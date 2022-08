«Les Suisses de l'étranger portent nos valeurs dans le monde»

Auslandschweizer-Organisation / Adrian Moser

Ils sont près de 800'000 établis dans le monde entier: quelle est l'importance des Suisses de l'étranger pour la politique et la démocratie suisses? Nous avons posé la question à des personnalités présentes au 98e Congrès des Suisses de l’étranger à Lugano.

20 août 2022

Ignazio Cassis, président de la Confédération

«La Cinquième Suisse a une grande importance, ne serait-ce qu'en termes de nombre: environ 10% de la population suisse vit à l'étranger. Une taille importante aussi bien pour les élections et les votations que pour le développement de la Suisse. Les citoyens expatriés s'imprègnent de la culture et des habitudes de leur pays de résidence et acquièrent ainsi des connaissances qui peuvent faire avancer les débats dans notre pays. Et inversement: les Suisses de l’étranger sont des ambassadrices et ambassadeurs de de la Suisse dans leur pays d’accueil. Cet enrichissement mutuel est extrêmement important pour notre pays».

Fabian Molina, conseiller national, Parti socialiste suisse (PS)

«La Cinquième Suisse met notre pays en réseau avec le monde. Ce sont les citoyens suisses qui vivent aux quatre coins du monde qui donnent une carte de visite à la Suisse. Mais ils ramènent aussi leurs expériences dans notre pays. Ce faisant, ils animent et enrichissent notre démocratie. Pour toutes ces raisons, il est dommage que les Suisses de l'étranger soient toujours un peu négligés dans la politique suisse».

Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale, Le Centre

«A mes yeux, la Cinquième Suisse est très importante pour la politique suisse. De plus en plus de Suisses travaillent à l'étranger - pour une courte durée, mais aussi pour plus longtemps - et certains reviennent ensuite au pays. Le fait qu'ils puissent participer aux décisions fait partie de notre démocratie suisse».

Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats, Parti socialiste suisse (PS)

«La Cinquième Suisse, ce sont des centaines des milliers de citoyennes et citoyens qui vivent à l'étranger et qui doivent naturellement pouvoir participer à la vie politique suisse et exercer leurs droits. Mais ce sont aussi des ambassadeurs de la Suisse à l'étranger. Il est important de valoriser leur rôle dans le fonctionnement de notre démocratie».

Aliki Panayides, secrétaire de la section internationale de l’UDC

«La Cinquième Suisse est bien sûr très importante, car elle nous montre aussi comment les difficultés surviennent à l'étranger lorsque le système démocratique ne fonctionne pas. Durant la pandémie, il a par exemple été très intéressant d’entendre l’expérience des membres de notre parti à l’étranger. Nous nous sommes ainsi sentis confortés dans notre programme politique».

Reguly Rytz, ancienne conseillère nationale, Les Vert.e.s

«La Cinquième Suisse revêt une énorme importance. D'une part, les Suisses de l’étranger défendent les valeurs de la Suisse. D'autre part, ils nous apportent, ici en Suisse, la richesse, la diversité et les débats des différents pays où ils vivent. Les Suisses de l'étranger sont un cordon ombilical important avec le monde».

Hans-Peter Portmann, conseiller national, PLR.Les Libéraux-Radicaux

«La Cinquième Suisse a une grande importance. Ce sont nos représentants à l'étranger, ils portent la sympathie et nos valeurs là où ils vivent. Nous devons prendre soin de la Cinquième Suisse mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à présent».

