de cette part de la population: avec des analyses, des questions aux partis, des modes d’emploi et les débats vidéo «Let's Talk», l'app rassemble une sélection d'actualités pertinentes pour les 800’000 Suisse.sses vivant hors des frontières suisses.

Une offre qui suscite l’intérêt pour la politique et qui encourage la participation à la démocratie suisse

L'app montre bien la fonction de relais et d'intermédiaireLien externe que prend SWI pour faire le lien entre la démocratie suisse et la population suisse de l'étranger. Elle regroupe pour cette dernière tous les contenus pertinents et utiles et les présente de manière claire, afin que les Suisse.sses de l'étranger aient accès aux informations qui les concernent et qui concernent leur pays d’origine et ce, à toute heure, dans le monde entier et en quatre langues: allemand, français, italien et anglais. Les personnes vivant dans une région du monde parlant une autre langue peuvent informer leurs proches sur l'actualité suisse grâce au portail web www.swissinfo.chLien externe, sur lequel la plupart des publications sont disponibles dans les 6 autres langues de SWI, à savoir l'espagnol, le portugais, le russe, l'arabe, le japonais et le chinois.

Un registre électoral qui a connu une croissance de 235% depuis 1996

Depuis 1992, la loi sur les Suisse.sses de l'étranger prévoit que tou.tes les citoyen.nes vivant hors de Suisse puissent exercer leurs droits politiques, qu'il.elles aient la double nationalité ou non. Il leur suffit pour cela de s'inscrire sur le registre électoral. Depuis, près d'un quart de cette part de la population y est enregistrée et l'intérêt pour la Suisse et son actualité politique ainsi que la participation à la vie politique ne cessent d'augmenter. En 1996, 63’000 Suisse.sses de l'étranger étaient inscrit.es sur un registre électoral. Aujourd'hui, ce chiffre a dépassé le nombre d'habitant.es du canton des Grisons: en 2021, on comptait 211’000 électeur.trices suisses à l'étrangerLien externe. Cela représente une hausse de 235% par rapport à l'année 1996.

