L’espace, champ ultime de l’investissement durable

Avec SpaceShipTwo, Virgin Galactic promet d’envoyer très bientôt six touristes faire un «saut de puce» à 110 kilomètres d’altitude – sans se placer en orbite. L’engin a connu un crash en 2014, qui a tué un des pilotes et grièvement blessé l’autre – histoire de se rappeler que monter dans l’espace, ce n’est jamais de la routine. © Virgin Galactic 2020

L’espace n’est plus la chasse gardée des agences gouvernementales. À côté des mastodontes SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic, des milliers d’entreprises de toutes tailles sont actives dans ce domaine. Une aubaine pour les investisseurs? Oui, si on a la passion, et le goût du risque.

Ce contenu a été publié le 30 novembre 2020 - 00:00

Marc-André Miserez

46 milliards de dollars: c’est la valeur estimée de SpaceX, la compagnie d’Elon Musk, qui amène désormais des astronautes à la Station spatiale Internationale (ISS). L’entreprise a déjà levé près de cinq milliards et demi via des fonds d’investissement. Plus discrète, Blue Origin, l’autre grande compagnie spatiale privée, reçoit chaque année un milliard de dollars de son fondateur Jeff Bezos. Il peut se le permettre: en tant que patron d’Amazon, il passe pour l’homme le plus riche du monde.

De son côté, Virgin Galactic, fondée par un autre milliardaire, Richard Branson, et qui promet d’envoyer prochainement des touristes en vol suborbital, a reçu des financements importants de fonds souverains basés aux Émirats Arabes Unis. Elle est la première grande entreprise spatiale cotée en bourse.

Et ces trois acteurs majeurs sont loin d’être les seuls. Depuis dix ans, les entreprises spatiales poussent comme des champignons après la pluie. En 2009, les levées de fonds pour ce type d’entreprises totalisaient à peine un milliard de dollars. En 2019, c’était déjà six milliards, un montant dont plus de la moitié est allé à trois types d’activité: les communications par satellite, l’observation de la Terre et la construction de fusées.

De la finance à l’espace

Ces chiffres sont tirés de Hoch Hinaus, un livre qui vient de paraître, édité par spacewatch.global à Berne (pour l’instant seulement en allemand) et dû à la plume de Raphael Röttgen. Les chiffres, ça le connaît. Cet Allemand établi sur la côte dorée zurichoise a vingt ans d’expérience dans la finance, notamment chez JP Morgan et Deutsche Bank. En 2017, il décide de se réorienter vers l’espace – une passion de toujours – et passe un diplôme en études spatiales à l’International Space University de Strasbourg. Au début de cette année, il fonde E2MC, entreprise de conseil pour les investisseurs dans le secteur spatial.

Pour autant, nul besoin d'être tituloire d’un diplôme en finance pour dévorer ces 236 pages, vaste panorama de l’exploration spatiale, des premières fusées aux perspectives lointaines de colonisation de la Lune ou de Mars. «Je n’ai pas voulu écrire un manuel pour investisseurs, qui se retrouvera dans les rayons spécialisés des librairies, explique l’auteur. Les gens qui veulent investir y trouveront leur compte, mais ceux qui veulent travailler dans le spatial, et tous ceux qui veulent simplement regarder, comprendre et s’émerveiller devraient y trouver leur compte aussi».

On le devine vite aux références qui émaillent son livre: Raphael Röttgen est un grand amateur de science-fiction – «comme pratiquement tous les gens que je connais dans le secteur spatial», précise-t-il. E2MC

Voyageur aux long cours (sa compagnie a des bureaux à Zoug, en Floride et au Brésil), Raphael Röttgen dit rencontrer partout le même enthousiasme. «L’espace fait rêver, les perspectives sont très excitantes, le potentiel est énorme, c’est la nouvelle frontière. Et puis, ceux qui y sont déjà allés parlent souvent de cet ‘overview effect’. Vue du ciel, la Terre est sans frontières, c’est une leçon pour nos politiciens, qui devraient aller faire un tour en orbite – peut-être qu’on y viendra avec le tourisme spatial. Mais sérieusement, je vois dans l’espace un facteur d’unité pour l’humanité».

Vision plutôt optimiste, Raphael Röttgen le revendique, même s’il n’exclut pas des développements plus sombres. Par exemple une course aux armements dans l’espace, le jour où il s’agira de protéger des routes commerciales vers la Lune ou les astéroïdes, dont les ressources minières font déjà saliver certains. Mais la perspective est encore très lointaine.

Le boom des fusées

En attendant, les investisseurs peuvent toujours se rabattre sur les techniques existantes. Car le secteur spatial est déjà très présent dans nos vies, et depuis longtemps. Que l’on pense simplement aux télécommunications, au GPS (et autres systèmes de positionnement) ou à la surveillance de notre planète (pour la météo, l’agriculture, les pollutions et tant d’autres domaines).

Un secteur en plein boom est celui des fusées. Il est loin le temps où les agences spatiales nationales se fournissaient en exclusivité auprès des géants du complexe militaro-industriel. Arianespace, puis SpaceX et Blue Origin ont cassé ces monopoles. L’année dernière, Israël a failli devenir la quatrième nation à se poser en douceur sur la Lune. Et même si sa sonde Beresheet s’est crashée au sol, elle n’en reste pas moins le premier engin financé essentiellement par des fonds privés à atteindre un autre monde.

L’enjeu est clair: il s’agit de faire baisser le prix du kilo de charge utile arraché à l’attraction terrestre, qui est actuellement de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des innovations comme la Falcon 9 de SpaceX, la première fusée réutilisable, devraient y contribuer largement.

«Bienvenu à bord». Ce mardi 17 novembre 2020, et pour la deuxième fois, des astronautes (en rouge) ont rejoint la Station Spatiale Internationale avec le Crew Dragon de SpaceX, premier vaisseau spatial habité privé. Keystone / Nasa Handout

L’amour du risque

Mais avant d’arriver à cette prouesse, l’entreprise d’Elon Musk a elle aussi connu son lot d’accidents. Lancer une fusée n’est jamais une opération de routine. Et par analogie, investir dans le spatial comporte aussi ses risques. En Suisse, on n’a pas oublié la déconfiture de Swiss Space Systems, la start-up vaudoise qui prétendait casser le prix de la mise en orbite de petits satellites et dont tout le business plan était basé sur un optimisme excessif – pour ne pas dire sur un gros coup de bluff.

Raphael Röttgen en est bien conscient. «Investir dans les frontières de la technologie présente toujours un risque. Mais dans le spatial, il tend à être de plus en plus réduit, parce que les agences spatiales étatiques donnent des garanties aux projets sérieux. De plus, le retour sur investissement n’est pas forcément lointain. Sauf, bien sûr, si vous investissez dans l’exploitation de l’eau sur la Lune pour les futures colonies ou pour les missions vers Mars. Mais si vous choisissez par exemple une entreprise qui traite des données envoyées par les satellites, le profit peut être rapide».

Au final, l’espace serait-il le domaine ultime de l’investissement durable? Raphael Röttgen croit sincèrement en son impact positif. «Si vous prenez des domaines comme l’observation de la Terre, qui sert à comprendre le changement climatique ou à optimiser les planifications agricoles, ou la production de nouveaux médicaments en microgravité, je dirais que l’on va tout à fait dans le sens des objectifs de développement durable des Nations Unies».